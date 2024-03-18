Якось Ви, пане antey1989, так сумно все описали.
Мабуть, мені не везе на сумні історії.…
Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.
Двоє дітей: хлопець та дівчина.
До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.
Мама працює вихователькою дитячого садка.
Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15…
Хлопець поступив в Берлінський університет.
Авіаційний факультет. Спочатку жив в гуртожитку, потім знімав житло, якщо не помиляюсь за 500 або 700€. Було трохи важко утримувати сина-студента в Берліні…
Цікавий момент був під час пандемії: сказав, що навчання в он-лайн режимі це пародія на навчання, оформив академвідпустку, щоби не приймати участь в пародії та працював десь.
Минулого року закінчив університет, працює за фахом, зараз живе в Берліні із своєю дівчиною, квартира в оренді.
Зараз мама - у минулому українка - думає, де буде навчатися доня, бо вже парубки вишикуються і треба якимось ДУСТом відлякувати.
Сьогодні ввечері спитаю, самому цікаво…