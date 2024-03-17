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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1958195919601961
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:12

  Shaman написав:
  nekefer написав:они там в своих Америках деньги тратят на фигню всякую, а не как мы на еду и коммуналку :lol:

багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто :D

але спочатку заробити гроші, а потім витрачати...

тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:23

  flyman написав:
  Shaman написав:
  nekefer написав:они там в своих Америках деньги тратят на фигню всякую, а не как мы на еду и коммуналку :lol:

багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто :D

але спочатку заробити гроші, а потім витрачати...

тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів

є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.

а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?

в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:04

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто :D

але спочатку заробити гроші, а потім витрачати...

тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів

є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.

а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?

в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу.

ви почитайте історію трохи, щоб зрозуміти "кальтче діфференц" для початку для Америк.
Також цікаво про "розбомблену" Японію. Німеччину там з колін вставала не сама. Пд.Корея теж. Як і Китай з часів від Мао.

Моісей 40 років по пустелі водив плем"я, а вам за 30 років другу Францію подавай.
flyman
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  #<1 ... 1958195919601961
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