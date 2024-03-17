Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1958195919601961 Додано: Нед 17 бер, 2024 18:12 Shaman написав: nekefer написав: они там в своих Америках деньги тратят на фигню всякую, а не как мы на еду и коммуналку они там в своих Америках деньги тратят на фигню всякую, а не как мы на еду и коммуналку

багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто



але спочатку заробити гроші, а потім витрачати... багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все простоале спочатку заробити гроші, а потім витрачати...

тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів flyman

Повідомлень: 34220 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1577 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 18:23 flyman написав: Shaman написав: nekefer написав: они там в своих Америках деньги тратят на фигню всякую, а не как мы на еду и коммуналку они там в своих Америках деньги тратят на фигню всякую, а не как мы на еду и коммуналку

багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто



але спочатку заробити гроші, а потім витрачати... багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все простоале спочатку заробити гроші, а потім витрачати...

тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів

є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.



а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?



в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу. є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу. Shaman

Повідомлень: 5564 З нами з: 29.09.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 1342 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 19:04 Shaman написав: flyman написав: Shaman написав: багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто



але спочатку заробити гроші, а потім витрачати... багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все простоале спочатку заробити гроші, а потім витрачати...

тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів

є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.



а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?



в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу. є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу.

ви почитайте історію трохи, щоб зрозуміти "кальтче діфференц" для початку для Америк.

Також цікаво про "розбомблену" Японію. Німеччину там з колін вставала не сама. Пд.Корея теж. Як і Китай з часів від Мао.



Моісей 40 років по пустелі водив плем"я, а вам за 30 років другу Францію подавай. ви почитайте історію трохи, щоб зрозуміти "кальтче діфференц" для початку для Америк.Також цікаво про "розбомблену" Японію. Німеччину там з колін вставала не сама. Пд.Корея теж. Як і Китай з часів від Мао.Моісей 40 років по пустелі водив плем"я, а вам за 30 років другу Францію подавай. flyman

Повідомлень: 34220 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1577 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 19:37 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: вам за 30 років другу Францію подавай. вам за 30 років другу Францію подавай.

Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.



Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів... Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів... BIGor

Повідомлень: 8703 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1308 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 19:54 BIGor написав: flyman написав: вам за 30 років другу Францію подавай. вам за 30 років другу Францію подавай.

Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.



Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів... Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...

В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.

Східні землі ФРН сильно наздогнали західні? В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.Східні землі ФРН сильно наздогнали західні? flyman

Повідомлень: 34220 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1577 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 19:57 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.



Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів... Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...

В нас війна з орками з 1 січня 2006 року -неономічна, і 10 років як гаряча. В нас війна з орками з 1 січня 2006 року -неономічна, і 10 років як гаряча. Denik Повідомлень: 2993 З нами з: 23.02.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1958195919601961 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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