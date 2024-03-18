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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1960196119621963
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:43

Якось Ви, пане antey1989, так сумно все описали.
Мабуть, мені не везе на сумні історії.…
Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.
Двоє дітей: хлопець та дівчина.
До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.
Мама працює вихователькою дитячого садка.
Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15…
Хлопець поступив в Берлінський університет.
Авіаційний факультет. Спочатку жив в гуртожитку, потім знімав житло, якщо не помиляюсь за 500 або 700€. Було трохи важко утримувати сина-студента в Берліні…
Цікавий момент був під час пандемії: сказав, що навчання в он-лайн режимі це пародія на навчання, оформив академвідпустку, щоби не приймати участь в пародії та працював десь.
Минулого року закінчив університет, працює за фахом, зараз живе в Берліні із своєю дівчиною, квартира в оренді.
Зараз мама - у минулому українка - думає, де буде навчатися доня, бо вже парубки вишикуються і треба якимось ДУСТом відлякувати.
Сьогодні ввечері спитаю, самому цікаво…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:47

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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.
Двоє дітей: хлопець та дівчина.
До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.
Мама працює вихователькою дитячого садка.
Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15…

Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:01

  Denik написав:Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...

Українська мрія...
«Одна з головних проблем у сфері дошкілля — це заробітна плата. Середня зарплата [вихователя] по країні — 7,9 тис. грн. Але ж це середня, буває й таке, що люди отримують по 3−3,2 тис. грн».

Так і бачу, як самотня вихователька у українському дітсадку обирає собі квартири, щоб змістилися вона і двоє її дітей.
Сумніваюся, що в "українській мрії" навіть на оренду вистачає.

Вихователі дошкільних закладів
Рівень освіти: Висококваліфікований
ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ ЗАРПЛАТУ
Більшість Вихователі дошкільних закладів отримують заробітну плату від 2 843 ₴ до 5 093 ₴ на місяць у 2024.
Щомісячна заробітна плата для початкового рівня Вихователі дошкільних закладів коливається від 2 843 ₴ до 4 432 ₴.
Після отримання 5-річного досвіду роботи, їх дохід буде між 3 218 ₴ і 5 116 ₴ на місяць.
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