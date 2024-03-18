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Дюрі-бачі написав:Наслухалась мама від сусідки по палаті про Канаду. Виявляється найстрашніше в Канаді - це українці-роботодавці, які обманюють (видали фальшиву медичну страховку, роздруковану на принтері), сильно не доплачують (з її слів: обіцяли 25 / годину, а за 60 годин в тиждень платили 700-800) і залякують при звільненні, що "здадуть нелегального працівника трудовій інспекції і податковій"
Почему "нелегальные"? Нашим же, вроде, разрешено работать?
І ще одне з не дуже зрозумілих для мене явищ: при аренді житла вона сказала, що з українців вимагають підвищену плату як залог. І потім частину плати повертають... Каже, що вони зараз підвал арендують за 1600, спочатку арендували інший по 2000. Але на обидвох локаціях від них перші 2-3 місяці вимагали по 3000, половина з яких йшла для залогу. Залог віддали після виселення, але відмінусували з нього вартість ремонту розбитого унітазу...
Это как раз понятно. rjkz писал об аренде то же самое и объяснял причины. И за "розбитий унітаз" вполне понятно. Это общепринятая практика. Почему арендодатель должен делать ремонт после арендатора за свой счёт? Тут akurt правильно написал - в развитых странах это достаточно частая ситуация, где-то больше, где-то меньше. У нас сейчас тоже нередко. Особенно много, вероятно, в Киеве, но и в других городах тоже. Особенно, в крупных (?).
P.s. Удивили плюсы Denik"у за "Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 бер, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:знову помилка в причино-наслідкових зв'язках.. їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами...
"щось видавало в ньому не обычного экономиста" К вопросу о тогдашней демократии и "правильной організації суспільства" можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ и положение негров. При желании и знаниях можно вспомнить и другие моменты.
як же без того, що у них негрів лінчують
під час війни інколи приймаються непопулярні рішення. що там про депортації татар та чеченців під час 2СВ чути?
так це й є розвиток країни, вони не створюються ідеальними. точніше спочатку створили ідеальними, але як тільки людям дали можливість приймати рішення їсти чи не їсти яблуко - все й спаплюжили
але відносини між рівними людьми ще тоді впроваджували. потім коло рівних людей розширювали - жінки, афроамериканці, зараз ЛБГТ.
а в інших країнах навпаки все ширше коло тих, хто не такий як всі - хочеш мати права - будь як усі.
перші країни розвиваються, а другі стагнують. а хтось з цим сперечається й не бачить очевидних взаємозв'язків
antey1969 написав:............... Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования.
Можно подробнее?
Да все очень просто. Можно закончить успешно школу, но в ВУЗ тебе дорога закрыта. Так как для ВУЗа ты должен еще пройти 3-летний Абитур. Можно еще закончить гимназию, там Абитур идет автоматически, но гимназий в Германии кот наплакал и распределяют туда по сути сразу же после младшей школы. В Гимназии учат - мы отчитали, дальше твои проблемы. Если балы начинают снижаться - пинок под зад из Гимназии в обычную школу без шансов на высшее образование. В итоге вся эта масса идет в по сути ПТУ и там три года мается, правда с практикой на рабочих местах. Выпускной экзамен - поставить галочки в тестах. Рядом с немцами бродят толпы мигрантов на пособиях, так с какого бодуна им напрягаться. Вот и садятся на пособия по примеру соседей или на частичную занятость. Вокруг нехватка персонала, и как только ты приходишь на работу - сразу начинаешь работать за себя и за тех,кого не хватает. Соответственно никакой мотивации нет, и молодежь тупо забивает на работу.
Это я знаю. Сложно судить, насколько это правильно. С одной стороны, слишком рано ограничиваются перспективы. С другой стороны, стране не нужно столько людей с высшим образованием. А при бесплатном образовании зачем государству тратить лишние деньги. В конце концов у нас выпускники вузов в очень большом количестве работают на должностях, даже близко не требующих высшего образования. Лучше ли это, сказать сложно. Пособия, возможно, снижают мотивацию, но всё же доходы работающих, в основном, выше и дают больше возможностей. Так что стимул всё же есть.