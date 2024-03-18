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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 бер, 2024 12:43
Якось Ви, пане antey1989, так сумно все описали.
Мабуть, мені не везе на сумні історії.…
Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.
Двоє дітей: хлопець та дівчина.
До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.
Мама працює вихователькою дитячого садка.
Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15…
Хлопець поступив в Берлінський університет.
Авіаційний факультет. Спочатку жив в гуртожитку, потім знімав житло, якщо не помиляюсь за 500 або 700€. Було трохи важко утримувати сина-студента в Берліні…
Цікавий момент був під час пандемії: сказав, що навчання в он-лайн режимі це пародія на навчання, оформив академвідпустку, щоби не приймати участь в пародії та працював десь.
Минулого року закінчив університет, працює за фахом, зараз живе в Берліні із своєю дівчиною, квартира в оренді.
Зараз мама - у минулому українка - думає, де буде навчатися доня, бо вже парубки вишикуються і треба якимось ДУСТом відлякувати.
Сьогодні ввечері спитаю, самому цікаво…
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:47
Плітки з усього світу)))
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:51
akurt написав:
Місто Дюссельдорф - після невдалого шлюбу з одним іноземцем мешкає вже років 20 одна українка.
Двоє дітей: хлопець та дівчина.
До окупації Криму навіть приїздили відпочивати в Крим.
Мама працює вихователькою дитячого садка.
Орієнтир зарплатні 2000…2500€ на місяць. Квартира в оренді: квартира та комунальні орієнтир витрат 1100…1200€ на місяць. Діти живуть без батька останні років 15…
Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...
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Додано: Пон 18 бер, 2024 13:55
Denik написав:
Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...
Реально здивували - ви ж ніби-то знавець цифр та статистики.
А за статистикою в усьому світі а орендованому житлі - в залежності від прозорої проживання - мешкають в середньому 50% всього населення даної країни.
Окремо виділяються країни Східноі Європи: Румунія, Словаччина та здається Угорщина. Там внаслідок чесної прозорої та простої приватизації та відповідно рівня життя у власних помешканнях проживають більше 90% мешканців.
Статистику по Україні не зустрічав, думаю, її і немає - як немає ніякої точності у визначенні реальної кількості населення.
Та що далеко ходити: майже 90% дописувачів цієї гілки або живуть в орендованому, або здають під оренду.
Ваше зауваження тим більше є дивним, якщо врахувати, що да даними з мережі за межі України в останні 2 роки виїхало не менше 6 000 000 громадян. Особисто я гадаю, що і більше.
Думаю, серед них - якщо відкинути родини депутатів, митників та судей - 99,5% мешкають в орендованому.
І я дуже дуже не впевнений, що «зводять кінці з кінцями».
За даними моїх респондентів в найбільш проблемній ситуації з матеріального боку перебувають тільки переселенці в Канаду: але там всіх попереджали: 1-2 роки будете боротися за життя. Якщо «вийшов на нуль» за рік - вважай, що справився…
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:08
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Додано: Пон 18 бер, 2024 16:57
Наслухалась мама від сусідки по палаті про Канаду. Виявляється найстрашніше в Канаді - це українці-роботодавці, які обманюють (видали фальшиву медичну страховку, роздруковану на принтері), сильно не доплачують (з її слів: обіцяли 25 / годину, а за 60 годин в тиждень платили 700-800) і залякують при звільненні, що "здадуть нелегального працівника трудовій інспекції і податковій"
І ще одне з не дуже зрозумілих для мене явищ: при аренді житла вона сказала, що з українців вимагають підвищену плату як залог. І потім частину плати повертають... Каже, що вони зараз підвал арендують за 1600, спочатку арендували інший по 2000. Але на обидвох локаціях від них перші 2-3 місяці вимагали по 3000, половина з яких йшла для залогу. Залог віддали після виселення, але відмінусували з нього вартість ремонту розбитого унітазу...
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:13
Дюрі-бачі написав:
Наслухалась мама від сусідки по палаті про Канаду. Виявляється найстрашніше в Канаді - це українці-роботодавці, які обманюють (видали фальшиву медичну страховку, роздруковану на принтері), сильно не доплачують (з її слів: обіцяли 25 / годину, а за 60 годин в тиждень платили 700-800) і залякують при звільненні, що "здадуть нелегального працівника трудовій інспекції і податковій"
І ще одне з не дуже зрозумілих для мене явищ: при аренді житла вона сказала, що з українців вимагають підвищену плату як залог. І потім частину плати повертають... Каже, що вони зараз підвал арендують за 1600, спочатку арендували інший по 2000. Але на обидвох локаціях від них перші 2-3 місяці вимагали по 3000, половина з яких йшла для залогу. Залог віддали після виселення, але відмінусували з нього вартість ремонту розбитого унітазу...
перше правило еміграції - подалі від уродженців бСРСР, краще їх взагалі не зустрічати, не бачити, не спілкуватися
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:35
І ще питання до знавців Канади: що то за церкви, в яких годують на халяву?
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:42
Дюрі-бачі написав:
найстрашніше в ________ - це українці
Нажаль так не тільки в канаді. І не тільки з роботодавцями. Буквально скрізь: квітковий, перукарі, автосервіс. Зроблять дорожче, гірше, носом поворотять при оплаті картою. Поговорка 'не на*** - не преживешь' викорінити з крові дуже важко.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:12
BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
найстрашніше в ________ - це українці
Нажаль так не тільки в канаді. І не тільки з роботодавцями. Буквально скрізь: квітковий, перукарі, автосервіс. Зроблять дорожче, гірше, носом поворотять при оплаті картою. Поговорка 'не на*** - не преживешь' викорінити з крові дуже важко.
Вот это "дайте наличку" больше всего бесит. Ни разу ни в 1м испанском (даже арабском/китайском) магазине у меня не попросили наличку. Даже не брали пару раз, типа оплата только картой. И только в "наших" магазинах каждый раз настоятельно просят оплатить налом. Мы первые месяцы ходили к нашим, типа новый магазин/сервис, надо поддержать, но после нескольких отказов принимать карту как-то сошло на нет.
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