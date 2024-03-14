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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1953195419551956>
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:11

Re: Еміграція, заробітчанство

Перевірив свої картки, таки Приватівська та А-банк визначаються як кредитні, в решти - дебетні.
Дивна позиція: довіряти тільки тим, в кого кредитна картка, замість того, щоб просто заблокувати суму залогу на рахунку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:22

  Дюрі-бачі написав:Дивна позиція: довіряти тільки тим, в кого кредитна картка, замість того, щоб просто заблокувати суму залогу на рахунку.

На дебетній картці зараз гроші є, а за хвилину власник їх вже перевів на інший рахунок. З кредитки прокатна фірма отримає свої гроші від банку, а вже банк буде розбиратися з позичальником. Гадаю, що така логіка.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:26

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Перевірив свої картки, таки Приватівська та А-банк визначаються як кредитні, в решти - дебетні.
Дивна позиція: довіряти тільки тим, в кого кредитна картка, замість того, щоб просто заблокувати суму залогу на рахунку.

Хамелеон від Сенсу б'ється як кредитна (а от інші їх кредитки на дебетному пластику). Ще в ТАСі в мене були тру кредитки.
Чого саме вимагають кредитки - думаю через те, що різний підхід в закордонних банків щодо фроду по різних картках, ну і історично в них склалося, що рендж картки відповідає її реальному призначенню. Але й подібні історії (в сенсі, що вимагають саме кредитну картку) чимдалі тим рідше трапляються, мабуть, позбуваються потрохи маразму
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:30

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Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:30

Re: Еміграція, заробітчанство

cherchiltank написав:В приваті дебетні так і відображаються як картки для виплат
Типові кредитки (Універсальна) Привату теж видають з "дебетним" пластиком. А з преміальними скоріше за все все відповідно (а 200к Приват тільки на преміальні наливав)
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:35

  Дюрі-бачі написав:Faceless Зображення

https://bincheck.io/uk/details/40280820
І тут теж показує, що кредитна: https://www.bincodes.com/bin-checker/
А ви де перевіряєте?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 21:03

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Дивна позиція: довіряти тільки тим, в кого кредитна картка, замість того, щоб просто заблокувати суму залогу на рахунку.

На дебетній картці зараз гроші є, а за хвилину власник їх вже перевів на інший рахунок. З кредитки прокатна фірма отримає свої гроші від банку, а вже банк буде розбиратися з позичальником. Гадаю, що така логіка.

Та ні, це дикий пережиток минулого та консерватизм. Ніякої логіки в цій вимозі прокатних контор немає. Як додаткове підтвердження - вони не просто вимагають кредитну картку, вони вимагають ФІЗИЧНУ кредитну картку. А це взагалі якийсь лютий ПЦ.
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 21:05

Faceless тут в темі було
  akurt написав:Перевірити статус карти (дебетова/кредитна), можна тут, якщо ввести перші 6 цифр):
https://binlist.net
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 22:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless тут в темі було
  akurt написав:Перевірити статус карти (дебетова/кредитна), можна тут, якщо ввести перші 6 цифр):
https://binlist.net
Поки бачу що з трьох джерел два показують хамон як кредитку.
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 22:39

  Дюрі-бачі написав:Перевірив свої картки, таки Приватівська та А-банк визначаються як кредитні, в решти - дебетні.
Дивна позиція: довіряти тільки тим, в кого кредитна картка, замість того, щоб просто заблокувати суму залогу на рахунку.

Коли картка кредитна - то відповідає банк своїми грошима - це простіше розрулити ніж додатися з кожним манюпасом)
cherchiltank
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