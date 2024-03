Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1954195519561957 Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:26 akurt , щоб це знати, треба бувати в готелях. Але він коштує інколи 120 дол , як «бюджет проїдання» на місяць (пиво і туфлі входять!) деякого по легенді IT-ника…

А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки. Насправді брехня, і якщо треба, за певних умов списати можна з будь якої картки, навіть закритої, незалежно від наявності коштів. З банку просто спишуть безумовно, а як з клієнта то витягти - це вже проблема банку.А для тих, хто не хоче пірнати в глибину глибин є блокування коштів. І знову ж таки це ніяк не залежить від типу картки.

Як можна списати з дебетової картки, якщо на ній 0? Здається, банк просто заблокує транзакцію, якщо балансу не вистачає. До того ж тут йдеться не про списання, а про блокування. Гроші, ніби то, не беруть, але й себе убезпечують.

Повірте, можна. Навіть якщо не встановлений кредитний ліміт, і навіть, якщо картка заблокована. У світі міжнародних платіжних систем багато чудес

ЛАД написав: Даже приватовская универсальная голд бьётся як кредитка. А вот простая монобанковская - дебет.

Можливо, зараз і так. Моя попередня універсальна голд билася як дебетка, але я ще кілька років тому закрив всі рахунки в Приваті, тому, можливо, в них щось змінилося

Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:09 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



З 21 березня родина племінниці (жінка, чоловік та двоє синів) заселяються в орендовану квартиру в місті Едмонтон.

Сьогодні робили закупи для можливості проживання: подушки, простирадла, рушники і таке інше.

На додачу магазин їм подарував ще й величезного ведмедя… канадського…



Попереду саме важке: пошук роботи.



Сьогодні подивився свіже відео від нашої людини в Канаді - розказував, чому українцям в ці дні важко знати роботу.

1. Українці в Канаді, які мешкають там 10 та більше років, дуже сильно допомагали НАШИМ в 2022 році. Всіх влаштували на роботу.

Але наші так погано себе зарекомендували , такі чудернацькі кроки робили, що у місцевих українців реально "опустилися руки". Вже допомагати не хочуть.

Але наші так погано себе зарекомендували , такі чудернацькі кроки робили, що у місцевих українців реально "опустилися руки". Вже допомагати не хочуть.

2. На влаштування на роботу суттєво впливає відсутність знань ангілйської мови: роботодавці НЕ хочуть брати на роботу німих.

Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:28 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Попереду саме важке: пошук роботи.

Вважаю, що з цього треба починати, а не закінчувати.

Вважаю, що з цього треба починати, а не закінчувати.

Ведмедя краще б не брали - великогабаритний, поки не мають власного житла - тільки лишній вантаж при переїздах. Краще порадьте їм купити велосипед.

Повідомлень: 8694 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1307 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:36 Ну коли немає ще де жити - то сильно не пошукаєш.

Крім того - не всі це знають - зміна годинникових поясів - то дуже важка справа.

Зазвичай тиждень перебуваєш в ролі "зомбі": о 03-00 години ранку прокидаєшся та не можеш заснути. І навпаки - десь о 16-00 просто падаєш на бік без тями (буквально) та засинаєш.



З досвіду тих, з ким спілкуюся:

а) на перше місце ставлять район та наявність близько школи.

б) роботу шукають як правило на протязі тижня - шляхом особистих походів та стукання в двері в усі фірми/підприємства/установи. При цьому саме неефективне - то розсилка Резюме, тому що не вміють складати за канадськими стандартами. Крім того просто шквал нових прибульців - ті листи ніхто не читає бо іх дуже багато . Мої респонденти говорять, що до 31 березня українці хочуть встигнути прибути - то неймовірна кількість прибульців.

в) у великому місті занадто висока концентрація прибульців - радять приїжджати в малі містечка. Там точно можна знайти роботу.

г) самі розумні - та якщо є гроші - купують відразу авто - роботу тоді легко знайти та легко до неї дістатися.

Без авто якщо знайшли - то на автобусах та з пересадкою - витрачають по 1,5 години в один бік. akurt

Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:17 Еміграція, заробітчанство



News from Poland



Почався другий семестр навчання хлопця, якому ще не виповнилося 18 років - у Варшавському політехнічному університеті.

Факультет та спеціальність "правильні" - майбутній кваліфікований ІТ-ник.

В еміграції з березня 2022 року - спочатку жив з мамою в Празі, з літа 2023 - в Польщі.

Навчання англійською мовою.

Ціну навчання тут панове раніше критикували - дорого.

Дорого - це 7 200 євро на рік.

Повідомлення зараз з Варшави:

"Наш онук теж навчається і працює. Зарплата поки невелика 1500 $, але він старається".

І далі:

"Він займається 3D-моделюванням". akurt

