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#<1 ... 1949195019511952 Додано: Сер 13 бер, 2024 19:15 BIGor написав: akurt написав: Далі було саме цікаве:

- Я: Розкрийте секрет, чому виїхали з Польщі? Там же ніби то рай для українців?

- Він: Не можу я з цими Поляками. Дуже тяжкі люди, більшість не дружелюбні до нас. Дуже проблематично знайти нормальну роботу, а ціни на житло то зовсім космос. В Туреччині своє житло хоча б є… Далі було саме цікаве:- Я: Розкрийте секрет, чому виїхали з Польщі? Там же ніби то рай для українців?- Він: Не можу я з цими Поляками. Дуже тяжкі люди, більшість не дружелюбні до нас. Дуже проблематично знайти нормальну роботу, а ціни на житло то зовсім космос. В Туреччині своє житло хоча б є…

Цікаво, що бачу в інеті два типи людей:

- одні кажуть що їх поляки ненавидять і витирають об них ноги (як Ваш Роман).

- до інших ставлення нормальне.

Як так? Цікаво, що бачу в інеті два типи людей:- одні кажуть що їх поляки ненавидять і витирають об них ноги (як Ваш Роман).- до інших ставлення нормальне.Як так?

Теж бачу два типи. Одні стараються асимілюватись ( вивчити мову, звичаї, розуміти і поважати менталітет локалів). Інші вважають, що це поляки приїхали до них. Відповідно і ставлення різне до обох типів. Теж бачу два типи. Одні стараються асимілюватись ( вивчити мову, звичаї, розуміти і поважати менталітет локалів). Інші вважають, що це поляки приїхали до них. Відповідно і ставлення різне до обох типів. gonchik74

Повідомлень: 660 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 19:22 Ну, якщо бути точними, то не зовсім «перевів».

Зробив те, чого не вистачало Україні.

По-перше, до 1923 року існувала Османська імперія, в якій - аналогічно тому, як в Австро-Угорській та інших, існувало багато майже окремих території та відповідно мов. Наприклад, територія Львівщини входила в Австро-Угорську імперію та абсолютна більшість населення Львова була навіть не поляками, а євреями. Українців було, якщо не помиляюся 10-15%.

Якою мовою у Львові говорили між собою євреї, якою українці? А офіційною мовою яка була? Мова імператора Франца Йосипа Другого.



По-друге, однією з найбільших імперій світу була Османська імперія, в яку входили багато сучасних незалежних країн - в Болгаріі з кирилицею, і арабські країни з арабською графікою.

Офіційною мовою для всіх була мова, на якій Укази видавав султан - арабська.

Але болгари говорили болгарською, а населення материкової частини сучасної Туреччини - турецькою, яка - о диво - існувала без власної писемності, тобто абетки не було. Говорили, але не писали. Філологічний парадокс.

Коли Османська імперія перестала існувати (цікаво, що ні один з родини султанів не постраждав - нікого не розстрілювали, як в братерській росії ) і було проголошено в жовтні 2023 року створення «Світської республіки» обраний президентом Ататюрк викликав філологів та дав задання - що цілком зрозуміло - Османська імперія з багатьма народами та мовами перестала існувати - розробити Абетку турецької (не Османської ж!) мови та створити умови для вивчення всіма.

Цікаво, що спочатку розумні професори запросили 5 років на те (в Україні запросили 150 років - з них 33 вже пройшло).

Ататюрк дав 6 місяців.

Академіки принесли абетку через три місяці. Ось так воно було.

Ну і правда: абетка на базі латиниці.

Мудрим був Ататюрк. akurt

Повідомлень: 9378 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3495 раз. Подякували: 1229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 19:30 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www2.deloitte.com/content/dam/D ... r-2024.pdf

Делойт поднакинул

минимум досуга, электроники и сбережений

только на покушать Делойт поднакинулминимум досуга, электроники и сбереженийтолько на покушать nekefer

Повідомлень: 949 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 19:36 gonchik74 написав: Теж бачу два типи. Одні стараються асимілюватись ( вивчити мову, звичаї, розуміти і поважати менталітет локалів). Інші вважають, що це поляки приїхали до них. Відповідно і ставлення різне до обох типів. Теж бачу два типи. Одні стараються асимілюватись ( вивчити мову, звичаї, розуміти і поважати менталітет локалів). Інші вважають, що це поляки приїхали до них. Відповідно і ставлення різне до обох типів.

