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akurt написав:Далі було саме цікаве: - Я: Розкрийте секрет, чому виїхали з Польщі? Там же ніби то рай для українців? - Він: Не можу я з цими Поляками. Дуже тяжкі люди, більшість не дружелюбні до нас. Дуже проблематично знайти нормальну роботу, а ціни на житло то зовсім космос. В Туреччині своє житло хоча б є…
Цікаво, що бачу в інеті два типи людей: - одні кажуть що їх поляки ненавидять і витирають об них ноги (як Ваш Роман). - до інших ставлення нормальне. Як так?
Теж бачу два типи. Одні стараються асимілюватись ( вивчити мову, звичаї, розуміти і поважати менталітет локалів). Інші вважають, що це поляки приїхали до них. Відповідно і ставлення різне до обох типів.
Ну, якщо бути точними, то не зовсім «перевів». Зробив те, чого не вистачало Україні. По-перше, до 1923 року існувала Османська імперія, в якій - аналогічно тому, як в Австро-Угорській та інших, існувало багато майже окремих території та відповідно мов. Наприклад, територія Львівщини входила в Австро-Угорську імперію та абсолютна більшість населення Львова була навіть не поляками, а євреями. Українців було, якщо не помиляюся 10-15%. Якою мовою у Львові говорили між собою євреї, якою українці? А офіційною мовою яка була? Мова імператора Франца Йосипа Другого.
По-друге, однією з найбільших імперій світу була Османська імперія, в яку входили багато сучасних незалежних країн - в Болгаріі з кирилицею, і арабські країни з арабською графікою. Офіційною мовою для всіх була мова, на якій Укази видавав султан - арабська. Але болгари говорили болгарською, а населення материкової частини сучасної Туреччини - турецькою, яка - о диво - існувала без власної писемності, тобто абетки не було. Говорили, але не писали. Філологічний парадокс. Коли Османська імперія перестала існувати (цікаво, що ні один з родини султанів не постраждав - нікого не розстрілювали, як в братерській росії ) і було проголошено в жовтні 2023 року створення «Світської республіки» обраний президентом Ататюрк викликав філологів та дав задання - що цілком зрозуміло - Османська імперія з багатьма народами та мовами перестала існувати - розробити Абетку турецької (не Османської ж!) мови та створити умови для вивчення всіма. Цікаво, що спочатку розумні професори запросили 5 років на те (в Україні запросили 150 років - з них 33 вже пройшло). Ататюрк дав 6 місяців. Академіки принесли абетку через три місяці. Ось так воно було. Ну і правда: абетка на базі латиниці. Мудрим був Ататюрк.
gonchik74 написав:Теж бачу два типи. Одні стараються асимілюватись ( вивчити мову, звичаї, розуміти і поважати менталітет локалів). Інші вважають, що це поляки приїхали до них. Відповідно і ставлення різне до обох типів.
Пане gonchik74! Ви реально розумна людина - я і раніше це знав - чергове підтвердження. Це при тому, що вивчити польску значно легше, ніж - наприклад - німецьку чи шведську. Я раніше майже вільно говорив розмовною польською - але вже практично забув - якщо і буваю в Польщі, то тимчасово - день-два-три. А то поляки навіть дивувалися, звідки в мене навіть "жаргонні слова" в лексиконі були.
Зараз в Німеччині "асимілюється" - якщо так можна сказати - мій хороший приятель. Спочатку сказав, що лаявся на німецьку мову дуже сильно - які телепні ту мову придумали???, і плювався, і лаявся... І говорив, що ніколи не зможе вивчити... Тепер вже шпрейхає досить нормально. Це з червня 2023... Метод "Батога та тістечка": - по-перше, якщо не здасть екзамен на необхідний рівень - виселятимуть з нової (!!!) безкоштовно отриманої квартири в Берліні. В Берліні!!!!! Ну і далі куди???? - по-друге, вже частково (бо втратив дещо матеріальне) відновив втрачений в Україні бізнес - скажімо так - "логістика" - та розуміє, що знання мови - то перспективно та грошовито... Ну і два синочки ростуть... Скоро захочуть новий Трабант...
