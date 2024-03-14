На преміальні можна 400 тисяч ліміту - мені банк вже три роки пропонує але я не здаюся бо офіційно - безробітний)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 бер, 2024 22:40
На преміальні можна 400 тисяч ліміту - мені банк вже три роки пропонує але я не здаюся бо офіційно - безробітний)
Додано: Чет 14 бер, 2024 22:51
With a debit card, the company cannot pull money from a bank account if it has insufficient funds. There is also no way to block a specified amount on a debit card. So even if you have enough money in your account to cover the deposit, the car hire supplier would have to completely withdraw the funds, and then refund the money later on.
Додано: Чет 14 бер, 2024 23:43
Еміграція, заробітчанство
Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку.
А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:04
Даже приватовская универсальная голд бьётся как кредитка.
А вот простая монобанковская - дебет.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:05
Як можна списати з дебетової картки, якщо на ній 0? Здається, банк просто заблокує транзакцію, якщо балансу не вистачає. До того ж тут йдеться не про списання, а про блокування. Гроші, ніби то, не беруть, але й себе убезпечують.
Але я від цих речей далекий. Ніколи авто не орендував і в банках не працював.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|