Пане gonchik74! Ви реально розумна людина - я і раніше це знав - чергове підтвердження.

Це при тому, що вивчити польску значно легше, ніж - наприклад - німецьку чи шведську.

Я раніше майже вільно говорив розмовною польською - але вже практично забув - якщо і буваю в Польщі, то тимчасово - день-два-три.

А то поляки навіть дивувалися, звідки в мене навіть "жаргонні слова" в лексиконі були.



Зараз в Німеччині "асимілюється" - якщо так можна сказати - мій хороший приятель.

Спочатку сказав, що лаявся на німецьку мову дуже сильно - які телепні ту мову придумали???, і плювався, і лаявся... І говорив, що ніколи не зможе вивчити...

Тепер вже шпрейхає досить нормально. Це з червня 2023...

Метод "Батога та тістечка":

- по-перше, якщо не здасть екзамен на необхідний рівень - виселятимуть з нової (!!!) безкоштовно отриманої квартири в Берліні. В Берліні!!!!! Ну і далі куди????

- по-друге, вже частково (бо втратив дещо матеріальне) відновив втрачений в Україні бізнес - скажімо так - "логістика" - та розуміє, що знання мови - то перспективно та грошовито...

Ну і два синочки ростуть...

Скоро захочуть новий Трабант... Пане! Ви реально розумна людина - я і раніше це знав - чергове підтвердження.Це при тому, що вивчити польску значно легше, ніж - наприклад - німецьку чи шведську.Я раніше майже вільно говорив розмовною польською - але вже практично забув - якщо і буваю в Польщі, то тимчасово - день-два-три.А то поляки навіть дивувалися, звідки в мене навіть "жаргонні слова" в лексиконі були.Зараз в Німеччині "асимілюється" - якщо так можна сказати - мій хороший приятель.Спочатку сказав, що лаявся на німецьку мову дуже сильно - які телепні ту мову придумали???, і плювався, і лаявся... І говорив, що ніколи не зможе вивчити...Тепер вже шпрейхає досить нормально.Метод "Батога та тістечка":- по-перше, якщо не здасть екзамен на необхідний рівень - виселятимуть з нової (!!!) безкоштовно отриманої квартири в Берліні. В Берліні!!!!! Ну і далі куди????- по-друге, вже частково (бо втратив дещо матеріальне) відновив втрачений в Україні бізнес - скажімо так - "логістика" - та розуміє, що знання мови - то перспективно та грошовито...Ну і два синочки ростуть...Скоро захочуть новий Трабант... akurt

Повідомлень: 9378 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3495 раз. Подякували: 1229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 19:46 Re: Еміграція, заробітчанство



самая дорогая в мире американская медицина занимает в расходах такое же значение как бесплатная украинская

а самые низкие затраты на коммуналку в Африке тепло, в соседней речке и душ и туалет бесплатно самая дорогая в мире американская медицина занимает в расходах такое же значение как бесплатная украинскаяа самые низкие затраты на коммуналку в Африкетепло, в соседней речке и душ и туалет бесплатно nekefer

Повідомлень: 949 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 20:29 nekefer написав: самая дорогая в мире американская медицина занимает в расходах такое же значение как бесплатная украинская

а самые низкие затраты на коммуналку в Африке тепло, в соседней речке и душ и туалет бесплатно самая дорогая в мире американская медицина занимает в расходах такое же значение как бесплатная украинскаяа самые низкие затраты на коммуналку в Африкетепло, в соседней речке и душ и туалет бесплатно

Які ми всі з цього повинні зробити висновки? Які ми всі з цього повинні зробити висновки? akurt

Повідомлень: 9378 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3495 раз. Подякували: 1229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 20:38 akurt написав: nekefer написав: самая дорогая в мире американская медицина занимает в расходах такое же значение как бесплатная украинская

а самые низкие затраты на коммуналку в Африке тепло, в соседней речке и душ и туалет бесплатно самая дорогая в мире американская медицина занимает в расходах такое же значение как бесплатная украинскаяа самые низкие затраты на коммуналку в Африкетепло, в соседней речке и душ и туалет бесплатно

Які ми всі з цього повинні зробити висновки? Які ми всі з цього повинні зробити висновки?