самая дорогая в мире американская медицина занимает в расходах такое же значение как бесплатная украинская а самые низкие затраты на коммуналку в Африке тепло, в соседней речке и душ и туалет бесплатно
nekefer написав:самая дорогая в мире американская медицина занимает в расходах такое же значение как бесплатная украинская а самые низкие затраты на коммуналку в Африке тепло, в соседней речке и душ и туалет бесплатно
nekefer написав:самая дорогая в мире американская медицина занимает в расходах такое же значение как бесплатная украинская а самые низкие затраты на коммуналку в Африке тепло, в соседней речке и душ и туалет бесплатно
Які ми всі з цього повинні зробити висновки?
как минимум что дороговизна американской медицины преувеличена, как тратили в Украине 4% своего бюджета так и будите тратить в США 5% бюджета, в долларах разница будет казаться большой и страшной, но в % тоже самое
Для довідки про 4%. Чи навіть про 5%. В 1999 років в США переїхав мій у минулому шеф - дуже відома в Україні людина. Він в США хотів влаштуватися на роботу - щось на 26 годин на тиждень за своєю професією, за яку перед ним всі кланялися в Україні. Але розумні люди його відмовили від тієї забавки під назвою «робота» - надувати щоки від гордості, бо він втрачав отриману безкоштовну медичну страховку.
Десь через 1/2 року він попав в госпіталь з перитонітом. На операційному столі почався інфаркт - кинули його різати - стабілізували серце. Потім виникло питання, що ж робити з перитонітом: різати не можна, бо не можна робити наркоз. Запропонували експериментальний метод лікування без розрізу, консиліум родичів погодився. Виписали з госпіталю здоровим як огірок. Але перед випискою він підписував численні папери з госпіталю для Страхової компанії - при всій повазі до мене він не назвав точні цифри, які були на початку підсумку, - просто щоби я не втратив свідомість - тільки сказав, що там було багато багато дуже багато нулів. Так багато нулів, що йому було лячно підписувати. Руки трусилися... Після виписки йому весь час безкоштовно видавали ліки. Ну він за складом розуму людина така, що порахував. Виявилося, що кожен тиждень йому привозять ліків на 100$. Безкоштовно.
В січні 2024 йому виповнилося 90 (девʼяносто) років. Керує своїм Honda Accord впевнено… Ввечері трошки важко: хвиляста дорога через ліс веде до дому…
ну 5% понятно что в среднем по палате, кто-то ничего не тратит а кто в долги влазит те же походы по кафе/ресторанам можно смотреть с разной стороны в Украине 2% это роскошь в основном, а в США 19% часто необходимость, ибо дома нет времени готовить приходится есть вонючие гамбургеры в кафе, утрировано
nekefer написав:ну 5% понятно что в среднем по палате, кто-то ничего не тратит а кто в долги влазит те же походы по кафе/ресторанам можно смотреть с разной стороны в Украине 2% это роскошь в основном, а в США 19% часто необходимость, ибо дома нет времени готовить приходится есть вонючие гамбургеры в кафе, утрировано
Не скажу про всю США, а в НЙ или за твою страховку платит работодатель или идешь (даже идти не обязательно, можно позвонить) к страховому брокеру (ему платить не надо), который аппруван DOH (Department of Health), называешь ему свой ССН и он подбирает страховой план, который коррелирует с твоим доходом. ПОэтому тяжесть выплат за медстраховку дифференцирована в зависимости от дохода. При этом, скажем, семья из 4-х человек с доходом,что- то проскакивало, порядка 53 или 55 куе в год (не помню точно), вообще будет на медикейде. 50+ куе - это бедные люди.