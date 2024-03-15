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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1954195519561957
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:26

akurt , щоб це знати, треба бувати в готелях. Але він коштує інколи 120 дол , як «бюджет проїдання» на місяць (пиво і туфлі входять!) деякого по легенді IT-ника…
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку.
А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки.

Як можна списати з дебетової картки, якщо на ній 0? Здається, банк просто заблокує транзакцію, якщо балансу не вистачає. До того ж тут йдеться не про списання, а про блокування. Гроші, ніби то, не беруть, але й себе убезпечують.
Але я від цих речей далекий. Ніколи авто не орендував і в банках не працював.
Повірте, можна. Навіть якщо не встановлений кредитний ліміт, і навіть, якщо картка заблокована. У світі міжнародних платіжних систем багато чудес
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:58

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:Даже приватовская универсальная голд бьётся как кредитка.
А вот простая монобанковская - дебет.
Можливо, зараз і так. Моя попередня універсальна голд билася як дебетка, але я ще кілька років тому закрив всі рахунки в Приваті, тому, можливо, в них щось змінилося
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:09

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

З 21 березня родина племінниці (жінка, чоловік та двоє синів) заселяються в орендовану квартиру в місті Едмонтон.
Сьогодні робили закупи для можливості проживання: подушки, простирадла, рушники і таке інше.
На додачу магазин їм подарував ще й величезного ведмедя… канадського…
Зображення
Попереду саме важке: пошук роботи.

Сьогодні подивився свіже відео від нашої людини в Канаді - розказував, чому українцям в ці дні важко знати роботу.
1. Українці в Канаді, які мешкають там 10 та більше років, дуже сильно допомагали НАШИМ в 2022 році. Всіх влаштували на роботу.
Але наші так погано себе зарекомендували, такі чудернацькі кроки робили, що у місцевих українців реально "опустилися руки". Вже допомагати не хочуть.
2. На влаштування на роботу суттєво впливає відсутність знань ангілйської мови: роботодавці НЕ хочуть брати на роботу німих.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 бер, 2024 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Попереду саме важке: пошук роботи.

Вважаю, що з цього треба починати, а не закінчувати.
Ведмедя краще б не брали - великогабаритний, поки не мають власного житла - тільки лишній вантаж при переїздах. Краще порадьте їм купити велосипед.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:36

Ну коли немає ще де жити - то сильно не пошукаєш.
Крім того - не всі це знають - зміна годинникових поясів - то дуже важка справа.
Зазвичай тиждень перебуваєш в ролі "зомбі": о 03-00 години ранку прокидаєшся та не можеш заснути. І навпаки - десь о 16-00 просто падаєш на бік без тями (буквально) та засинаєш.

З досвіду тих, з ким спілкуюся:
а) на перше місце ставлять район та наявність близько школи.
б) роботу шукають як правило на протязі тижня - шляхом особистих походів та стукання в двері в усі фірми/підприємства/установи. При цьому саме неефективне - то розсилка Резюме, тому що не вміють складати за канадськими стандартами. Крім того просто шквал нових прибульців - ті листи ніхто не читає бо іх дуже багато . Мої респонденти говорять, що до 31 березня українці хочуть встигнути прибути - то неймовірна кількість прибульців.
в) у великому місті занадто висока концентрація прибульців - радять приїжджати в малі містечка. Там точно можна знайти роботу.
г) самі розумні - та якщо є гроші - купують відразу авто - роботу тоді легко знайти та легко до неї дістатися.
Без авто якщо знайшли - то на автобусах та з пересадкою - витрачають по 1,5 години в один бік.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:17

Еміграція, заробітчанство

News from Poland

Почався другий семестр навчання хлопця, якому ще не виповнилося 18 років - у Варшавському політехнічному університеті.
Факультет та спеціальність "правильні" - майбутній кваліфікований ІТ-ник.
В еміграції з березня 2022 року - спочатку жив з мамою в Празі, з літа 2023 - в Польщі.
Навчання англійською мовою.
Ціну навчання тут панове раніше критикували - дорого.
Дорого - це 7 200 євро на рік.
Повідомлення зараз з Варшави:
"Наш онук теж навчається і працює. Зарплата поки невелика 1500 $, але він старається".
І далі:
"Він займається 3D-моделюванням".
akurt
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