#<1 ... 1954195519561957> Додано: Чет 14 бер, 2024 22:40 Faceless написав: cherchiltank написав: В приваті дебетні так і відображаються як картки для виплат Типові кредитки (Універсальна) Привату теж видають з "дебетним" пластиком. А з преміальними скоріше за все все відповідно (а 200к Приват тільки на преміальні наливав) Типові кредитки (Універсальна) Привату теж видають з "дебетним" пластиком. А з преміальними скоріше за все все відповідно (а 200к Приват тільки на преміальні наливав)

На преміальні можна 400 тисяч ліміту - мені банк вже три роки пропонує але я не здаюся бо офіційно - безробітний)

Додано: Чет 14 бер, 2024 22:51 With a debit card, the company cannot pull money from a bank account if it has insufficient funds. There is also no way to block a specified amount on a debit card. So even if you have enough money in your account to cover the deposit, the car hire supplier would have to completely withdraw the funds, and then refund the money later on.

А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки. Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку.А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки. Faceless

Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:04 Даже приватовская универсальная голд бьётся як кредитка. А вот простая монобанковская - дебет.

Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:05 Faceless написав: Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку. А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки.

Як можна списати з дебетової картки, якщо на ній 0? Здається, банк просто заблокує транзакцію, якщо балансу не вистачає. До того ж тут йдеться не про списання, а про блокування. Гроші, ніби то, не беруть, але й себе убезпечують. Але я від цих речей далекий. Ніколи авто не орендував і в банках не працював.

Як можна списати з дебетової картки, якщо на ній 0? Здається, банк просто заблокує транзакцію, якщо балансу не вистачає. До того ж тут йдеться не про списання, а про блокування. Гроші, ніби то, не беруть, але й себе убезпечують.

Додано: П'ят 15 бер, 2024 07:35 Я радий, що панове активно перевірили статус своїх карток. Мудрі думки: за кордоном банки видають кредитні картки після ретельної перевірки клієнта, а не «просто так». Далі: банк ретельно слідкує за рухом коштів на кредитній картці - в разі затримки, наприклад, по Bank of Amerika - спочатку миттєво штраф 25$ та включаються санкції нарахування по валюті близько 26% річних. Починає у людини падати «кредитний рейтинг». Відповідно прокатні фірми - як правило - вимагають саме кредитну, а не дебетову, картку - клієнт «нормальний». Бувають випадки, коли приймуть і дебетову - в мене один раз взяли в Катовицях в аеропорту. А в Мілані навпаки була проблема: карта була кредитна, але чомусь на звороті було слово Debit. Ось в Мілані «вперлися рогом». Краще не ризикувати, бо можна залишитися без авто.

Мудрі думки: за кордоном банки видають кредитні картки після ретельної перевірки клієнта, а не «просто так».

Далі: банк ретельно слідкує за рухом коштів на кредитній картці - в разі затримки, наприклад, по Bank of Amerika - спочатку миттєво штраф 25$ та включаються санкції нарахування по валюті близько 26% річних.

Починає у людини падати «кредитний рейтинг».

Відповідно прокатні фірми - як правило - вимагають саме кредитну, а не дебетову, картку - клієнт «нормальний».

Бувають випадки, коли приймуть і дебетову - в мене один раз взяли в Катовицях в аеропорту.

А в Мілані навпаки була проблема: карта була кредитна, але чомусь на звороті було слово Debit.

Ось в Мілані «вперлися рогом».

Краще не ризикувати, бо можна залишитися без авто. akurt

Повідомлень: 9393 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3497 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:00 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Denmark



Гадаю, панове вже насолодилися роздумами про плетену торбу, в яку буде покладені дві банки «Тушенка говяжья» (В банках по 525 г, комбинат питания «Конкорд». В составе: говядина, жир говяжий, репчатый лук, соль, лавровый лист и чёрный перец. Массовая доля мяса и жира не менее 58%. Срок годности 3 года, после вскрытия - сутки. В составе допускается наличие кожи и хрящей), та «Буханка хлеба».

