nekefer написав: они там в своих Америках деньги тратят на фигню всякую, а не как мы на еду и коммуналку

багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто



але спочатку заробити гроші, а потім витрачати... багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все простоале спочатку заробити гроші, а потім витрачати...

тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів

flyman

багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все просто



але спочатку заробити гроші, а потім витрачати... багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все простоале спочатку заробити гроші, а потім витрачати...

тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів

є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.



а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?



є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.

а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?

в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу.

Shaman

але спочатку заробити гроші, а потім витрачати... багата країна, можуть собі дозволити. й нам треба йти до того ж. все простоале спочатку заробити гроші, а потім витрачати...

тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів тільки там більше 150 років як остання війна прокотилася, і то не на всій території, а Україну тут проходили від краю до краю кілька разів

є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.



а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?



в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу. є така проблема. але й Німеччину трошки в 1945 побомбили, й Японію. та й Південна Корея на старті буде не дуже розвинена країна. й Китай часів Мао.а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?в кожного свої умови. але просто треба робити свою справу.

ви почитайте історію трохи, щоб зрозуміти "кальтче діфференц" для початку для Америк.

Також цікаво про "розбомблену" Японію. Німеччину там з колін вставала не сама. Пд.Корея теж. Як і Китай з часів від Мао.



ви почитайте історію трохи, щоб зрозуміти "кальтче діфференц" для початку для Америк.

Також цікаво про "розбомблену" Японію. Німеччину там з колін вставала не сама. Пд.Корея теж. Як і Китай з часів від Мао.

Моісей 40 років по пустелі водив плем"я, а вам за 30 років другу Францію подавай.

flyman

Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.



Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.

Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...

BIGor

Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.



Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів... Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...

В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.

В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.

Східні землі ФРН сильно наздогнали західні?

flyman

Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів... Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...

Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.



Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів... Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...

В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.

Східні землі ФРН сильно наздогнали західні? В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.Східні землі ФРН сильно наздогнали західні?

Ха, кто же им даст то догнать?

Вопрос политический, чисто на всякий случай восточные земли Германия развивать не торопится. Здесь многие из старшего поколения просто офигевают от нынешнего бардака в Дойчланде и ностальгируют по доступности медицинской помощи, образования, порядку с поездами в бывшей ГДР. И тут им вдруг дать экономическую базу? Ага, щас!)))

Ха, кто же им даст то догнать?

Вопрос политический, чисто на всякий случай восточные земли Германия развивать не торопится. Здесь многие из старшего поколения просто офигевают от нынешнего бардака в Дойчланде и ностальгируют по доступности медицинской помощи, образования, порядку с поездами в бывшей ГДР. И тут им вдруг дать экономическую базу? Ага, щас!)))

Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования.

antey1969

Мексика обогнала Китай по объёмам экспорта в США, да там Троцкий (создатель красной армии) в почете

Откуда США импортирует товары?

Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в США в 2023 году стали



Мексика с долей 15,1% (480 млрд US$)

Китай с долей 14,1% (448 млрд US$)

Канада с долей 13,5% (429 млрд US$)

Германия с долей 5,14% (162 млрд US$)

Япония с долей 4,78% (151 млрд US$)

Южная Корея с долей 3,77% (119 млрд US$)

Вьетнам с долей 3,75% (118 млрд US$)

Прочие страны Азии с долей 2,83% (89 млрд US$)

Индия с долей 2,75% (87 млрд US$)

Ирландия с долей 2,61% (82 млрд US$)

в тоже время демократической Украине без выборов не дают поставлять свою сталь в США

таким образом у вас критическая ошибка в прошивке путаете мягкое и теплое с зеленым и длинным Мексика обогнала Китай по объёмам экспорта в США, да там Троцкий (создатель красной армии) в почетеОткуда США импортирует товары?в тоже время демократической Украине без выборов не дают поставлять свою сталь в СШАтаким образом у вас критическая ошибка в прошивкепутаете мягкое и теплое с зеленым и длинным nekefer

Офлайн торгівля всюди закривається. Мені, наприклад, іноді дешевше і легше щось замовити навіть з німців, 2-3 дня амазон доставляє прямо додому з іншої країни.

Навіть велосипед можна онлайн купити.

Капец мрія в 40 років - купити велосипед онлайн...

Denik

Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в США в 2023 году стали



Мексика с долей 15,1% (480 млрд US$) - все підряд

Китай с долей 14,1% (448 млрд US$) - ширпотреб, електроніка

Канада с долей 13,5% (429 млрд US$) - нафта

Германия с долей 5,14% (162 млрд US$) - автомобілі

Япония с долей 4,78% (151 млрд US$) - автомобілі, електроніка

Южная Корея с долей 3,77% (119 млрд US$) - автомобілі, електроніка

Вьетнам с долей 3,75% (118 млрд US$) - ширпотреб

Прочие страны Азии с долей 2,83% (89 млрд US$) - ширпотреб

Индия с долей 2,75% (87 млрд US$) - ширпотреб

Откуда США импортирует товары?

Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в США в 2023 году стали

Мексика с долей 15,1% (480 млрд US$) - все підряд
Китай с долей 14,1% (448 млрд US$) - ширпотреб, електроніка
Канада с долей 13,5% (429 млрд US$) - нафта
Германия с долей 5,14% (162 млрд US$) - автомобілі
Япония с долей 4,78% (151 млрд US$) - автомобілі, електроніка
Южная Корея с долей 3,77% (119 млрд US$) - автомобілі, електроніка
Вьетнам с долей 3,75% (118 млрд US$) - ширпотреб
Прочие страны Азии с долей 2,83% (89 млрд US$) - ширпотреб
Индия с долей 2,75% (87 млрд US$) - ширпотреб
Ирландия с долей 2,61% (82 млрд US$) - ХЗ, що, якийсь мутний режим оподаткування

Denik

