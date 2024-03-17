Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1959196019611962 Додано: Нед 17 бер, 2024 22:46 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: може сніг/лід? може сніг/лід?

Скоріше віскарь. Сніг/лід - то Ісландія. Скоріше віскарь. Сніг/лід - то Ісландія. Denik Повідомлень: 2995 З нами з: 23.02.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 22:51 Denik написав: flyman написав: може сніг/лід? може сніг/лід?

Скоріше віскарь. Сніг/лід - то Ісландія. Скоріше віскарь. Сніг/лід - то Ісландія.

Недобачив. Мабуть сітківка заглючила.

Експорт реклами гугла, як варіант.

Так там же офшора для FAANG і їм подібним. Недобачив. Мабуть сітківка заглючила.Експорт реклами гугла, як варіант.Так там же офшора для FAANG і їм подібним. flyman

Повідомлень: 34230 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1577 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 23:08 Re: Еміграція, заробітчанство в США товаров в 2023 году:



6,63% (210 млрд долл.): 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили

5,44% (172 млрд долл.): 2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов

3,73% (118 млрд долл.): 8517 - Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной передачи данных

3,28% (104 млрд долл.): 8471 - Вычислительные машины и их блоки (компьютеры); магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные

2,77% (87 млрд долл.): 8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

2,75% (87 млрд долл.): 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм

2,58% (81 млрд долл.): 3002 - Кровь человеческая ; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (за исключением дрожжей) и аналогичные продукты

2,17% (69 млрд долл.): 2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими препаратов; отработанные масла

1,37% (43 млрд долл.): 8704 - Моторные транспортные средства для перевозки грузов (грузовики)





Структура импорт в США в 2023 году была представлена следующими основными товарными группами:

14,6% (463 млрд USD): 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности

14,4% (459 млрд USD): 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части

12% (381 млрд USD): 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности

8,41% (266 млрд USD): 27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные

5,61% (177 млрд USD): 30 - Фармацевтическая продукция

3,94% (124 млрд USD): 99 - Товары, не указанные по виду

3,73% (118 млрд USD): 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности

2,69% (85 млрд USD): 71 - Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты

2,28% (72 млрд USD): 39 - Пластмассы и изделия из них

2,17% (69 млрд USD): 94 - Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с име





Основные товарные группы экспорта из Ирландия в 2023-12 за 1 месяц, декабрь:



21% (3,23 млрд USD) - 3002 - Кровь человеческая ; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе

12% (1,82 млрд USD) - 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле

7,5% (1,14 млрд USD) - 2937 - Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов

6,12% (930 млн USD) - 8802 - Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители

4,95% (751 млн USD) - 9018 - Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

4,24% (645 млн USD) - 3302 - Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков

3,63% (551 млн USD) - 2933 - Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота

3,62% (549 млн USD) - 8542 - Схемы электронные интегральные

3,07% (467 млн USD) - 9021 - Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в т

2,37% (360 млн USD) - 2934 - Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие ТОП-10 импортируемых6,63% (210 млрд долл.): 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили5,44% (172 млрд долл.): 2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов3,73% (118 млрд долл.): 8517 - Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной передачи данных3,28% (104 млрд долл.): 8471 - Вычислительные машины и их блоки (компьютеры); магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные2,77% (87 млрд долл.): 8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 87052,75% (87 млрд долл.): 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм2,58% (81 млрд долл.): 3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (за исключением дрожжей) и аналогичные продукты2,17% (69 млрд долл.): 2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими препаратов; отработанные масла1,37% (43 млрд долл.): 8704 - Моторные транспортные средства для перевозки грузов (грузовики)Структура импортбыла представлена следующими основными14,6% (463 млрд USD): 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности14,4% (459 млрд USD): 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части12% (381 млрд USD): 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности8,41% (266 млрд USD): 27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные5,61% (177 млрд USD): 30 - Фармацевтическая продукция3,94% (124 млрд USD): 99 - Товары, не указанные по виду3,73% (118 млрд USD): 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности2,69% (85 млрд USD): 71 - Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты2,28% (72 млрд USD): 39 - Пластмассы и изделия из них2,17% (69 млрд USD): 94 - Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с имеОсновные товарные группы экспортаза 1 месяц, декабрь:21% (3,23 млрд USD) - 3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе12% (1,82 млрд USD) - 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле7,5% (1,14 млрд USD) - 2937 - Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов6,12% (930 млн USD) - 8802 - Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители4,95% (751 млн USD) - 9018 - Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения4,24% (645 млн USD) - 3302 - Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков3,63% (551 млн USD) - 2933 - Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота3,62% (549 млн USD) - 8542 - Схемы электронные интегральные3,07% (467 млн USD) - 9021 - Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в т2,37% (360 млн USD) - 2934 - Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие nekefer

Повідомлень: 962 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 23:38 antey1969 написав: flyman написав: BIGor написав: Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.



Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів... Що було в 1991 - 6 АЕС, ГЕС, виробництво літаків, ракет, повно ресурсів (зерно, пшоно, олія, цукор, залізна руда, титан, вугілля), металугія, держборг - 0 грн.Поляки спочатку їздили до нас скуплятись, бов них було 0 АЕС, 0 ГЕС, ні літаків ні ракет, ні чорноземів...

В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.

Східні землі ФРН сильно наздогнали західні? В нас економіка була інтегрована в соц.табір та СРСР.Східні землі ФРН сильно наздогнали західні?

Ха, кто же им даст то догнать?

Вопрос политический, чисто на всякий случай восточные земли Германия развивать не торопится. Здесь многие из старшего поколения просто офигевают от нынешнего бардака в Дойчланде и ностальгируют по доступности медицинской помощи, образования, порядку с поездами в бывшей ГДР. И тут им вдруг дать экономическую базу? Ага, щас!)))

Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования. Ха, кто же им даст то догнать?Вопрос политический, чисто на всякий случай восточные земли Германия развивать не торопится. Здесь многие из старшего поколения просто офигевают от нынешнего бардака в Дойчланде и ностальгируют по доступности медицинской помощи, образования, порядку с поездами в бывшей ГДР. И тут им вдруг дать экономическую базу? Ага, щас!)))Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования.

які відкриття пішли



от прям спеціально не розвиває, ніяких об'єктивних чинників немає? а молодь чого не переїжджає у Західну Німеччину? релігія не дозволяє чи може не пускають?



те, що за холявою ностальгують, зрозуміло. схоже у всьому світі люди однакові до того ж, а що з пенсіями у східних німців - бо не відкладали ж? цікаво, як це у Німеччині вирішили? знову ж такі - не пощастило потрапити у соціалістичний експеримент - отримуйте наслідки. немає справедливості



а що не так з профосвітою? які відкриття пішлиот прям спеціально не розвиває, ніяких об'єктивних чинників немає? а молодь чого не переїжджає у Західну Німеччину? релігія не дозволяє чи може не пускають?те, що за холявою ностальгують, зрозуміло. схоже у всьому світі люди однаковідо того ж, а що з пенсіями у східних німців - бо не відкладали ж? цікаво, як це у Німеччині вирішили? знову ж такі - не пощастило потрапити у соціалістичний експеримент - отримуйте наслідки. немає справедливостіа що не так з профосвітою? Shaman

Повідомлень: 5568 З нами з: 29.09.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 1343 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 бер, 2024 23:44 nekefer написав: Shaman написав: а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили? а в Мексиці з Аргентиною війни теж не було. де їх шалені успіхи? ідеї Че Гевари завадили?

Мексика обогнала Китай по объёмам экспорта в США, да там Троцкий (создатель красной армии) в почете

Откуда США импортирует товары?

Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в США в 2023 году стали



Мексика с долей 15,1% (480 млрд US$)

Китай с долей 14,1% (448 млрд US$)

Канада с долей 13,5% (429 млрд US$)

Германия с долей 5,14% (162 млрд US$)

Япония с долей 4,78% (151 млрд US$)

Южная Корея с долей 3,77% (119 млрд US$)

Вьетнам с долей 3,75% (118 млрд US$)

Прочие страны Азии с долей 2,83% (89 млрд US$)

Индия с долей 2,75% (87 млрд US$)

Ирландия с долей 2,61% (82 млрд US$)

в тоже время демократической Украине без выборов не дают поставлять свою сталь в США

таким образом у вас критическая ошибка в прошивке путаете мягкое и теплое с зеленым и длинным Мексика обогнала Китай по объёмам экспорта в США, да там Троцкий (создатель красной армии) в почетеОткуда США импортирует товары?в тоже время демократической Украине без выборов не дают поставлять свою сталь в СШАтаким образом у вас критическая ошибка в прошивкепутаете мягкое и теплое с зеленым и длинным

чому б й не стати. знову ж таки завдяки чому - бо США перенесли своє виробництво. співпрацюєш з США - маєш розвиток. немає клепки в голові, щось там бикуєш - живеш в злиднях. я про що й кажу - треба співпрацювати з розвиненими країнами. Польші співпрацює - бачимо результат. в нас досі "адиннарот" в декого (зараз це перейшло не все так однозначно) - теж маємо наслідки



й США, Мексика - й якийсь висновки щодо мене. що за люди, яе так можна... припущення хоч якось обгрунтовувати треба - хоча які у вас обгрунтування - лише накиди на опонента чому б й не стати. знову ж таки завдяки чому - бо США перенесли своє виробництво. співпрацюєш з США - маєш розвиток. немає клепки в голові, щось там бикуєш - живеш в злиднях. я про що й кажу - треба співпрацювати з розвиненими країнами. Польші співпрацює - бачимо результат. в нас досі "адиннарот" в декого (зараз це перейшло не все так однозначно) - теж маємо наслідкий США, Мексика - й якийсь висновки щодо мене. що за люди, яе так можна... припущення хоч якось обгрунтовувати треба - хоча які у вас обгрунтування - лише накиди на опонента Shaman

Повідомлень: 5568 З нами з: 29.09.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 1343 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 03:16 nekefer написав: Shaman написав: ЛАД написав: akurt

Никто здесь не "лає" американцев.

А «он якою країною в світі» їх зробила Друга світова. Никто здесь не "лає" американцев.А «он якою країною в світі» їх зробила Друга світова.

знову помилка в причино-наслідкових зв'язках.. їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами... . їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами...

хороший вопрос, почему?

у них нет демократии и геев?

или дело не в демократии и не геях?

почему на украинскую сталь в США заградительные меры?

https://ukrrudprom.ua/news/SSHA_prodolg ... raini.html хороший вопрос, почему?у них нет демократии и геев?или дело не в демократии и не геях?почему на украинскую сталь в США заградительные меры?

"щось видавало в ньому не обычного экономиста"

К вопросу о тогдашней демократии и "правильной організації суспільства" можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ и положение негров. При желании и знаниях можно вспомнить и другие моменты. "щось видавало в ньому не обычного экономиста"К вопросу о тогдашней демократии и "правильной організації суспільства" можно сходу вспомнить о депортациияпонского происхождения во время 2МВ и положение негров. При желании и знаниях можно вспомнить и другие моменты. ЛАД 2 Повідомлень: 28427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5276 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 03:36 antey1969 написав: ...............

Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования. ...............Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их

Можно подробнее? Можно подробнее? ЛАД 2 Повідомлень: 28427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5276 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1959196019611962 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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