Це рекомендований набір харчів для подорожі в Німеччину.



Ми з вами в Німеччину не поїдемо.

Очікую цікавий репортаж від нашої людини на тему «Еміграція, заробітчанство».

Цікавий маршрутом: Данія та Канада.

Та людиною: наш українець, який 10 років пожив та пропрацював в Дубаї, в авіакомпанії та останні 5 років прожив в Туреччині, Аланія, де останні 5 років працював досить розумним… навіть не знаю, як краще назвати його професію, умовно назвемо «рієлтор».

Як і кожен українець, досить кмітливий: він організував 10 власників (українців) квартир в Аланів та займалися тим, що завжди в наявності під оренду через Airbnb була вільною хоч одна з 10 квартир.

Паралельно читали деякі дописи на цьому форумі, де я традиційно робив огляд цін на нові квартири в Туреччині, та неодноразово - серед міст можливої інвестиції - називав велике місто на березі Середземного моря - місто Мерсін (населення близько 2 000 000 мешканців) із «солодкими» (читай дешевими) цінами.

Кмітливий виявився той пан - вони скористалися цією інформацією з цього форуму - ну, я в чужі кишені не заглядаю - але гадаю, що квартир 20…40 перепродали. Може, й більше.

Цікаво, що мали і інший досвід з цього форуму.

Наприклад тезу таку (була на цьому форумі): «В нерухомості, як і в сексі, все треба робити швидко та вчасно».

І знову: в чужі кишені не заглядаю та по заднім карманам джинсів ніколи не мацаю, але в розмові декілька раз говорив, що +100% по валюті взяли вчасно.

Але на кожну хитру дупу завжди є самі знаєте що: з Нового року попали в рамки нового законодавства про обмеження короткострокової оренди в Аланії (турки наводять порядок із сплатою податків, бо реально той пан та його колєжанки не заплатили за останні 5 років свого бізнесу ні «копійки», а точніше ні «коруша».)



Так ось, в ці дні перебуває в стані «розвідки» відразу в двох країнах: Данія та Канада.

Обіцяв надати свою субʼєктивну інформацію.

Поки не має точних планів, де саме «кинути якір».

Гадаю, Данія його неприємно вразить цінами, хоча і реально казкова країна.

В Канаду слід вчасно приїхати: до 31 березня, поки діє програма CUAET - тобто: отримати дозвіл на роботу Work permit, канадський податковий номер, відкрити рахунки в канадському банку, отримати дебетові та кредитні картки, отримати 3000CAD одноразової виплати для витрат «на перший час», обовʼязково пройти медичну комісію (на протязі 90 днів, сплачуючи з виділених урядом грошей), спробувати зорієнтуватися, ким саме він зміг би працювати в Канаді.

Тут теж буде інтрига: я не скільки не сумніваюсь, що майже досконало знає англійську (10 років роботи в одній з найбільших авіакомпаній світу)…

Але…

Але… шалені та дармові гроші з прожиттям на березі Середземного моря людину - як би це акуратно сказати - о, знайшов слово: «розслабляють».