как минимум что дороговизна американской медицины преувеличена, как тратили в Украине 4% своего бюджета так и будите тратить в США 5% бюджета, в долларах разница будет казаться большой и страшной, но в % тоже самое как минимум что дороговизна американской медицины преувеличена, как тратили в Украине 4% своего бюджета так и будите тратить в США 5% бюджета, в долларах разница будет казаться большой и страшной, но в % тоже самое nekefer

Повідомлень: 949 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 20:51 Для довідки про 4%. Чи навіть про 5%.

В 1999 років в США переїхав мій у минулому шеф - дуже відома в Україні людина.

Він в США хотів влаштуватися на роботу - щось на 26 годин на тиждень за своєю професією, за яку перед ним всі кланялися в Україні.

Але розумні люди його відмовили від тієї забавки під назвою «робота» - надувати щоки від гордості, бо він втрачав отриману безкоштовну медичну страховку.



Десь через 1/2 року він попав в госпіталь з перитонітом.

На операційному столі почався інфаркт - кинули його різати - стабілізували серце.

Потім виникло питання, що ж робити з перитонітом: різати не можна, бо не можна робити наркоз.

Запропонували експериментальний метод лікування без розрізу, консиліум родичів погодився.

Виписали з госпіталю здоровим як огірок.

Але перед випискою він підписував численні папери з госпіталю для Страхової компанії - при всій повазі до мене він не назвав точні цифри, які були на початку підсумку, - просто щоби я не втратив свідомість - тільки сказав, що там було багато багато дуже багато нулів. Так багато нулів, що йому було лячно підписувати. Руки трусилися...

Після виписки йому весь час безкоштовно видавали ліки.

Ну він за складом розуму людина така, що порахував.

Виявилося, що кожен тиждень йому привозять ліків на 100$. Безкоштовно.



В січні 2024 йому виповнилося 90 (девʼяносто) років. Керує своїм Honda Accord впевнено…

Ввечері трошки важко: хвиляста дорога через ліс веде до дому… akurt

Повідомлень: 9378 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3495 раз. Подякували: 1229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 21:11 Re: Еміграція, заробітчанство ну 5% понятно что в среднем по палате, кто-то ничего не тратит а кто в долги влазит

те же походы по кафе/ресторанам можно смотреть с разной стороны

в Украине 2% это роскошь в основном, а в США 19% часто необходимость, ибо дома нет времени готовить приходится есть вонючие гамбургеры в кафе, утрировано nekefer

Повідомлень: 949 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 23:52 nekefer написав: ну 5% понятно что в среднем по палате, кто-то ничего не тратит а кто в долги влазит

те же походы по кафе/ресторанам можно смотреть с разной стороны

в Украине 2% это роскошь в основном, а в США 19% часто необходимость, ибо дома нет времени готовить приходится есть вонючие гамбургеры в кафе, утрировано ну 5% понятно что в среднем по палате, кто-то ничего не тратит а кто в долги влазитте же походы по кафе/ресторанам можно смотреть с разной стороныв Украине 2% это роскошь в основном, а в США 19% часто необходимость, ибо дома нет времени готовить приходится есть вонючие гамбургеры в кафе, утрировано



Не скажу про всю США, а в НЙ или за твою страховку платит работодатель или идешь (даже идти не обязательно, можно позвонить) к страховому брокеру (ему платить не надо), который аппруван DOH (Department of Health), называешь ему свой ССН и он подбирает страховой план, который коррелирует с твоим доходом.

ПОэтому тяжесть выплат за медстраховку дифференцирована в зависимости от дохода.

При этом, скажем, семья из 4-х человек с доходом,что- то проскакивало, порядка 53 или 55 куе в год (не помню точно), вообще будет на медикейде. 50+ куе - это бедные люди. Не скажу про всю США, а в НЙ или за твою страховку платит работодатель или идешь (даже идти не обязательно, можно позвонить) к страховому брокеру (ему платить не надо), который аппруван DOH (Department of Health), называешь ему свой ССН и он подбирает страховой план, который коррелирует с твоим доходом.ПОэтому тяжесть выплат за медстраховку дифференцирована в зависимости от дохода.При этом, скажем, семья из 4-х человек с доходом,что- то проскакивало, порядка 53 или 55 куе в год (не помню точно), вообще будет на медикейде. 50+ куе - это бедные люди. rjkz

Повідомлень: 16315 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8253 раз. Подякували: 5118 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1949195019511952 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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