akurt написав:
Найзручніше в Канаді мені було розраховуватися картою від ПриватБанку в гривнях та картою Bank of America.
Як так? Я ще розумію, що можуть Візу брати в більшій кількості точок, ніж Мастер. Але щоб була різниця в банку-емітенту то про таке чую вперше..
akurt написав:
Виявилося, що заплатити депозит з КРЕДИТНОЇ канадської карти (видали і кредитку - крім дебетової карти - з кредитним лімітом в 2000 доларів) - НЕ МОЖНА.
Це нагадує як в Франції, коли брали машину в аренду, то дебетні картки не брали, тільки кредитні, яких в Україні ніхто не видає...