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#<1 ... 1960196119621963 Додано: Пон 18 бер, 2024 12:43 Якось Ви, пане antey1989, так сумно все описали.

Мабуть, мені не везе на сумні історії.…

Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.

Двоє дітей: хлопець та дівчина.

До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.

Мама працює вихователькою дитячого садка.

Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15…

Хлопець поступив в Берлінський університет.

Авіаційний факультет. Спочатку жив в гуртожитку, потім знімав житло, якщо не помиляюсь за 500 або 700€. Було трохи важко утримувати сина-студента в Берліні…

Цікавий момент був під час пандемії: сказав, що навчання в он-лайн режимі це пародія на навчання, оформив академвідпустку, щоби не приймати участь в пародії та працював десь.

Минулого року закінчив університет, працює за фахом, зараз живе в Берліні із своєю дівчиною, квартира в оренді.

Зараз мама - у минулому українка - думає, де буде навчатися доня, бо вже парубки вишикуються і треба якимось ДУСТом відлякувати.

Сьогодні ввечері спитаю, самому цікаво… akurt

Повідомлень: 9396 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3504 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 12:47 Плітки з усього світу))) Frant

Повідомлень: 23776 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1651 раз. Подякували: 2531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 12:51 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.

Двоє дітей: хлопець та дівчина.

До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.

Мама працює вихователькою дитячого садка.

Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15… Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.Двоє дітей: хлопець та дівчина.До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.Мама працює вихователькою дитячого садка.Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15…

Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі... Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі... Denik Повідомлень: 2997 З нами з: 23.02.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 13:01 Denik написав: Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі... Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...

Українська мрія...

«Одна з головних проблем у сфері дошкілля — це заробітна плата. Середня зарплата [вихователя] по країні — 7,9 тис. грн. Але ж це середня, буває й таке, що люди отримують по 3−3,2 тис. грн».

Так і бачу, як самотня вихователька у українському дітсадку обирає собі квартири, щоб змістилися вона і двоє її дітей.

Сумніваюся, що в "українській мрії" навіть на оренду вистачає.



Вихователі дошкільних закладів

Рівень освіти: Висококваліфікований

ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ ЗАРПЛАТУ

Більшість Вихователі дошкільних закладів отримують заробітну плату від 2 843 ₴ до 5 093 ₴ на місяць у 2024.

Щомісячна заробітна плата для початкового рівня Вихователі дошкільних закладів коливається від 2 843 ₴ до 4 432 ₴.

Після отримання 5-річного досвіду роботи, їх дохід буде між 3 218 ₴ і 5 116 ₴ на місяць. Українська мрія...Так і бачу, як самотня вихователька у українському дітсадку обирає собі квартири, щоб змістилися вона і двоє її дітей.Сумніваюся, що в "українській мрії" навіть на оренду вистачає. Gastarbaiter Повідомлень: 3115 З нами з: 26.02.18 Подякував: 665 раз. Подякували: 519 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1960196119621963 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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