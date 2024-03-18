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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1961196219631964
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:И только в "наших" магазинах каждый раз настоятельно просят оплатить налом.

В мене греки дуже часто просили налом. Особливо весело було, коли за участь в конференції запропонували прислати готівку з України поштою...
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