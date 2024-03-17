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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1959196019611962
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:40

  Denik написав:
  nekefer написав:Ирландия с долей 2,61% (82 млрд US$) - ХЗ, що, якийсь мутний режим оподаткування

може сніг/лід?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:може сніг/лід?

Скоріше віскарь. Сніг/лід - то Ісландія.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:51

  Denik написав:
  flyman написав:може сніг/лід?

Скоріше віскарь. Сніг/лід - то Ісландія.

Недобачив. Мабуть сітківка заглючила.
Експорт реклами гугла, як варіант.
Так там же офшора для FAANG і їм подібним.
flyman
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