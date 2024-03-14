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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 бер, 2024 09:50
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from Denmark
Гадаю, панове вже насолодилися роздумами про плетену торбу, в яку буде покладені дві банки «Тушенка говяжья» (В банках по 525 г, комбинат питания «Конкорд». В составе: говядина, жир говяжий, репчатый лук, соль, лавровый лист и чёрный перец. Массовая доля мяса и жира не менее 58%. Срок годности 3 года, после вскрытия - сутки. В составе допускается наличие кожи и хрящей), та «Буханка хлеба».
Це рекомендований набір харчів для подорожі в Німеччину.
Ми з вами в Німеччину не поїдемо.
Очікую цікавий репортаж від нашої людини на тему «Еміграція, заробітчанство».
Цікавий маршрутом: Данія та Канада.
Та людиною: наш українець, який 10 років пожив та пропрацював в Дубаї, в авіакомпанії та останні 5 років прожив в Туреччині, Аланія, де останні 5 років працював досить розумним… навіть не знаю, як краще назвати його професію, умовно назвемо «рієлтор».
Як і кожен українець, досить кмітливий: він організував 10 власників (українців) квартир в Аланів та займалися тим, що завжди в наявності під оренду через Airbnb була вільною хоч одна з 10 квартир.
Паралельно читали деякі дописи на цьому форумі, де я традиційно робив огляд цін на нові квартири в Туреччині, та неодноразово - серед міст можливої інвестиції - називав велике місто на березі Середземного моря - місто Мерсін (населення близько 2 000 000 мешканців) із «солодкими» (читай дешевими) цінами.
Кмітливий виявився той пан - вони скористалися цією інформацією з цього форуму - ну, я в чужі кишені не заглядаю - але гадаю, що квартир 20…40 перепродали. Може, й більше.
Цікаво, що мали і інший досвід з цього форуму.
Наприклад тезу таку (була на цьому форумі): «В нерухомості, як і в сексі, все треба робити швидко та вчасно».
І знову: в чужі кишені не заглядаю та по заднім карманам джинсів ніколи не мацаю, але в розмові декілька раз говорив, що +100% по валюті взяли вчасно.
Але на кожну хитру дупу завжди є самі знаєте що: з Нового року попали в рамки нового законодавства про обмеження короткострокової оренди в Аланії (турки наводять порядок із сплатою податків, бо реально той пан та його колєжанки не заплатили за останні 5 років свого бізнесу ні «копійки», а точніше ні «коруша».)
Так ось, в ці дні перебуває в стані «розвідки» відразу в двох країнах: Данія та Канада.
Обіцяв надати свою субʼєктивну інформацію.
Поки не має точних планів, де саме «кинути якір».
Гадаю, Данія його неприємно вразить цінами, хоча і реально казкова країна.
В Канаду слід вчасно приїхати: до 31 березня, поки діє програма CUAET - тобто: отримати дозвіл на роботу Work permit, канадський податковий номер, відкрити рахунки в канадському банку, отримати дебетові та кредитні картки, отримати 3000CAD одноразової виплати для витрат «на перший час», обовʼязково пройти медичну комісію (на протязі 90 днів, сплачуючи з виділених урядом грошей), спробувати зорієнтуватися, ким саме він зміг би працювати в Канаді.
Тут теж буде інтрига: я не скільки не сумніваюсь, що майже досконало знає англійську (10 років роботи в одній з найбільших авіакомпаній світу)…
Але…
Але… шалені та дармові гроші з прожиттям на березі Середземного моря людину - як би це акуратно сказати - о, знайшов слово: «розслабляють».
Ну, тим і цікавіше: «Еміграція, заробітчанство».
Всі ваші знайомі, кинувши горе покупців турецького бетону, чомусь валять світ заочі в Данію та Канаду та не хочуть залишатися в прекрасній Туреччині) чому?)
