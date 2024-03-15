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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:26
akurt , щоб це знати, треба бувати в готелях. Але він коштує інколи 120 дол , як «бюджет проїдання» на місяць (пиво і туфлі входять!) деякого по легенді IT-ника…
Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Повірте, можна. Навіть якщо не встановлений кредитний ліміт, і навіть, якщо картка заблокована. У світі міжнародних платіжних систем багато чудес
Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Можливо, зараз і так. Моя попередня універсальна голд билася як дебетка, але я ще кілька років тому закрив всі рахунки в Приваті, тому, можливо, в них щось змінилося
Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:09
Еміграція, заробітчанство
New’s from Canada
З 21 березня родина племінниці (жінка, чоловік та двоє синів) заселяються в орендовану квартиру в місті Едмонтон.
Сьогодні робили закупи для можливості проживання: подушки, простирадла, рушники і таке інше.
На додачу магазин їм подарував ще й величезного ведмедя… канадського…
Попереду саме важке: пошук роботи.
Сьогодні подивився свіже відео від нашої людини в Канаді - розказував, чому українцям в ці дні важко знати роботу.
1. Українці в Канаді, які мешкають там 10 та більше років, дуже сильно допомагали НАШИМ в 2022 році. Всіх влаштували на роботу.
Але наші так погано себе зарекомендували, такі чудернацькі кроки робили, що у місцевих українців реально "опустилися руки". Вже допомагати не хочуть.
2. На влаштування на роботу суттєво впливає відсутність знань ангілйської мови: роботодавці НЕ хочуть брати на роботу німих.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 бер, 2024 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:36
Ну коли немає ще де жити - то сильно не пошукаєш.
Крім того - не всі це знають - зміна годинникових поясів - то дуже важка справа.
Зазвичай тиждень перебуваєш в ролі "зомбі": о 03-00 години ранку прокидаєшся та не можеш заснути. І навпаки - десь о 16-00 просто падаєш на бік без тями (буквально) та засинаєш.
З досвіду тих, з ким спілкуюся:
а) на перше місце ставлять район та наявність близько школи.
б) роботу шукають як правило на протязі тижня - шляхом особистих походів та стукання в двері в усі фірми/підприємства/установи. При цьому саме неефективне - то розсилка Резюме, тому що не вміють складати за канадськими стандартами. Крім того просто шквал нових прибульців - ті листи ніхто не читає бо іх дуже багато . Мої респонденти говорять, що до 31 березня українці хочуть встигнути прибути - то неймовірна кількість прибульців.
в) у великому місті занадто висока концентрація прибульців - радять приїжджати в малі містечка. Там точно можна знайти роботу.
г) самі розумні - та якщо є гроші - купують відразу авто - роботу тоді легко знайти та легко до неї дістатися.
Без авто якщо знайшли - то на автобусах та з пересадкою - витрачають по 1,5 години в один бік.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:17
Еміграція, заробітчанство
News from Poland
Почався другий семестр навчання хлопця, якому ще не виповнилося 18 років - у Варшавському політехнічному університеті.
Факультет та спеціальність "правильні" - майбутній кваліфікований ІТ-ник.
В еміграції з березня 2022 року - спочатку жив з мамою в Празі, з літа 2023 - в Польщі.
Навчання англійською мовою.
Ціну навчання тут панове раніше критикували - дорого.
Дорого - це 7 200 євро на рік.
Повідомлення зараз з Варшави:
"Наш онук теж навчається і працює. Зарплата поки невелика 1500 $, але він старається".
І далі:
"Він займається 3D-моделюванням".
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