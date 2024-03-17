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#<1 ... 1957195819591960 Додано: Нед 17 бер, 2024 14:36 nekefer написав: Shaman написав: просто класика демагогії. просто класика демагогії.

Shaman написав: ти закидаєш мені, що я не думаю, хоча навпаки. ти закидаєш мені, що я не думаю, хоча навпаки.

ну почитай внимательно, ты не захотел думать, я тебя поддержал в этом, вижу ты не рад, досада ну почитай внимательно, ты не захотел думать, я тебя поддержал в этом, вижу ты не рад, досада

як багато пустопорожньої балаканини



не плутай думати та розбиратися в якихось деталях. в світі дуже багато різного, все не вивчиш. сформулюй для початку своб позицію - в тебе її просто немає, лише критика.

Shaman написав: я готовий дискутувати й на цифрах, й на прикладах, що неодноразово робив. цифр від тебе взагалі не бачив, приклади ти якись уривчасті даєш. навіть в прикладі вище ти не можеш сформувати свою позицію, даєш посилання - я завжди даю свій коментар, ти на це неспроможен я готовий дискутувати й на цифрах, й на прикладах, що неодноразово робив. цифр від тебе взагалі не бачив, приклади ти якись уривчасті даєш. навіть в прикладі вище ти не можеш сформувати свою позицію, даєш посилання - я завжди даю свій коментар, ти на це неспроможен

ну так уж непросто в моей жизни, вроде и вероятность 50/50, либо встретишь мамонта либо нет, но все как-то не впопад . поэтому говорю уверенно только когда оцениваю вероятность более 55%, а данном случае такого нет, ибо не знаю, поэтому и задаю много неумных вопросов и вообще даже завидую людям у которых есть 100% уверенности ну так уж непросто в моей жизни, вроде и вероятность 50/50, либо встретишь мамонта либо нет, но все как-то не впопад . поэтому говорю уверенно только когда оцениваю вероятность более 55%, а данном случае такого нет, ибо не знаю, поэтому и задаю много неумных вопросов и вообще даже завидую людям у которых есть 100% уверенности

я й бачу, що в тебе вірогідність зустріти мамонта - 50%. тому навіть не сперечаюсь



ти знову вводиш в оману - я далеко не у всьому впевнений. але так 2 * 2 = 4. диктатура - неефективна форма влади. й система суспільства, яка існує у розвинених країнах, звісно має недоліки. але кращої ще не придумали. а ти не впевнений навіть в очевидних речах

Shaman написав: ти й далі будеш оце закидати про Америку. там є недоліки, й їх можна обговорити. але кращої моделі розвиненого суспільства ще не придумали. тому різні прибічники автократій єдине, що можуть - намагаються дискредитувати. але на цій гілці чітко видно, що думають насправді, коли обирають куди емігрувати.

ти й далі будеш оце закидати про Америку. там є недоліки, й їх можна обговорити. але кращої моделі розвиненого суспільства ще не придумали. тому різні прибічники автократій єдине, що можуть - намагаються дискредитувати. але на цій гілці чітко видно, що думають насправді, коли обирають куди емігрувати.

ты знаком с трудами Фрейда? тобто я тебя спросил почему США успешнее Аргентины или Бразилии, а чем причина, а ты мне отвечаешь про недостатки США и дискредитации автократий, так может быть только о них ты и думаешь? ты знаком с трудами Фрейда? тобто я тебя спросил почему, а чем причина, а ты мне отвечаешь про недостатки США и дискредитации автократий, так может быть только о них ты и думаешь?

я тобі відповів чому, а ти зараз цитуєш зовсім інше, а не мою відповідь. я ж кажу - демагог.

Shaman написав: тому читай далі свої сайти про рептилоїдів, масонів, що там ще є. в усьому винна Америка тому читай далі свої сайти про рептилоїдів, масонів, що там ще є. в усьому винна Америка

коли уж сегодня Прощённое Воскресение, то прости меня за ссылку на украинский сайт, буду стараться давать только на сайты американского правительства коли уж сегодня Прощённое Воскресение, то прости меня за ссылку на украинский сайт, буду стараться давать только на сайты американского правительства

до речі, у яку церкву ходиш?



а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською як багато пустопорожньої балаканинине плутай думати та розбиратися в якихось деталях. в світі дуже багато різного, все не вивчиш. сформулюй для початку своб позицію - в тебе її просто немає, лише критика.я й бачу, що в тебе вірогідність зустріти мамонта - 50%. тому навіть не сперечаюсьти знову вводиш в оману - я далеко не у всьому впевнений. але так 2 * 2 = 4. диктатура - неефективна форма влади. й система суспільства, яка існує у розвинених країнах, звісно має недоліки. але кращої ще не придумали. а ти не впевнений навіть в очевидних речахя тобі відповів чому, а ти зараз цитуєш зовсім інше, а не мою відповідь. я ж кажу - демагог.до речі, у яку церкву ходиш?а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською Shaman

Повідомлень: 5555 З нами з: 29.09.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1957195819591960 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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