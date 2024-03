"Еміграція, заробітчанство".

Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в США в 2023 году стали



Мексика с долей 15,1% (480 млрд US$)

Китай с долей 14,1% (448 млрд US$)

Канада с долей 13,5% (429 млрд US$)

Германия с долей 5,14% (162 млрд US$)

Япония с долей 4,78% (151 млрд US$)

Южная Корея с долей 3,77% (119 млрд US$)

Вьетнам с долей 3,75% (118 млрд US$)

Прочие страны Азии с долей 2,83% (89 млрд US$)

Индия с долей 2,75% (87 млрд US$)

Ирландия с долей 2,61% (82 млрд US$)