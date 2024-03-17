Додано: Нед 17 бер, 2024 14:36

nekefer написав: Shaman написав: просто класика демагогії. просто класика демагогії.

Shaman написав: ти закидаєш мені, що я не думаю, хоча навпаки. ти закидаєш мені, що я не думаю, хоча навпаки.

ну почитай внимательно, ты не захотел думать, я тебя поддержал в этом, вижу ты не рад, досада ну почитай внимательно, ты не захотел думать, я тебя поддержал в этом, вижу ты не рад, досада

Shaman написав: я готовий дискутувати й на цифрах, й на прикладах, що неодноразово робив. цифр від тебе взагалі не бачив, приклади ти якись уривчасті даєш. навіть в прикладі вище ти не можеш сформувати свою позицію, даєш посилання - я завжди даю свій коментар, ти на це неспроможен я готовий дискутувати й на цифрах, й на прикладах, що неодноразово робив. цифр від тебе взагалі не бачив, приклади ти якись уривчасті даєш. навіть в прикладі вище ти не можеш сформувати свою позицію, даєш посилання - я завжди даю свій коментар, ти на це неспроможен

ну так уж непросто в моей жизни, вроде и вероятность 50/50, либо встретишь мамонта либо нет, но все как-то не впопад . поэтому говорю уверенно только когда оцениваю вероятность более 55%, а данном случае такого нет, ибо не знаю, поэтому и задаю много неумных вопросов и вообще даже завидую людям у которых есть 100% уверенности ну так уж непросто в моей жизни, вроде и вероятность 50/50, либо встретишь мамонта либо нет, но все как-то не впопад . поэтому говорю уверенно только когда оцениваю вероятность более 55%, а данном случае такого нет, ибо не знаю, поэтому и задаю много неумных вопросов и вообще даже завидую людям у которых есть 100% уверенности

Shaman написав: ти й далі будеш оце закидати про Америку. там є недоліки, й їх можна обговорити. але кращої моделі розвиненого суспільства ще не придумали. тому різні прибічники автократій єдине, що можуть - намагаються дискредитувати. але на цій гілці чітко видно, що думають насправді, коли обирають куди емігрувати.

ти й далі будеш оце закидати про Америку. там є недоліки, й їх можна обговорити. але кращої моделі розвиненого суспільства ще не придумали. тому різні прибічники автократій єдине, що можуть - намагаються дискредитувати. але на цій гілці чітко видно, що думають насправді, коли обирають куди емігрувати.

ты знаком с трудами Фрейда? тобто я тебя спросил почему США успешнее Аргентины или Бразилии, а чем причина, а ты мне отвечаешь про недостатки США и дискредитации автократий, так может быть только о них ты и думаешь? ты знаком с трудами Фрейда? тобто я тебя спросил почему, а чем причина, а ты мне отвечаешь про недостатки США и дискредитации автократий, так может быть только о них ты и думаешь?

Shaman написав: тому читай далі свої сайти про рептилоїдів, масонів, що там ще є. в усьому винна Америка тому читай далі свої сайти про рептилоїдів, масонів, що там ще є. в усьому винна Америка

коли уж сегодня Прощённое Воскресение, то прости меня за ссылку на украинский сайт, буду стараться давать только на сайты американского правительства коли уж сегодня Прощённое Воскресение, то прости меня за ссылку на украинский сайт, буду стараться давать только на сайты американского правительства

як багато пустопорожньої балаканинине плутай думати та розбиратися в якихось деталях. в світі дуже багато різного, все не вивчиш. сформулюй для початку своб позицію - в тебе її просто немає, лише критика.я й бачу, що в тебе вірогідність зустріти мамонта - 50%. тому навіть не сперечаюсьти знову вводиш в оману - я далеко не у всьому впевнений. але так 2 * 2 = 4. диктатура - неефективна форма влади. й система суспільства, яка існує у розвинених країнах, звісно має недоліки. але кращої ще не придумали. а ти не впевнений навіть в очевидних речахя тобі відповів чому, а ти зараз цитуєш зовсім інше, а не мою відповідь. я ж кажу - демагог.до речі, у яку церкву ходиш?а про рептилоїдів, пишуть в Америці, але не на державних сайтах. але більше всього цієї маячні - російською