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Додано: Чет 14 бер, 2024 09:53
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Підійшов до кінця двотижневий термін проживання родини моєї племінниці (двое дітей 9 та 11 років) з безкоштовним (із сніданком) проживанням в готелі в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).
Останній тиждень - це безкінечні перегляди квартир.
Нарешті все ОК: квартиру знайшли та з 21 березня заселяються.
На цьому форумі мабуть більше половини учасників - це лендлорди та «рили», тому розуміють, що для орендаря - підбір квартири - то важка справа, а для лендлорда - вибір орендаря / то ще важче.
Так ось: передивилися квартири і новенькі, перша здача, і старенькі, різні. Врахуйте ще мандри без авто в незнайомому місті…
Діапазон цін був від 1200 CAD (з конкурсом в 30 осіб) до 1700 (з конкурсом 1:8).
Моя порада була як зовсім для НЕ досвідчених мандрівників, які ще не мають ніякої роботи та фактично не знають мови (чоловік більш-менш нормально говорить) взяти в оренду щось найдешевше, бо навряд чи прийдеться сидіти на веранді з бокалом шампанського та цигаркою в зубах.
Критерій два рекомендував такий: розташування школи.
Це не багата Україна, де дітей водять в школу на BMW.
Нарешті підписали контракт та сплатили депозит (750 CAD).
Квартира трикімнатна, не нова (не перша здача), ціна за параметрами «все включено», за те з комунальними послугами - за все 1585 CAD.
Те, що не нова - суттєвий недолік.
Переваги:
- дуже пристойний район.
- дуже близько школа.
Я їм сказав, щоби заспокоїлися, що не сама дешева і не сама нова.
Все як в старому анекдоті, коли дорогого Леоніда Ілліча Брежнєва спитали, чому так голодно жити при переході від «розвинутого соціалізму» до комунізму, то він відповів дуже просто:
«А никто в дороге кормить и не обещал!»
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akurt
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Додано: Чет 14 бер, 2024 10:20
akurt написав:
Ну, якщо бути точними, то не зовсім «перевів».
Зробив те, чого не вистачало Україні.
... і було проголошено в жовтні 2023 року створення «Світської республіки» обраний президентом Ататюрк викликав філологів та дав задання - що цілком зрозуміло - Османська імперія з багатьма народами та мовами перестала існувати - розробити Абетку турецької (не Османської ж!) мови та створити умови для вивчення всіма.
Цікаво, що спочатку розумні професори запросили 5 років на те (в Україні запросили 150 років - з них 33 вже пройшло).
Ататюрк дав 6 місяців.
Академіки принесли абетку через три місяці. Ось так воно було.
Ну і правда: абетка на базі латиниці.
Мудрим був Ататюрк.
а чого не вистачало Україні?
в Україні книжки друкували ще тоді (в тому ж Львові), коли Османська імперія лише розвивалася...
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Додано: Чет 14 бер, 2024 10:21
Пане cherchilank - щось ви чим далі в ліс, тим частіше помиляєтеся.
Чоловік племінниці - громадянин Туреччини і в 2023 році вперше отримав закордонний паспорт, до цього просто за турецькою ІD-картою мандрував тільки в Україну: обʼїздив всю, навіть встигнув в Криму побувати до окупації. Ну а там Хортиця чи Хотинська фортеця - то як рідні.
Племінниця - звичайна українка, яка правда в Парижах не була. Але в інших країнах Європи та в Єгипті - як багато хто з українців - відпочивала.
Коли когось називаєте циганами, то спочатку подивіться у дзеркало.
Спробуйте.
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akurt
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Додано: Чет 14 бер, 2024 10:47
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Я сам перебував в Канаді в червні минулого року - 2 тижня - як в раю.
На 2 тижня взяв в прокат Ford Edge за 26$ на добу (майже новий - пробіг був 35000 км) та наїздив не одну тисячу кілометрів...
Але зараз розмова про банківську систему в Канаді.
Є великі відмінності, з якими спіткнулася і родина племінниці.
