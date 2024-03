Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1951195219531954> Додано: Чет 14 бер, 2024 09:50 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Denmark



Гадаю, панове вже насолодилися роздумами про плетену торбу, в яку буде покладені дві банки «Тушенка говяжья» (В банках по 525 г, комбинат питания «Конкорд». В составе: говядина, жир говяжий, репчатый лук, соль, лавровый лист и чёрный перец. Массовая доля мяса и жира не менее 58%. Срок годности 3 года, после вскрытия - сутки. В составе допускается наличие кожи и хрящей), та «Буханка хлеба».

Це рекомендований набір харчів для подорожі в Німеччину.



Ми з вами в Німеччину не поїдемо.

Очікую цікавий репортаж від нашої людини на тему «Еміграція, заробітчанство».

Цікавий маршрутом: Данія та Канада.

Та людиною: наш українець, який 10 років пожив та пропрацював в Дубаї, в авіакомпанії та останні 5 років прожив в Туреччині, Аланія, де останні 5 років працював досить розумним… навіть не знаю, як краще назвати його професію, умовно назвемо «рієлтор».

Як і кожен українець, досить кмітливий: він організував 10 власників (українців) квартир в Аланів та займалися тим, що завжди в наявності під оренду через Airbnb була вільною хоч одна з 10 квартир.

Паралельно читали деякі дописи на цьому форумі, де я традиційно робив огляд цін на нові квартири в Туреччині, та неодноразово - серед міст можливої інвестиції - називав велике місто на березі Середземного моря - місто Мерсін (населення близько 2 000 000 мешканців) із «солодкими» (читай дешевими) цінами.

Кмітливий виявився той пан - вони скористалися цією інформацією з цього форуму - ну, я в чужі кишені не заглядаю - але гадаю, що квартир 20…40 перепродали. Може, й більше.

Цікаво, що мали і інший досвід з цього форуму.

Наприклад тезу таку (була на цьому форумі): «В нерухомості, як і в сексі, все треба робити швидко та вчасно».

І знову: в чужі кишені не заглядаю та по заднім карманам джинсів ніколи не мацаю, але в розмові декілька раз говорив, що +100% по валюті взяли вчасно.

Але на кожну хитру дупу завжди є самі знаєте що: з Нового року попали в рамки нового законодавства про обмеження короткострокової оренди в Аланії (турки наводять порядок із сплатою податків, бо реально той пан та його колєжанки не заплатили за останні 5 років свого бізнесу ні «копійки», а точніше ні «коруша».)



Так ось, в ці дні перебуває в стані «розвідки» відразу в двох країнах: Данія та Канада.

Обіцяв надати свою субʼєктивну інформацію.

Поки не має точних планів, де саме «кинути якір».

Гадаю, Данія його неприємно вразить цінами, хоча і реально казкова країна.

В Канаду слід вчасно приїхати: до 31 березня, поки діє програма CUAET - тобто: отримати дозвіл на роботу Work permit, канадський податковий номер, відкрити рахунки в канадському банку, отримати дебетові та кредитні картки, отримати 3000CAD одноразової виплати для витрат «на перший час», обовʼязково пройти медичну комісію (на протязі 90 днів, сплачуючи з виділених урядом грошей), спробувати зорієнтуватися, ким саме він зміг би працювати в Канаді.

Тут теж буде інтрига: я не скільки не сумніваюсь, що майже досконало знає англійську (10 років роботи в одній з найбільших авіакомпаній світу)…

Але…

Але… шалені та дармові гроші з прожиттям на березі Середземного моря людину - як би це акуратно сказати - о, знайшов слово: «розслабляють».



News from Canada



Підійшов до кінця двотижневий термін проживання родини моєї племінниці (двое дітей 9 та 11 років) з безкоштовним (із сніданком) проживанням в готелі в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).

Останній тиждень - це безкінечні перегляди квартир.

Нарешті все ОК: квартиру знайшли та з 21 березня заселяються.



На цьому форумі мабуть більше половини учасників - це лендлорди та «рили», тому розуміють, що для орендаря - підбір квартири - то важка справа, а для лендлорда - вибір орендаря / то ще важче.





Так ось: передивилися квартири і новенькі, перша здача, і старенькі, різні. Врахуйте ще мандри без авто в незнайомому місті…

Діапазон цін був від 1200 CAD (з конкурсом в 30 осіб) до 1700 (з конкурсом 1:8).

