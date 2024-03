Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1953195419551956 Додано: Чет 14 бер, 2024 22:40 Faceless написав: cherchiltank написав: В приваті дебетні так і відображаються як картки для виплат Типові кредитки (Універсальна) Привату теж видають з "дебетним" пластиком. А з преміальними скоріше за все все відповідно (а 200к Приват тільки на преміальні наливав) Типові кредитки (Універсальна) Привату теж видають з "дебетним" пластиком. А з преміальними скоріше за все все відповідно (а 200к Приват тільки на преміальні наливав)

На преміальні можна 400 тисяч ліміту - мені банк вже три роки пропонує але я не здаюся бо офіційно - безробітний)

Повідомлень: 1290 З нами з: 31.05.20

With a debit card, the company cannot pull money from a bank account if it has insufficient funds. There is also no way to block a specified amount on a debit card. So even if you have enough money in your account to cover the deposit, the car hire supplier would have to completely withdraw the funds, and then refund the money later on.

Gastarbaiter
Повідомлень: 3110 З нами з: 26.02.18

Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку.

А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки.

Faceless
Модератор
Повідомлень: 34641 З нами з: 24.01.12

Даже приватовская универсальная голд бьётся як кредитка.

А вот простая монобанковская - дебет.

ЛАД 2
Повідомлень: 28363 З нами з: 31.08.10

Faceless написав: Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку.

А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки.

А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки. Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку.А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки.

Як можна списати з дебетової картки, якщо на ній 0? Здається, банк просто заблокує транзакцію, якщо балансу не вистачає. До того ж тут йдеться не про списання, а про блокування. Гроші, ніби то, не беруть, але й себе убезпечують.

