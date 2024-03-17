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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 бер, 2024 22:46
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 17 бер, 2024 22:51
Додано: Нед 17 бер, 2024 23:08
Re: Еміграція, заробітчанство
ТОП-10 импортируемых в США товаров в 2023 году:
6,63% (210 млрд долл.): 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили
5,44% (172 млрд долл.): 2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов
3,73% (118 млрд долл.): 8517 - Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной передачи данных
3,28% (104 млрд долл.): 8471 - Вычислительные машины и их блоки (компьютеры); магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные
2,77% (87 млрд долл.): 8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705
2,75% (87 млрд долл.): 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
2,58% (81 млрд долл.): 3002 - Кровь человеческая ; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (за исключением дрожжей) и аналогичные продукты
2,17% (69 млрд долл.): 2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими препаратов; отработанные масла
1,37% (43 млрд долл.): 8704 - Моторные транспортные средства для перевозки грузов (грузовики)
Структура импорт в США в 2023 году была представлена следующими основными товарными группами:
14,6% (463 млрд USD): 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
14,4% (459 млрд USD): 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
12% (381 млрд USD): 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
8,41% (266 млрд USD): 27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
5,61% (177 млрд USD): 30 - Фармацевтическая продукция
3,94% (124 млрд USD): 99 - Товары, не указанные по виду
3,73% (118 млрд USD): 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности
2,69% (85 млрд USD): 71 - Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты
2,28% (72 млрд USD): 39 - Пластмассы и изделия из них
2,17% (69 млрд USD): 94 - Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с име
Основные товарные группы экспорта из Ирландия в 2023-12 за 1 месяц, декабрь:
21% (3,23 млрд USD) - 3002 - Кровь человеческая ; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе
12% (1,82 млрд USD) - 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле
7,5% (1,14 млрд USD) - 2937 - Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов
6,12% (930 млн USD) - 8802 - Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители
4,95% (751 млн USD) - 9018 - Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения
4,24% (645 млн USD) - 3302 - Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков
3,63% (551 млн USD) - 2933 - Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота
3,62% (549 млн USD) - 8542 - Схемы электронные интегральные
3,07% (467 млн USD) - 9021 - Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в т
2,37% (360 млн USD) - 2934 - Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие
Додано: Нед 17 бер, 2024 23:38
які відкриття пішли
от прям спеціально не розвиває, ніяких об'єктивних чинників немає? а молодь чого не переїжджає у Західну Німеччину? релігія не дозволяє чи може не пускають?
те, що за холявою ностальгують, зрозуміло. схоже у всьому світі люди однакові до того ж, а що з пенсіями у східних німців - бо не відкладали ж? цікаво, як це у Німеччині вирішили? знову ж такі - не пощастило потрапити у соціалістичний експеримент - отримуйте наслідки. немає справедливості
а що не так з профосвітою?
Додано: Нед 17 бер, 2024 23:44
чому б й не стати. знову ж таки завдяки чому - бо США перенесли своє виробництво. співпрацюєш з США - маєш розвиток. немає клепки в голові, щось там бикуєш - живеш в злиднях. я про що й кажу - треба співпрацювати з розвиненими країнами. Польші співпрацює - бачимо результат. в нас досі "адиннарот" в декого (зараз це перейшло не все так однозначно) - теж маємо наслідки
й США, Мексика - й якийсь висновки щодо мене. що за люди, яе так можна... припущення хоч якось обгрунтовувати треба - хоча які у вас обгрунтування - лише накиди на опонента
Додано: Пон 18 бер, 2024 03:16
"щось видавало в ньому не обычного экономиста"
К вопросу о тогдашней демократии и "правильной організації суспільства" можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ и положение негров. При желании и знаниях можно вспомнить и другие моменты.
Додано: Пон 18 бер, 2024 03:36
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