знову помилка в причино-наслідкових зв'язках. їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами...
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Додано: Нед 17 бер, 2024 12:41
знову помилка в причино-наслідкових зв'язках. їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами...
Додано: Нед 17 бер, 2024 12:53
хороший вопрос, почему?
у них нет демократии и геев?
или дело не в демократии и не геях?
почему на украинскую сталь в США заградительные меры?
Додано: Нед 17 бер, 2024 13:08
"щось видавало в ньому радянського шпигуна" (с)
справа саме в демократії, як не дивно. в демократії, яка працює, а не в імітації. й не в анархії. а відношення до ЛБГТ - це подальший розвиток толерантного відношення до меншин.
чому антидемпінгове мито - треба розбиратися, я ж вам не світова енциклопедія. для Польщі теж мито. а для Молдови здогадаєтесь чому? й проблеми нашої металургії не через мито в США, це не наш ринок.
й де ви читаєте ukrrudprom? в мене вибило помилку. в Україні треба читати домен .com - дивись початок повідомлення
Додано: Нед 17 бер, 2024 13:21
такая ссыль что меняет по сути? разбирайтесь
Додано: Нед 17 бер, 2024 13:25
вже побіг розбиратися. спочатку спробуй сам - а то звикли на чужому горбу
Додано: Нед 17 бер, 2024 13:38
правильно, думать это сложно, смотрим Голливуд
Подарок на 8 марта: теща Риши Сунака попала в парламент Индии
Додано: Нед 17 бер, 2024 13:46
Якщо в тебе тесть/чоловік мільярдер і ручкається із Путіним, чому і не бути успішним успіхом.
Додано: Нед 17 бер, 2024 13:47
просто класика демагогії.
ти закидаєш мені, що я не думаю, хоча навпаки. я готовий дискутувати й на цифрах, й на прикладах, що неодноразово робив. цифр від тебе взагалі не бачив, приклади ти якись уривчасті даєш. навіть в прикладі вище ти не можеш сформувати свою позицію, даєш посилання - я завжди даю свій коментар, ти на це неспроможен
ти й далі будеш оце закидати про Америку. там є недоліки, й їх можна обговорити. але кращої моделі розвиненого суспільства ще не придумали. тому різні прибічники автократій єдине, що можуть - намагаються дискредитувати. але на цій гілці чітко видно, що думають насправді, коли обирають куди емігрувати.
тому читай далі свої сайти про рептилоїдів, масонів, що там ще є в усьому винна Америка
Додано: Нед 17 бер, 2024 14:12
Re: Еміграція, заробітчанство
не Америка, але "золотий мільярд"
комєнти жесць, напр.
Canadian here. Most of us are in this situation since 2010 and earlier. It only got worse. I am currently in a cheaper country looking for online work. When I have to return home, I will find a roommate or stay with a friend. Easy to do this if you are single. If you have a family everything is 100 times harder.
This happened to me and my family in Kansas, USA last summer and we had to deplete our retirement fund to be able to move and we were so broke for months as we restabilized. We could only afford a place an hour away, but were fortunate to have a place to rent in time. My neighbors experienced the same. It's interesting and sinister that it's happening globally.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 бер, 2024 14:20
ну почитай внимательно, ты не захотел думать, я тебя поддержал в этом, вижу ты не рад, досада
ну так уж непросто в моей жизни, вроде и вероятность 50/50, либо встретишь мамонта либо нет, но все как-то не впопад поэтому говорю уверенно только когда оцениваю вероятность более 55%, а данном случае такого нет, ибо не знаю, поэтому и задаю много неумных вопросов и вообще даже завидую людям у которых есть 100% уверенности
ты знаком с трудами Фрейда? тобто я тебя спросил почему США успешнее Аргентины или Бразилии, а чем причина, а ты мне отвечаешь про недостатки США и дискредитации автократий, так может быть только о них ты и думаешь?
коли уж сегодня Прощённое Воскресение, то прости меня за ссылку на украинский сайт, буду стараться давать только на сайты американского правительства
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