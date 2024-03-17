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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1957195819591960>
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:41

  ЛАД написав:akurt
Никто здесь не "лає" американцев.
А «он якою країною в світі» їх зробила Друга світова.

знову помилка в причино-наслідкових зв'язках. їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:53

  Shaman написав:
  ЛАД написав:akurt
Никто здесь не "лає" американцев.
А «он якою країною в світі» їх зробила Друга світова.

знову помилка в причино-наслідкових зв'язках. їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами...

хороший вопрос, почему?
у них нет демократии и геев?
или дело не в демократии и не геях?
почему на украинскую сталь в США заградительные меры?
https://ukrrudprom.ua/news/SSHA_prodolg ... raini.html
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:08

  nekefer написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:akurt
Никто здесь не "лає" американцев.
А «он якою країною в світі» їх зробила Друга світова.

знову помилка в причино-наслідкових зв'язках. їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами...

хороший вопрос, почему?
у них нет демократии и геев?
или дело не в демократии и не геях?
почему на украинскую сталь в США заградительные меры?
https://ukrrudprom.ua/news/SSHA_prodolg ... raini.html

"щось видавало в ньому радянського шпигуна" (с) :lol:

справа саме в демократії, як не дивно. в демократії, яка працює, а не в імітації. й не в анархії. а відношення до ЛБГТ - це подальший розвиток толерантного відношення до меншин.

чому антидемпінгове мито - треба розбиратися, я ж вам не світова енциклопедія. для Польщі теж мито. а для Молдови здогадаєтесь чому? й проблеми нашої металургії не через мито в США, це не наш ринок.

й де ви читаєте ukrrudprom? в мене вибило помилку. в Україні треба читати домен .com - дивись початок повідомлення :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:21

  Shaman написав:"щось видавало в ньому радянського шпигуна" (с) :lol:

справа саме в демократії, як не дивно. в демократії, яка працює, а не в імітації. й не в анархії. а відношення до ЛБГТ - це подальший розвиток толерантного відношення до меншин.

чому антидемпінгове мито - треба розбиратися, я ж вам не світова енциклопедія. для Польщі теж мито. а для Молдови здогадаєтесь чому? й проблеми нашої металургії не через мито в США, це не наш ринок.

й де ви читаєте ukrrudprom? в мене вибило помилку. в Україні треба читати домен .com - дивись початок повідомлення :D

https://www.federalregister.gov/documen ... ia-moldova
такая ссыль что меняет по сути? разбирайтесь :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:25

  nekefer написав:
  Shaman написав:"щось видавало в ньому радянського шпигуна" (с) :lol:

справа саме в демократії, як не дивно. в демократії, яка працює, а не в імітації. й не в анархії. а відношення до ЛБГТ - це подальший розвиток толерантного відношення до меншин.

чому антидемпінгове мито - треба розбиратися, я ж вам не світова енциклопедія. для Польщі теж мито. а для Молдови здогадаєтесь чому? й проблеми нашої металургії не через мито в США, це не наш ринок.

й де ви читаєте ukrrudprom? в мене вибило помилку. в Україні треба читати домен .com - дивись початок повідомлення :D

https://www.federalregister.gov/documen ... ia-moldova
такая ссыль что меняет по сути? разбирайтесь :lol:

вже побіг розбиратися. 8) спочатку спробуй сам - а то звикли на чужому горбу :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:38

  Shaman написав:вже побіг розбиратися. 8) спочатку спробуй сам - а то звикли на чужому горбу :lol:

правильно, думать это сложно, смотрим Голливуд
Подарок на 8 марта: теща Риши Сунака попала в парламент Индии :D
https://tsn.ua/ru/svit/podarok-na-8-mar ... 30996.html
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:46

  nekefer написав:
  Shaman написав:вже побіг розбиратися. 8) спочатку спробуй сам - а то звикли на чужому горбу :lol:

правильно, думать это сложно, смотрим Голливуд
Подарок на 8 марта: теща Риши Сунака попала в парламент Индии :D
https://tsn.ua/ru/svit/podarok-na-8-mar ... 30996.html

Якщо в тебе тесть/чоловік мільярдер і ручкається із Путіним, чому і не бути успішним успіхом.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:47

  nekefer написав:
  Shaman написав:вже побіг розбиратися. 8) спочатку спробуй сам - а то звикли на чужому горбу :lol:

правильно, думать это сложно, смотрим Голливуд

просто класика демагогії.

ти закидаєш мені, що я не думаю, хоча навпаки. я готовий дискутувати й на цифрах, й на прикладах, що неодноразово робив. цифр від тебе взагалі не бачив, приклади ти якись уривчасті даєш. навіть в прикладі вище ти не можеш сформувати свою позицію, даєш посилання - я завжди даю свій коментар, ти на це неспроможен ;)

ти й далі будеш оце закидати про Америку. там є недоліки, й їх можна обговорити. але кращої моделі розвиненого суспільства ще не придумали. тому різні прибічники автократій єдине, що можуть - намагаються дискредитувати. але на цій гілці чітко видно, що думають насправді, коли обирають куди емігрувати.

тому читай далі свої сайти про рептилоїдів, масонів, що там ще є :lol: в усьому винна Америка :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 14:12

Re: Еміграція, заробітчанство

не Америка, але "золотий мільярд"


комєнти жесць, напр.

Canadian here. Most of us are in this situation since 2010 and earlier. It only got worse. I am currently in a cheaper country looking for online work. When I have to return home, I will find a roommate or stay with a friend. Easy to do this if you are single. If you have a family everything is 100 times harder.


This happened to me and my family in Kansas, USA last summer and we had to deplete our retirement fund to be able to move and we were so broke for months as we restabilized. We could only afford a place an hour away, but were fortunate to have a place to rent in time. My neighbors experienced the same. It's interesting and sinister that it's happening globally.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 14:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 14:20

  Shaman написав:просто класика демагогії.


  Shaman написав:ти закидаєш мені, що я не думаю, хоча навпаки.

ну почитай внимательно, ты не захотел думать, я тебя поддержал в этом, вижу ты не рад, досада

  Shaman написав:я готовий дискутувати й на цифрах, й на прикладах, що неодноразово робив. цифр від тебе взагалі не бачив, приклади ти якись уривчасті даєш. навіть в прикладі вище ти не можеш сформувати свою позицію, даєш посилання - я завжди даю свій коментар, ти на це неспроможен ;)

ну так уж непросто в моей жизни, вроде и вероятность 50/50, либо встретишь мамонта либо нет, но все как-то не впопад :lol: поэтому говорю уверенно только когда оцениваю вероятность более 55%, а данном случае такого нет, ибо не знаю, поэтому и задаю много неумных вопросов и вообще даже завидую людям у которых есть 100% уверенности

  Shaman написав:ти й далі будеш оце закидати про Америку. там є недоліки, й їх можна обговорити. але кращої моделі розвиненого суспільства ще не придумали. тому різні прибічники автократій єдине, що можуть - намагаються дискредитувати. але на цій гілці чітко видно, що думають насправді, коли обирають куди емігрувати.

ты знаком с трудами Фрейда? тобто я тебя спросил почему США успешнее Аргентины или Бразилии, а чем причина, а ты мне отвечаешь про недостатки США и дискредитации автократий, так может быть только о них ты и думаешь?

  Shaman написав:тому читай далі свої сайти про рептилоїдів, масонів, що там ще є :lol: в усьому винна Америка :D

коли уж сегодня Прощённое Воскресение, то прости меня за ссылку на украинский сайт, буду стараться давать только на сайты американского правительства
nekefer
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