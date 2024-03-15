Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:36

Ну коли немає ще де жити - то сильно не пошукаєш.

Крім того - не всі це знають - зміна годинникових поясів - то дуже важка справа.

Зазвичай тиждень перебуваєш в ролі "зомбі": о 03-00 години ранку прокидаєшся та не можеш заснути. І навпаки - десь о 16-00 просто падаєш на бік без тями (буквально) та засинаєш.



З досвіду тих, з ким спілкуюся:

а) на перше місце ставлять район та наявність близько школи.

б) роботу шукають як правило на протязі тижня - шляхом особистих походів та стукання в двері в усі фірми/підприємства/установи. При цьому саме неефективне - то розсилка Резюме, тому що не вміють складати за канадськими стандартами. Крім того просто шквал нових прибульців - ті листи ніхто не читає бо іх дуже багато . Мої респонденти говорять, що до 31 березня українці хочуть встигнути прибути - то неймовірна кількість прибульців.

в) у великому місті занадто висока концентрація прибульців - радять приїжджати в малі містечка. Там точно можна знайти роботу.

г) самі розумні - та якщо є гроші - купують відразу авто - роботу тоді легко знайти та легко до неї дістатися.

Без авто якщо знайшли - то на автобусах та з пересадкою - витрачають по 1,5 години в один бік.