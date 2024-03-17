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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 бер, 2024 18:12
Shaman написав: nekefer написав:
они там в своих Америках деньги тратят на фигню всякую, а не как мы на еду и коммуналку
багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто
але спочатку заробити гроші, а потім витрачати...
тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів
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flyman
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Додано: Нед 17 бер, 2024 18:23
flyman написав: Shaman написав: nekefer написав:
они там в своих Америках деньги тратят на фигню всякую, а не как мы на еду и коммуналку
багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто
але спочатку заробити гроші, а потім витрачати...
тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів
є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.
а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?
в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу.
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Shaman
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Додано: Нед 17 бер, 2024 19:04
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто
але спочатку заробити гроші, а потім витрачати...
тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів
є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.
а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?
в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу.
ви почитайте історію трохи, щоб зрозуміти "кальтче діфференц" для початку для Америк.
Також цікаво про "розбомблену" Японію. Німеччину там з колін вставала не сама. Пд.Корея теж. Як і Китай з часів від Мао.
Моісей 40 років по пустелі водив плем"я, а вам за 30 років другу Францію подавай.
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flyman
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Додано: Нед 17 бер, 2024 19:37
flyman написав:
вам за 30 років другу Францію подавай.
Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.
Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...
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Додано: Нед 17 бер, 2024 19:54
BIGor написав: flyman написав:
вам за 30 років другу Францію подавай.
Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.
Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...
В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.
Східні землі ФРН сильно наздогнали західні?
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Додано: Нед 17 бер, 2024 19:57
BIGor написав:
Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.
Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...
В нас війна з орками з 1 січня 2006 року -неономічна, і 10 років як гаряча.
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