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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1959196019611962
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:може сніг/лід?

Скоріше віскарь. Сніг/лід - то Ісландія.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:51

  Denik написав:
  flyman написав:може сніг/лід?

Скоріше віскарь. Сніг/лід - то Ісландія.

Недобачив. Мабуть сітківка заглючила.
Експорт реклами гугла, як варіант.
Так там же офшора для FAANG і їм подібним.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:08

Re: Еміграція, заробітчанство

ТОП-10 импортируемых в США товаров в 2023 году:

6,63% (210 млрд долл.): 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили
5,44% (172 млрд долл.): 2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов
3,73% (118 млрд долл.): 8517 - Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной передачи данных
3,28% (104 млрд долл.): 8471 - Вычислительные машины и их блоки (компьютеры); магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные
2,77% (87 млрд долл.): 8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705
2,75% (87 млрд долл.): 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
2,58% (81 млрд долл.): 3002 - Кровь человеческая :o ; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (за исключением дрожжей) и аналогичные продукты
2,17% (69 млрд долл.): 2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими препаратов; отработанные масла
1,37% (43 млрд долл.): 8704 - Моторные транспортные средства для перевозки грузов (грузовики)


Структура импорт в США в 2023 году была представлена следующими основными товарными группами:
14,6% (463 млрд USD): 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
14,4% (459 млрд USD): 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
12% (381 млрд USD): 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
8,41% (266 млрд USD): 27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
5,61% (177 млрд USD): 30 - Фармацевтическая продукция
3,94% (124 млрд USD): 99 - Товары, не указанные по виду
3,73% (118 млрд USD): 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности
2,69% (85 млрд USD): 71 - Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты
2,28% (72 млрд USD): 39 - Пластмассы и изделия из них
2,17% (69 млрд USD): 94 - Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с име


Основные товарные группы экспорта из Ирландия в 2023-12 за 1 месяц, декабрь:

21% (3,23 млрд USD) - 3002 - Кровь человеческая :roll: ; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе
12% (1,82 млрд USD) - 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле
7,5% (1,14 млрд USD) - 2937 - Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов
6,12% (930 млн USD) - 8802 - Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители
4,95% (751 млн USD) - 9018 - Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения
4,24% (645 млн USD) - 3302 - Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков
3,63% (551 млн USD) - 2933 - Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота
3,62% (549 млн USD) - 8542 - Схемы электронные интегральные
3,07% (467 млн USD) - 9021 - Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в т
2,37% (360 млн USD) - 2934 - Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:38

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.

Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...

В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.
Східні землі ФРН сильно наздогнали західні?

Ха, кто же им даст то догнать?
Вопрос политический, чисто на всякий случай восточные земли Германия развивать не торопится. Здесь многие из старшего поколения просто офигевают от нынешнего бардака в Дойчланде и ностальгируют по доступности медицинской помощи, образования, порядку с поездами в бывшей ГДР. И тут им вдруг дать экономическую базу? Ага, щас!)))
Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования.

які відкриття пішли :D

от прям спеціально не розвиває, ніяких об'єктивних чинників немає? а молодь чого не переїжджає у Західну Німеччину? релігія не дозволяє чи може не пускають?

те, що за холявою ностальгують, зрозуміло. схоже у всьому світі люди однакові :D до того ж, а що з пенсіями у східних німців - бо не відкладали ж? цікаво, як це у Німеччині вирішили? знову ж такі - не пощастило потрапити у соціалістичний експеримент - отримуйте наслідки. немає справедливості

а що не так з профосвітою? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:44

  nekefer написав:
  Shaman написав:а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?

Мексика обогнала Китай по объёмам экспорта в США, да там Троцкий (создатель красной армии) в почете
Откуда США импортирует товары?
Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в США в 2023 году стали

Мексика с долей 15,1% (480 млрд US$)
Китай с долей 14,1% (448 млрд US$)
Канада с долей 13,5% (429 млрд US$)
Германия с долей 5,14% (162 млрд US$)
Япония с долей 4,78% (151 млрд US$)
Южная Корея с долей 3,77% (119 млрд US$)
Вьетнам с долей 3,75% (118 млрд US$)
Прочие страны Азии с долей 2,83% (89 млрд US$)
Индия с долей 2,75% (87 млрд US$)
Ирландия с долей 2,61% (82 млрд US$)

в тоже время демократической Украине без выборов не дают поставлять свою сталь в США
таким образом у вас критическая ошибка в прошивке :lol:путаете мягкое и теплое с зеленым и длинным

чому б й не стати. знову ж таки завдяки чому - бо США перенесли своє виробництво. співпрацюєш з США - маєш розвиток. немає клепки в голові, щось там бикуєш - живеш в злиднях. я про що й кажу - треба співпрацювати з розвиненими країнами. Польші співпрацює - бачимо результат. в нас досі "адиннарот" в декого (зараз це перейшло не все так однозначно) - теж маємо наслідки

й США, Мексика - й якийсь висновки щодо мене. що за люди, яе так можна... припущення хоч якось обгрунтовувати треба - хоча які у вас обгрунтування - лише накиди на опонента 8)
Shaman
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