Ну, тим і цікавіше: «Еміграція, заробітчанство». Еміграція, заробітчанствоNews from DenmarkГадаю, панове вже насолодилися роздумами про плетену торбу, в яку буде покладені дві банки «Тушенка говяжья» (В банках по 525 г, комбинат питания «Конкорд». В составе: говядина, жир говяжий, репчатый лук, соль, лавровый лист и чёрный перец. Массовая доля мяса и жира не менее 58%. Срок годности 3 года, после вскрытия - сутки. В составе допускается наличие кожи и хрящей), та «Буханка хлеба».Це рекомендований набір харчів для подорожі в Німеччину.Ми з вами в Німеччину не поїдемо.Очікую цікавий репортаж від нашої людини на тему «Еміграція, заробітчанство».Цікавий маршрутом: Данія та Канада.Та людиною: наш українець, який 10 років пожив та пропрацював в Дубаї, в авіакомпанії та останні 5 років прожив в Туреччині, Аланія, де останні 5 років працював досить розумним… навіть не знаю, як краще назвати його професію, умовно назвемо «рієлтор».Як і кожен українець, досить кмітливий: він організував 10 власників (українців) квартир в Аланів та займалися тим, що завжди в наявності під оренду через Airbnb була вільною хоч одна з 10 квартир.Паралельно читали деякі дописи на цьому форумі, де я традиційно робив огляд цін на нові квартири в Туреччині, та неодноразово - серед міст можливої інвестиції - називав велике місто на березі Середземного моря - місто Мерсін (населення близько 2 000 000 мешканців) із «солодкими» (читай дешевими) цінами.Кмітливий виявився той пан - вони скористалися цією інформацією з цього форуму - ну, я в чужі кишені не заглядаю - але гадаю, що квартир 20…40 перепродали. Може, й більше.Цікаво, що мали і інший досвід з цього форуму.Наприклад тезу таку (була на цьому форумі): «В нерухомості, як і в сексі, все треба робити швидко та вчасно».І знову: в чужі кишені не заглядаю та по заднім карманам джинсів ніколи не мацаю, але в розмові декілька раз говорив, що +100% по валюті взяли вчасно.Але на кожну хитру дупу завжди є самі знаєте що: з Нового року попали в рамки нового законодавства про обмеження короткострокової оренди в Аланії (турки наводять порядок із сплатою податків, бо реально той пан та його колєжанки не заплатили за останні 5 років свого бізнесу ні «копійки», а точніше ні «коруша».)Так ось, в ці дні перебуває в стані «розвідки» відразу в двох країнах: Данія та Канада.Обіцяв надати свою субʼєктивну інформацію.Поки не має точних планів, де саме «кинути якір».Гадаю, Данія його неприємно вразить цінами, хоча і реально казкова країна.В Канаду слід вчасно приїхати: до 31 березня, поки діє програма CUAET - тобто: отримати дозвіл на роботу Work permit, канадський податковий номер, відкрити рахунки в канадському банку, отримати дебетові та кредитні картки, отримати 3000CAD одноразової виплати для витрат «на перший час», обовʼязково пройти медичну комісію (на протязі 90 днів, сплачуючи з виділених урядом грошей), спробувати зорієнтуватися, ким саме він зміг би працювати в Канаді.Тут теж буде інтрига: я не скільки не сумніваюсь, що майже досконало знає англійську (10 років роботи в одній з найбільших авіакомпаній світу)…Але…Але… шалені та дармові гроші з прожиттям на березі Середземного моря людину - як би це акуратно сказати - о, знайшов слово: «розслабляють».Ну, тим і цікавіше: «Еміграція, заробітчанство».

Повідомлень: 34155 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1576 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:05 akurt написав: Я радий, що панове активно перевірили статус своїх карток.

Мудрі думки: за кордоном банки видають кредитні картки після ретельної перевірки клієнта, а не «просто так».

Далі: банк ретельно слідкує за рухом коштів на кредитній картці - в разі затримки, наприклад, по Bank of Amerika - спочатку миттєво штраф 25$ та включаються санкції нарахування по валюті близько 26% річних.

Починає у людини падати «кредитний рейтинг».

Відповідно прокатні фірми - як правило - вимагають саме кредитну, а не дебетову, картку - клієнт «нормальний».

Бувають випадки, коли приймуть і дебетову - в мене один раз взяли в Катовицях в аеропорту.

А в Мілані навпаки була проблема: карта була кредитна, але чомусь на звороті було слово Debit.

Ось в Мілані «вперлися рогом».

