як багато пустопорожньої балаканини
не плутай думати та розбиратися в якихось деталях. в світі дуже багато різного, все не вивчиш. сформулюй для початку своб позицію - в тебе її просто немає, лише критика.
ну так уж непросто в моей жизни, вроде и вероятность 50/50, либо встретишь мамонта либо нет, но все как-то не впопад . поэтому говорю уверенно только когда оцениваю вероятность более 55%, а данном случае такого нет, ибо не знаю, поэтому и задаю много неумных вопросов и вообще даже завидую людям у которых есть 100% уверенности
я й бачу, що в тебе вірогідність зустріти мамонта - 50%. тому навіть не сперечаюсь
ти знову вводиш в оману - я далеко не у всьому впевнений. але так 2 * 2 = 4. диктатура - неефективна форма влади. й система суспільства, яка існує у розвинених країнах, звісно має недоліки. але кращої ще не придумали. а ти не впевнений навіть в очевидних речах
Shaman написав:ти й далі будеш оце закидати про Америку. там є недоліки, й їх можна обговорити. але кращої моделі розвиненого суспільства ще не придумали. тому різні прибічники автократій єдине, що можуть - намагаються дискредитувати. але на цій гілці чітко видно, що думають насправді, коли обирають куди емігрувати.
ты знаком с трудами Фрейда? тобто я тебя спросил почему США успешнее Аргентины или Бразилии, а чем причина, а ты мне отвечаешь про недостатки США и дискредитации автократий, так может быть только о них ты и думаешь?
я тобі відповів чому, а ти зараз цитуєш зовсім інше, а не мою відповідь. я ж кажу - демагог.
до речі, у яку церкву ходиш?
а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською