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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1960196119621963
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:43

Якось Ви, пане antey1989, так сумно все описали.
Мабуть, мені не везе на сумні історії.…
Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.
Двоє дітей: хлопець та дівчина.
До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.
Мама працює вихователькою дитячого садка.
Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15…
Хлопець поступив в Берлінський університет.
Авіаційний факультет. Спочатку жив в гуртожитку, потім знімав житло, якщо не помиляюсь за 500 або 700€. Було трохи важко утримувати сина-студента в Берліні…
Цікавий момент був під час пандемії: сказав, що навчання в он-лайн режимі це пародія на навчання, оформив академвідпустку, щоби не приймати участь в пародії та працював десь.
Минулого року закінчив університет, працює за фахом, зараз живе в Берліні із своєю дівчиною, квартира в оренді.
Зараз мама - у минулому українка - думає, де буде навчатися доня, бо вже парубки вишикуються і треба якимось ДУСТом відлякувати.
Сьогодні ввечері спитаю, самому цікаво…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:47

Плітки з усього світу)))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.
Двоє дітей: хлопець та дівчина.
До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.
Мама працює вихователькою дитячого садка.
Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15…

Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:55

  Denik написав:Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...

Реально здивували - ви ж ніби-то знавець цифр та статистики.
А за статистикою в усьому світі а орендованому житлі - в залежності від прозорої проживання - мешкають в середньому 50% всього населення даної країни.
Окремо виділяються країни Східноі Європи: Румунія, Словаччина та здається Угорщина. Там внаслідок чесної прозорої та простої приватизації та відповідно рівня життя у власних помешканнях проживають більше 90% мешканців.
Статистику по Україні не зустрічав, думаю, її і немає - як немає ніякої точності у визначенні реальної кількості населення.
Та що далеко ходити: майже 90% дописувачів цієї гілки або живуть в орендованому, або здають під оренду.
Ваше зауваження тим більше є дивним, якщо врахувати, що да даними з мережі за межі України в останні 2 роки виїхало не менше 6 000 000 громадян. Особисто я гадаю, що і більше.
Думаю, серед них - якщо відкинути родини депутатів, митників та судей - 99,5% мешкають в орендованому.
І я дуже дуже не впевнений, що «зводять кінці з кінцями».
За даними моїх респондентів в найбільш проблемній ситуації з матеріального боку перебувають тільки переселенці в Канаду: але там всіх попереджали: 1-2 роки будете боротися за життя. Якщо «вийшов на нуль» за рік - вважай, що справився…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:08

Стан освіти в Україні і не тільки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:10

Re: Еміграція, заробітчанство

нормальное образование, задорное и патриотичное
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nekefer
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