Додано: Суб 16 бер, 2024 16:34

Пізнавальне відео.

Дійсно піднімає цікаві проблеми:

- на 0:56 піднімає питання про те, що не зрозуміло, що краще: не економити, купувати презервативи - чи народити дітей та кинути напризволяще...

- на 01:04 так і говорить, що такий батько міг би хоч щось виділяти нехай не жінці, а дитині - ну хоч би одній дитині з двох - хоч якісь гроші на харчування...

- на 01:37 піднімає питання, що стидоба повна - не мати у свої 35-52 роки власної квартири... ну хоч би будинок...

- на 01:42 фактично головне: "Як це так НЕ мати full-time Job !!! - це взагалі позорище... Тунеядці... Десь побираються тимчасовими заробітками..."



Сподобалося на 01:50, де так і говорить: проблема ж не в тому, чи можна спати на вулиці, чи не можна - проблема в голові.



Вона смілива: на 02:01 говорить, що - мабуть - їй прийдеться допомагати безробітним неробам в Україні.

Сподобалося на 02:13 де так і говорить: "Я вас, незграби, навчу свободу любити! Я вас влаштую на full-time Job - потанцюєте в мене!" Це підкреслює навіть на 02:39 словом "Jamping" (в тому контексті - "поплигаєте в мене!")... всі... everybody...

На 02:52 так і підкреслює: "Повірите ви в себе, чи ні - я Вас, (видалено), навчу працювати...



От молодець! Не жінка - прямо світоч в темному царстві...

На 03:05 на мить замислилася, але знайшлася: "Люди думають, що їм весь час хтось щось винен, наприклад, держава... Але це не так: ви все життя будете розказувати байки, що жити - то треба щоби гроші падали з неба. Звикли все отримувати даром або безоплатно...

Але... ваше життя залежить тільки від вас.. "



На 03:35: " Запам"ятайте: по рахунках треба платити "....

Ну тут не всі погодяться...

Вона й сама після цих слів аж закашлалася... хі-хі...



На 12:50 і далі: "Вибір за вами: боротися чи падати в безодню..."

Клас!



Назва відео взагалі правильна:

"SEEMS LIKE THE WHOLE WORLD HAS JUST GIVEN UP" - це ж не про США, це про весь світ...



Дякую, пане Флаймане, за цікаве відео...



P.S. Підтримую її стурбованість: не годиться песикам валятися на канапі.

До речі, про останні два слова: GIVEN UP я не впевнений, що саме весь світ вирішив здаватися, але певні проблеми є...

Вчора зранку говорив з нашими хлопцями з містечка Santa Clara (CA).

Розробили якусь там фігню як додаток до iPhone.

Мабуть, корисна річ, бо почали отримувати щомісяця по 10 000 (десять тисяч) доларів.

Ну, куди прилаштувати в лютому, вже придумали: поклали під 5% річних в кеш-фонд.

Куди прилаштувати в березні 10 000 (десять тисяч) доларів - вже придумали. Туди ж...

Зараз думають над квітнем.



Але проблема не в тому. Саме на тему GIVEN UP!

З кожних 10 000 доларів прийдеться заплатити податок в сумі 4 000 доларів.

Ось яка біда...

Тут точно що скажеш: "SEEMS LIKE THE WHOLE WORLD HAS JUST GIVEN UP"

Цікаво, що ця фраза є майже крилатою (я її не один раз чув):

- Should I give up when it feels like the whole world is against me?

Вона має такий коментар:

- No. Quite simply no, don't give up. I do wonder who “The whole World" is. Just change the direction you are going in. ("Ні. Просто ні, не здавайтеся. Тут же є цікавим, хто такий «весь світ». Просто змініть напрямок, у якому ви рухаєтеся".)