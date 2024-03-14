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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Найзручніше в Канаді мені було розраховуватися картою від ПриватБанку в гривнях та картою Bank of America.

Як так? Я ще розумію, що можуть Візу брати в більшій кількості точок, ніж Мастер. Але щоб була різниця в банку-емітенту то про таке чую вперше..

  akurt написав:Виявилося, що заплатити депозит з КРЕДИТНОЇ канадської карти (видали і кредитку - крім дебетової карти - з кредитним лімітом в 2000 доларів) - НЕ МОЖНА.

Це нагадує як в Франції, коли брали машину в аренду, то дебетні картки не брали, тільки кредитні, яких в Україні ніхто не видає...
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