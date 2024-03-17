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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1955195619571958 Додано: Суб 16 бер, 2024 16:34 Пізнавальне відео.

Дійсно піднімає цікаві проблеми:

- на 0:56 піднімає питання про те, що не зрозуміло, що краще: не економити, купувати презервативи - чи народити дітей та кинути напризволяще...

- на 01:04 так і говорить, що такий батько міг би хоч щось виділяти нехай не жінці, а дитині - ну хоч би одній дитині з двох - хоч якісь гроші на харчування...

- на 01:37 піднімає питання, що стидоба повна - не мати у свої 35-52 роки власної квартири... ну хоч би будинок...

- на 01:42 фактично головне: "Як це так НЕ мати full-time Job !!! - це взагалі позорище... Тунеядці... Десь побираються тимчасовими заробітками..."



Сподобалося на 01:50, де так і говорить: проблема ж не в тому, чи можна спати на вулиці, чи не можна - проблема в голові.



Вона смілива: на 02:01 говорить, що - мабуть - їй прийдеться допомагати безробітним неробам в Україні.

Сподобалося на 02:13 де так і говорить: "Я вас, незграби, навчу свободу любити! Я вас влаштую на full-time Job - потанцюєте в мене!" Це підкреслює навіть на 02:39 словом "Jamping" (в тому контексті - "поплигаєте в мене!")... всі... everybody...

На 02:52 так і підкреслює: "Повірите ви в себе, чи ні - я Вас, (видалено), навчу працювати...



От молодець! Не жінка - прямо світоч в темному царстві...

На 03:05 на мить замислилася, але знайшлася: "Люди думають, що їм весь час хтось щось винен, наприклад, держава... Але це не так: ви все життя будете розказувати байки, що жити - то треба щоби гроші падали з неба. Звикли все отримувати даром або безоплатно...

Але... ваше життя залежить тільки від вас.. "



На 03:35: " Запам"ятайте: по рахунках треба платити "....

Ну тут не всі погодяться...

Вона й сама після цих слів аж закашлалася... хі-хі...



На 12:50 і далі: "Вибір за вами: боротися чи падати в безодню..."

Клас!



Назва відео взагалі правильна:

"SEEMS LIKE THE WHOLE WORLD HAS JUST GIVEN UP" - це ж не про США, це про весь світ...



Дякую, пане Флаймане, за цікаве відео... akurt

Повідомлень: 9394 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3501 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 бер, 2024 23:51 Re: Еміграція, заробітчанство Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

BIGor

Повідомлень: 8698 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1307 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 07:18 BIGor написав: Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало. Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало. Bolt Повідомлень: 2799 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 07:33 BIGor написав: ......... як страждають "омериканці"

......... як страждають "омериканці"

ось за ці страждання їх так і ненавидять у рашці. ось за ці страждання їх так і ненавидять у рашці. Rack Повідомлень: 631 З нами з: 29.01.09 Подякував: 54 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 08:57 Bolt написав: BIGor написав: Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало. Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало.

Я вже дивився його на 1+1, прикол що деякі сцени, як виявилося, були зацензуровані і вирізані Я вже дивився його на 1+1, прикол що деякі сцени, як виявилося, були зацензуровані і вирізані BIGor

Повідомлень: 8698 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1307 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 09:43 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало. Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало.

Я вже дивився його на 1+1, прикол що деякі сцени, як виявилося, були зацензуровані і вирізані Я вже дивився його на 1+1, прикол що деякі сцени, як виявилося, були зацензуровані і вирізані



flyman

Повідомлень: 34205 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1576 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1955195619571958 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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