Моя порада була як зовсім для НЕ досвідчених мандрівників, які ще не мають ніякої роботи та фактично не знають мови (чоловік більш-менш нормально говорить) взяти в оренду щось найдешевше, бо навряд чи прийдеться сидіти на веранді з бокалом шампанського та цигаркою в зубах.

Критерій два рекомендував такий: розташування школи.

Це не багата Україна, де дітей водять в школу на BMW.



Нарешті підписали контракт та сплатили депозит (750 CAD).

Квартира трикімнатна, не нова (не перша здача), ціна за параметрами «все включено», за те з комунальними послугами - за все 1585 CAD.

Те, що не нова - суттєвий недолік.

Переваги:

- дуже пристойний район.

- дуже близько школа.



Я їм сказав, щоби заспокоїлися, що не сама дешева і не сама нова.

Все як в старому анекдоті, коли дорогого Леоніда Ілліча Брежнєва спитали, чому так голодно жити при переході від «розвинутого соціалізму» до комунізму, то він відповів дуже просто:

Зробив те, чого не вистачало Україні.

... і було проголошено в жовтні 2023 року створення «Світської республіки» обраний президентом Ататюрк викликав філологів та дав задання - що цілком зрозуміло - Османська імперія з багатьма народами та мовами перестала існувати - розробити Абетку турецької (не Османської ж!) мови та створити умови для вивчення всіма.

Цікаво, що спочатку розумні професори запросили 5 років на те (в Україні запросили 150 років - з них 33 вже пройшло).

Ататюрк дав 6 місяців.

Академіки принесли абетку через три місяці. Ось так воно було.

Ну і правда: абетка на базі латиниці.

Чоловік племінниці - громадянин Туреччини і в 2023 році вперше отримав закордонний паспорт, до цього просто за турецькою ІD-картою мандрував тільки в Україну: обʼїздив всю, навіть встигнув в Криму побувати до окупації. Ну а там Хортиця чи Хотинська фортеця - то як рідні.

Племінниця - звичайна українка, яка правда в Парижах не була. Але в інших країнах Європи та в Єгипті - як багато хто з українців - відпочивала.



Коли когось називаєте циганами, то спочатку подивіться у дзеркало.

News from Canada



Я сам перебував в Канаді в червні минулого року - 2 тижня - як в раю.

На 2 тижня взяв в прокат Ford Edge за 26$ на добу (майже новий - пробіг був 35000 км) та наїздив не одну тисячу кілометрів...

Але зараз розмова про банківську систему в Канаді.

Є великі відмінності, з якими спіткнулася і родина племінниці.



1. Щоби попасти до менеджера - треба брати рандеву - це може бути "сьогодні - на через тиждень".

Черги в Приватбанку здаються дитячими.



2. У великий шок я ставив канадських менеджерів видати мені американські долари - в обмін на канадські. Як правило дивилися, не розуміючи про що мова йде.

Один менеджер питав навіщо мені в житті взагалі можуть знадобитися американські долари - я відповів що відлітаю в Ірландію (це була правда) і там тільки американські долари. Проковтнув ту фігню...



3. Найзручніше в Канаді мені було розраховуватися картою від ПриватБанку в гривнях та картою Bank of America.



4. Приколи на АЗС: вставляєш карту (там немає "заправщиків") і повинен відразу набрати цифру, на яку суму в канадських доларах ти будеш заправлятися. На вибір: 25, 50, 100 доларів. Потім роблять поверення коштів.



5. Сьогодні племінниці треба було віддати лендлорду депозит 750 доларів - ніякої готівки!!!!

При спробі касиру банку дати готівку та номер рахунка - касир дивився на біженця з України як на нерозумного таргана. Яка ще готівка????? Все в он-лайн режимі...

Виявилося, що заплатити депозит з КРЕДИТНОЇ канадської карти (видали і кредитку - крім дебетової карти - з кредитним лімітом в 2000 доларів) - НЕ МОЖНА.

Тільки з дебетової карти перерахувати.

Ну і знову - мовна межа, яка перетворює людину навіть із смартфоном в "нємтура"...

Ну або в безтолкового...

Ну або в телепня...

Я была до 2018 года в Канаде, никаких недоразумений в банках )

Ви праві: фактично не касир, а менеджер за робочим столом.

У наших людей враження, що банківська систем в Україні більш розвинута.

З її коментарів почув дуже дуже багато матів про Канадську медицину, зокрема про скору, яку не дочекались за годину і довелось їхати на таксі, а потім кілька годин чекати в прийомній. І про ставлення страхових компаній, які бачать пенсіонерку з інвалідністю - й слухати нічого не хочуть... Дюрі-бачі