1. Щоби попасти до менеджера - треба брати рандеву - це може бути "сьогодні - на через тиждень".
Черги в Приватбанку здаються дитячими.
2. У великий шок я ставив канадських менеджерів видати мені американські долари - в обмін на канадські. Як правило дивилися, не розуміючи про що мова йде.
Один менеджер питав навіщо мені в житті взагалі можуть знадобитися американські долари - я відповів що відлітаю в Ірландію (це була правда) і там тільки американські долари. Проковтнув ту фігню...
3. Найзручніше в Канаді мені було розраховуватися картою від ПриватБанку в гривнях та картою Bank of America.
4. Приколи на АЗС: вставляєш карту (там немає "заправщиків") і повинен відразу набрати цифру, на яку суму в канадських доларах ти будеш заправлятися. На вибір: 25, 50, 100 доларів. Потім роблять поверення коштів.
5. Сьогодні племінниці треба було віддати лендлорду депозит 750 доларів - ніякої готівки!!!!
При спробі касиру банку дати готівку та номер рахунка - касир дивився на біженця з України як на нерозумного таргана. Яка ще готівка????? Все в он-лайн режимі...
Виявилося, що заплатити депозит з КРЕДИТНОЇ канадської карти (видали і кредитку - крім дебетової карти - з кредитним лімітом в 2000 доларів) - НЕ МОЖНА.
Тільки з дебетової карти перерахувати.
Ну і знову - мовна межа, яка перетворює людину навіть із смартфоном в "нємтура"...
Ну або в безтолкового...
Ну або в телепня...
Мабуть, канадці так на новоприбулих українців і дивляться...
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Додано: Чет 14 бер, 2024 12:10
akurt написав:
При спробі касиру банку дати готівку та номер рахунка - касир дивився на біженця з України як на нерозумного таргана. Яка ще готівка????? Все в он-лайн режимі...
Навіщо їм тоді взагалі ті касири?
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Додано: Чет 14 бер, 2024 12:37
Gastarbaiter написав: akurt написав:
При спробі касиру банку дати готівку та номер рахунка - касир дивився на біженця з України як на нерозумного таргана. Яка ще готівка????? Все в он-лайн режимі...
Навіщо їм тоді взагалі ті касири?
Я была до 2018 года в Канаде, никаких недоразумений в банках )
Если в Германии моей подруге сообщили что она слишком молода что бы было такое плохое зрение в оптике, это не говорит о плохом качестве оптики в Германии ))) к сожалению, языковой барьер на сегодня ей не позволяет с приколами на чисто юридические моменты ответить правильные параграфы почему, но она будет стремиться )
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Додано: Чет 14 бер, 2024 13:15
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Додано: Чет 14 бер, 2024 13:54
Gastarbaiter написав: akurt написав:
При спробі касиру банку дати готівку та номер рахунка - касир дивився на біженця з України як на нерозумного таргана. Яка ще готівка????? Все в он-лайн режимі...
Навіщо їм тоді взагалі ті касири?
Ви праві: фактично не касир, а менеджер за робочим столом.
У наших людей враження, що банківська систем в Україні більш розвинута.
Ще в мене був прикольний випадок: я замовив деяку суму у в доларах США, сказали що просто так видати не можуть, бо то валюта «екзотична», треба чекати, поки спрацює автоматична система, яка блокує систему відкривання сейфів у підвалі.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 15:42
akurt В кожного свої шляхи... От зараз в палаті в лікарні в Ужгороді лежить пані, яка з дочкою і зятем в Канаді прожила більше року. Зробили їй операцію по видаленню міждискової грижі на хребті.
З її коментарів почув дуже дуже багато матів про Канадську медицину, зокрема про скору, яку не дочекались за годину і довелось їхати на таксі, а потім кілька годин чекати в прийомній. І про ставлення страхових компаній, які бачать пенсіонерку з інвалідністю - й слухати нічого не хочуть...
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