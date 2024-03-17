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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 бер, 2024 16:34
Пізнавальне відео.
Дійсно піднімає цікаві проблеми:
- на 0:56 піднімає питання про те, що не зрозуміло, що краще: не економити, купувати презервативи - чи народити дітей та кинути напризволяще...
- на 01:04 так і говорить, що такий батько міг би хоч щось виділяти нехай не жінці, а дитині - ну хоч би одній дитині з двох - хоч якісь гроші на харчування...
- на 01:37 піднімає питання, що стидоба повна - не мати у свої 35-52 роки власної квартири... ну хоч би будинок...
- на 01:42 фактично головне: "Як це так НЕ мати full-time Job !!! - це взагалі позорище... Тунеядці... Десь побираються тимчасовими заробітками..."
Сподобалося на 01:50, де так і говорить: проблема ж не в тому, чи можна спати на вулиці, чи не можна - проблема в голові.
Вона смілива: на 02:01 говорить, що - мабуть - їй прийдеться допомагати безробітним неробам в Україні.
Сподобалося на 02:13 де так і говорить: "Я вас, незграби, навчу свободу любити! Я вас влаштую на full-time Job - потанцюєте в мене!" Це підкреслює навіть на 02:39 словом "Jamping" (в тому контексті - "поплигаєте в мене!")... всі... everybody...
На 02:52 так і підкреслює: "Повірите ви в себе, чи ні - я Вас, (видалено), навчу працювати...
От молодець! Не жінка - прямо світоч в темному царстві...
На 03:05 на мить замислилася, але знайшлася: "Люди думають, що їм весь час хтось щось винен, наприклад, держава... Але це не так: ви все життя будете розказувати байки, що жити - то треба щоби гроші падали з неба. Звикли все отримувати даром або безоплатно...
Але... ваше життя залежить тільки від вас.. "
На 03:35: "Запам"ятайте: по рахунках треба платити"....
Ну тут не всі погодяться...
Вона й сама після цих слів аж закашлалася... хі-хі...
На 12:50 і далі: "Вибір за вами: боротися чи падати в безодню..."
Клас!
Назва відео взагалі правильна:
"SEEMS LIKE THE WHOLE WORLD HAS JUST GIVEN UP" - це ж не про США, це про весь світ...
Дякую, пане Флаймане, за цікаве відео...
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akurt
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:51
Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"
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BIGor
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Додано: Нед 17 бер, 2024 07:18
BIGor написав:
Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"
Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало.
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Bolt
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Додано: Нед 17 бер, 2024 07:33
BIGor написав:
......... як страждають "омериканці"
ось за ці страждання їх так і ненавидять у рашці.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 08:57
Bolt написав: BIGor написав:
Пану флаймену дивитись по 10 хв перед сном, як страждають "омериканці"
Свого часу, під кінець совка був тиждень американського кіно на ТВ, в тч показали серію з Беверлі-Хілз 90210.Тоді неабиякий фурор викликало.
Я вже дивився його на 1+1, прикол що деякі сцени, як виявилося, були зацензуровані і вирізані
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flyman
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Додано: Нед 17 бер, 2024 10:32
Памʼятаю такий серіал, але без подробиць. Актори були чудові.
Якщо хтось хоче вивчати США по серіалах - дуже раджу дивитися найкращій - на мою думку - серіал від Netflix:
OZARK.
Досить правдиво все показано: і бідні люди, які живуть у вагончиках, і багаті, і мафія з наркотиками, і будинки, які на думку учасників форуму ніби-то «зліплені з гімна та палок», і автівки.
Цікаво показані спроби створити/заснувати власний бізнес або розбагатіти.
“OZARK” - назва озера, в околицях якого відбуваються події.
Цікаво, що десь з місяць тому місця цих подій відвідувало подружжя наших українців, які теж живуть в «Будинку на колесах», мандрують, між мандрами займаються доставкою в Україну «битків» з аукціонів битих авто.
Вийшло 4 сезони і що цікаво - всі дубльовані на українську мову.
Перша серія починається словами:
«Банкноти. Бабки. Фінанси. «Лаве». Папірці. «Капуста», Кеш. «Франкліни». Валюта. Купюри. Долари. Гроші. Те, що відрізняє багатих від бідних (примітка: Прямо на тему цього форуму). І далі: «Та що таке гроші?» Половина американців має кредитні борги, які перевищують їх заощадження. Чверть американців взагалі не мають заощаджень. І лише 15% населення заощаджень вистачить на 1 рік пенсії… І що ж тепер? Середній клас зникає? Чи американська мрія померла? Ви би зараз не сиділи в не слухали мене, якщо би це було так! Я вважаю, що у людей просто викривлене уявлення про гроші…»
Це був голос «за кадром» в першій серії.
Погодьтеся: дуже актуально…
Далі той, хто за кадром, задає прості питання:
«Чи правда, що гроші - це одиниця обміну для товару та послуг? (Примітка: це за словами одного німецького єврея, який все життя пиячив та жив в Лондоні). 3,70$ за галон молока? 30$ щоби покосили газон?
Чи це щось незбагненне/нематеріальне: «Безпека»? «Щастя»? «Душевний спокій»?
Інтрига полягає в тому, що пропонується ТРЕТІЙ варіант:
«Гроші - як засіб вимірювання!»
І головне для учасників форуму: «Гірка правда в тому, що кількість накопичених грошей не залежить від чинного президента, економіки, ситуації на ринку, «чорної смуги» в житті чи нашого босса, бульбашки на ринку чи керівництва…
Уся річ - в американській професійній етиці. В тому, що зробило нас (примітка: голос за кадром має на увазі мешканців США) аж «он якою країною в світі» (примітка: як би на цьому форумі не лаяли американців, а без грошей звичайних американців, зібраних на допомогу Україні, не вижити ніяк - можете лаяти їх далі та розказувати, як вони невірно живуть та повчати, як треба жити)…
Ну - це тільки голос за кадром в першій серії.
До речі: є навіть субтитри українською…
Головні дієві особи: майже звичайна американська родина: батько+мати+дочка+молодший син…
Нормальна родина, а не те, що тут на форумі у самих упоротих/відмерзлих…
Рекомендую.
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akurt
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Додано: Нед 17 бер, 2024 10:55
Офлайн торгівля всюди закривається. Мені, наприклад, іноді дешевше і легше щось замовити навіть з німців, 2-3 дня амазон доставляє прямо додому з іншої країни.
Навіть велосипед можна онлайн купити.
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BIGor
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:36
BIGor написав:
Офлайн торгівля всюди закривається. Мені, наприклад, іноді дешевше і легше щось замовити навіть з німців, 2-3 дня амазон доставляє прямо додому з іншої країни.
Навіть велосипед можна онлайн купити.
Та в мене сусід ниє постійно, що торгівля майже не йде. Торгує взуттям, а основному спортивним(При тому оренду вже загнали до 44 тис грн/міс.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 12:34
akurt
Никто здесь не "лає" американцев.
А «он якою країною в світі» їх зробила Друга світова.
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