Краще не ризикувати, бо можна залишитися без авто. Я радий, що панове активно перевірили статус своїх карток.Мудрі думки: за кордоном банки видають кредитні картки після ретельної перевірки клієнта, а не «просто так».Далі: банк ретельно слідкує за рухом коштів на кредитній картці - в разі затримки, наприклад, по Bank of Amerika - спочатку миттєво штраф 25$ та включаються санкції нарахування по валюті близько 26% річних.Починає у людини падати «кредитний рейтинг».Відповідно прокатні фірми - як правило - вимагають саме кредитну, а не дебетову, картку - клієнт «нормальний».Бувають випадки, коли приймуть і дебетову - в мене один раз взяли в Катовицях в аеропорту.А в Мілані навпаки була проблема: карта була кредитна, але чомусь на звороті було слово Debit.Ось в Мілані «вперлися рогом».Краще не ризикувати, бо можна залишитися без авто.

Щодо кред карток проти дебет:

- з кредитки фрод і списання, це гемор банку, так як гроші банку

- з дебетки - проблема клієнта

Дебіткою кредрейтинг не наб"єш.



Без кредитки можуть не заселити в готель, так я для реєстрації вимагають саме кредкарту. От приїзжаєш такий успішний успіх із лямом своїм нікомунепотрібних на кредитці в золотий мільярд, і упс., іди ночуй на вокзалі/парку/ітд. А ніщеброд із глибоким мінусом на кредитці заселяється в номер готелю без проблем. В успішного успіха розрив шаблона. Щодо кред карток проти дебет:- з кредитки фрод і списання, це гемор банку, так як гроші банку- з дебетки - проблема клієнтаДебіткою кредрейтинг не наб"єш.Без кредитки можуть не заселити в готель, так я для реєстрації вимагають саме кредкарту. От приїзжаєш такий успішний успіх із лямом своїм нікомунепотрібних на кредитці в золотий мільярд, і упс., іди ночуй на вокзалі/парку/ітд. А ніщеброд із глибоким мінусом на кредитці заселяється в номер готелю без проблем. В успішного успіха розрив шаблона. flyman

Повідомлень: 34155 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1576 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:08 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку.

А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки. Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку.А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки.

Як можна списати з дебетової картки, якщо на ній 0? Здається, банк просто заблокує транзакцію, якщо балансу не вистачає. До того ж тут йдеться не про списання, а про блокування. Гроші, ніби то, не беруть, але й себе убезпечують.

Але я від цих речей далекий. Ніколи авто не орендував і в банках не працював. Як можна списати з дебетової картки, якщо на ній 0? Здається, банк просто заблокує транзакцію, якщо балансу не вистачає. До того ж тут йдеться не про списання, а про блокування. Гроші, ніби то, не беруть, але й себе убезпечують.Але я від цих речей далекий. Ніколи авто не орендував і в банках не працював.

Можна, так як є овердрафт. І не завжди він 0. Можна, так як є овердрафт. І не завжди він 0. flyman

Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:21 flyman написав: Без кредитки можуть не заселити в готель

Пане Флаймане, не розміщуйте неперевірену інформацію.

Готель можна бронювати за допомогою дебетової картки. Без всяких проблем.

В залежності від фінансової політики готеля готель може не списувати гроші з картки клієнта до заїзду, або до визначеного часу дня заїзду (наприклад 18:00).

В залежності від статусу готеля та його політики готель може - але не факт - просити клієнта показати картку, за допомогою якої відбулося бронювання. Це відбувається у деяких готелях в досить рідкісна подія.

В 90% випадків готель отримує гроші ДО ЗАСЕЛЕННЯ. Дуже рідко - при check out. Пане Флаймане, не розміщуйте неперевірену інформацію.Готель можна бронювати за допомогою дебетової картки. Без всяких проблем.В залежності від фінансової політики готеля готель може не списувати гроші з картки клієнта до заїзду, або до визначеного часу дня заїзду (наприклад 18:00).В залежності від статусу готеля та його політики готель може - але не факт - просити клієнта показати картку, за допомогою якої відбулося бронювання. Це відбувається у деяких готелях в досить рідкісна подія.В 90% випадків готель отримує гроші ДО ЗАСЕЛЕННЯ. Дуже рідко - при check out. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 бер, 2024 08:27, всього редагувалось 1 раз. akurt

