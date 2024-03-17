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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1955195619571958
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:34

Пізнавальне відео.
Дійсно піднімає цікаві проблеми:
- на 0:56 піднімає питання про те, що не зрозуміло, що краще: не економити, купувати презервативи - чи народити дітей та кинути напризволяще...
- на 01:04 так і говорить, що такий батько міг би хоч щось виділяти нехай не жінці, а дитині - ну хоч би одній дитині з двох - хоч якісь гроші на харчування...
- на 01:37 піднімає питання, що стидоба повна - не мати у свої 35-52 роки власної квартири... ну хоч би будинок...
- на 01:42 фактично головне: "Як це так НЕ мати full-time Job !!! - це взагалі позорище... Тунеядці... Десь побираються тимчасовими заробітками..."

Сподобалося на 01:50, де так і говорить: проблема ж не в тому, чи можна спати на вулиці, чи не можна - проблема в голові.

Вона смілива: на 02:01 говорить, що - мабуть - їй прийдеться допомагати безробітним неробам в Україні.
Сподобалося на 02:13 де так і говорить: "Я вас, незграби, навчу свободу любити! Я вас влаштую на full-time Job - потанцюєте в мене!" Це підкреслює навіть на 02:39 словом "Jamping" (в тому контексті - "поплигаєте в мене!")... всі... everybody...
На 02:52 так і підкреслює: "Повірите ви в себе, чи ні - я Вас, (видалено), навчу працювати...

От молодець! Не жінка - прямо світоч в темному царстві...
На 03:05 на мить замислилася, але знайшлася: "Люди думають, що їм весь час хтось щось винен, наприклад, держава... Але це не так: ви все життя будете розказувати байки, що жити - то треба щоби гроші падали з неба. Звикли все отримувати даром або безоплатно...
Але... ваше життя залежить тільки від вас.. "

На 03:35: "Запам"ятайте: по рахунках треба платити"....
Ну тут не всі погодяться...
Вона й сама після цих слів аж закашлалася... хі-хі...

На 12:50 і далі: "Вибір за вами: боротися чи падати в безодню..."
Клас!

Назва відео взагалі правильна:
"SEEMS LIKE THE WHOLE WORLD HAS JUST GIVEN UP" - це ж не про США, це про весь світ...

Дякую, пане Флаймане, за цікаве відео...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:51

Re: Еміграція, заробітчанство

Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 07:18

  BIGor написав:Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 07:33

  BIGor написав:......... як страждають "омериканці"

ось за ці страждання їх так і ненавидять у рашці.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 08:57

  Bolt написав:
  BIGor написав:Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало.

Я вже дивився його на 1+1, прикол що деякі сцени, як виявилося, були зацензуровані і вирізані :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:43

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"

Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало.

Я вже дивився його на 1+1, прикол що деякі сцени, як виявилося, були зацензуровані і вирізані :D


flyman
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  #<1 ... 1955195619571958
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