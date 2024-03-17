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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1957195819591960
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 14:36

  nekefer написав:
  Shaman написав:просто класика демагогії.

  Shaman написав:ти закидаєш мені, що я не думаю, хоча навпаки.

ну почитай внимательно, ты не захотел думать, я тебя поддержал в этом, вижу ты не рад, досада

як багато пустопорожньої балаканини :D

не плутай думати та розбиратися в якихось деталях. в світі дуже багато різного, все не вивчиш. сформулюй для початку своб позицію - в тебе її просто немає, лише критика.
  Shaman написав:я готовий дискутувати й на цифрах, й на прикладах, що неодноразово робив. цифр від тебе взагалі не бачив, приклади ти якись уривчасті даєш. навіть в прикладі вище ти не можеш сформувати свою позицію, даєш посилання - я завжди даю свій коментар, ти на це неспроможен ;)

ну так уж непросто в моей жизни, вроде и вероятность 50/50, либо встретишь мамонта либо нет, но все как-то не впопад . поэтому говорю уверенно только когда оцениваю вероятность более 55%, а данном случае такого нет, ибо не знаю, поэтому и задаю много неумных вопросов и вообще даже завидую людям у которых есть 100% уверенности

я й бачу, що в тебе вірогідність зустріти мамонта - 50%. тому навіть не сперечаюсь :D

ти знову вводиш в оману - я далеко не у всьому впевнений. але так 2 * 2 = 4. диктатура - неефективна форма влади. й система суспільства, яка існує у розвинених країнах, звісно має недоліки. але кращої ще не придумали. а ти не впевнений навіть в очевидних речах ;)
  Shaman написав:ти й далі будеш оце закидати про Америку. там є недоліки, й їх можна обговорити. але кращої моделі розвиненого суспільства ще не придумали. тому різні прибічники автократій єдине, що можуть - намагаються дискредитувати. але на цій гілці чітко видно, що думають насправді, коли обирають куди емігрувати.

ты знаком с трудами Фрейда? тобто я тебя спросил почему США успешнее Аргентины или Бразилии, а чем причина, а ты мне отвечаешь про недостатки США и дискредитации автократий, так может быть только о них ты и думаешь?

я тобі відповів чому, а ти зараз цитуєш зовсім інше, а не мою відповідь. я ж кажу - демагог.
  Shaman написав:тому читай далі свої сайти про рептилоїдів, масонів, що там ще є. в усьому винна Америка

коли уж сегодня Прощённое Воскресение, то прости меня за ссылку на украинский сайт, буду стараться давать только на сайты американского правительства

до речі, у яку церкву ходиш?

а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською

а как тебе такое?
https://www.reuters.com/technology/spac ... 024-03-16/
Exclusive: Musk's SpaceX is building spy satellite network for US intelligence agency, sources say
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською

или хочешь про боевых комаров?
Special Mosquitoes to Fight :wink:
https://learningenglish.voanews.com/a/b ... 69991.html

перевод давать или сам?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:51

  nekefer написав:
  Shaman написав:а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською

а как тебе такое?
https://www.reuters.com/technology/spac ... 024-03-16/
Exclusive: Musk's SpaceX is building spy satellite network for US intelligence agency, sources say

молодці американці. а як ще підтримувати порядок у світі? бо всі хотять гарно жити, витрачати кошти на оборону не хочуть. хтось має нести цей тягар 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:53

  nekefer написав:
  Shaman написав:а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською

или хочешь про боевых комаров?
Special Mosquitoes to Fight :wink:
https://learningenglish.voanews.com/a/b ... 69991.html

перевод давать или сам?

а бойові москіти - фантастику на сьогодні нема бажання дивитися :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:я й бачу, що в тебе вірогідність зустріти мамонта - 50%. тому навіть не сперечаюсь

согласен, вероятность постоянно растет, рано или поздно мамонтом уже никого не удивишь
https://edition.cnn.com/2023/07/19/worl ... index.html
https://habr.com/ru/companies/first/articles/744350/
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:55

  Shaman написав:
  nekefer написав:
  Shaman написав:а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською

или хочешь про боевых комаров?
Special Mosquitoes to Fight :wink:
https://learningenglish.voanews.com/a/b ... 69991.html

перевод давать или сам?

а бойові москіти - фантастику на сьогодні нема бажання дивитися :lol:

Билл Гейтс говорит, что «фабрика настоящая. И комары, которые выпускаются, не терроризируют местных жителей. Они помогают спасти и улучшить миллионы жизней».
nekefer
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