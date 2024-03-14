Перевірив свої картки, таки Приватівська та А-банк визначаються як кредитні, в решти - дебетні.
Дивна позиція: довіряти тільки тим, в кого кредитна картка, замість того, щоб просто заблокувати суму залогу на рахунку.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 20:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Перевірив свої картки, таки Приватівська та А-банк визначаються як кредитні, в решти - дебетні.
Дивна позиція: довіряти тільки тим, в кого кредитна картка, замість того, щоб просто заблокувати суму залогу на рахунку.
Додано: Чет 14 бер, 2024 20:22
На дебетній картці зараз гроші є, а за хвилину власник їх вже перевів на інший рахунок. З кредитки прокатна фірма отримає свої гроші від банку, а вже банк буде розбиратися з позичальником. Гадаю, що така логіка.
Додано: Чет 14 бер, 2024 20:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Хамелеон від Сенсу б'ється як кредитна (а от інші їх кредитки на дебетному пластику). Ще в ТАСі в мене були тру кредитки.
Чого саме вимагають кредитки - думаю через те, що різний підхід в закордонних банків щодо фроду по різних картках, ну і історично в них склалося, що рендж картки відповідає її реальному призначенню. Але й подібні історії (в сенсі, що вимагають саме кредитну картку) чимдалі тим рідше трапляються, мабуть, позбуваються потрохи маразму
Додано: Чет 14 бер, 2024 20:30
Re: Еміграція, заробітчанство
Типові кредитки (Універсальна) Привату теж видають з "дебетним" пластиком. А з преміальними скоріше за все все відповідно (а 200к Приват тільки на преміальні наливав)
Додано: Чет 14 бер, 2024 20:35
І тут теж показує, що кредитна:
А ви де перевіряєте?
Додано: Чет 14 бер, 2024 21:03
Та ні, це дикий пережиток минулого та консерватизм. Ніякої логіки в цій вимозі прокатних контор немає. Як додаткове підтвердження - вони не просто вимагають кредитну картку, вони вимагають ФІЗИЧНУ кредитну картку. А це взагалі якийсь лютий ПЦ.
Додано: Чет 14 бер, 2024 21:05
Faceless тут в темі було
Додано: Чет 14 бер, 2024 22:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Поки бачу що з трьох джерел два показують хамон як кредитку.
Додано: Чет 14 бер, 2024 22:39
Коли картка кредитна - то відповідає банк своїми грошима - це простіше розрулити ніж додатися з кожним манюпасом)
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