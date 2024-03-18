Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1961196219631964 Додано: Пон 18 бер, 2024 18:16 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: И только в "наших" магазинах каждый раз настоятельно просят оплатить налом. И только в "наших" магазинах каждый раз настоятельно просят оплатить налом.

В мене греки дуже часто просили налом. Особливо весело було, коли за участь в конференції запропонували прислати готівку з України поштою... В мене греки дуже часто просили налом. Особливо весело було, коли за участь в конференції запропонували прислати готівку з України поштою... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2530 З нами з: 29.07.22 Подякував: 464 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 18:51 BIGor написав: ЛАД написав: можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ

Cам сказав, сам відповів, "во время 2МВ".

А в хваленому совку ще 20 років до отримання паспортів селянами. Cам сказав, сам відповів, "во время 2МВ".А в хваленому совку ще 20 років до отримання паспортів селянами.

А при чём тут "совок"?

Речь ведь о "сияющем граде на холме". И причинах, почему он стал таким "сияющим градом".

Или у Вас других мыслей нет, кроме как о "совке"?

Интересно, Вы при нём успели родиться? А при чём тут "совок"?Речь ведь о "сияющем граде на холме". И причинах, почему он стал таким "сияющим градом".Или у Вас других мыслей нет, кроме как о "совке"?Интересно, Вы при нём успели родиться? ЛАД 2 Повідомлень: 28454 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5276 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 19:08 Дюрі-бачі написав: Наслухалась мама від сусідки по палаті про Канаду. Виявляється найстрашніше в Канаді - це українці-роботодавці, які обманюють (видали фальшиву медичну страховку, роздруковану на принтері), сильно не доплачують (з її слів: обіцяли 25 / годину, а за 60 годин в тиждень платили 700-800) і залякують при звільненні, що "здадуть нелегального працівника трудовій інспекції і податковій" Наслухалась мама від сусідки по палаті про Канаду. Виявляється найстрашніше в Канаді - це українці-роботодавці, які обманюють (видали фальшиву медичну страховку, роздруковану на принтері), сильно не доплачують (з її слів: обіцяли 25 / годину, а за 60 годин в тиждень платили 700-800) і залякують при звільненні, що "здадуть нелегального працівника трудовій інспекції і податковій"

Почему "нелегальные"?

Нашим же, вроде, разрешено работать?



І ще одне з не дуже зрозумілих для мене явищ: при аренді житла вона сказала, що з українців вимагають підвищену плату як залог. І потім частину плати повертають... Каже, що вони зараз підвал арендують за 1600, спочатку арендували інший по 2000. Але на обидвох локаціях від них перші 2-3 місяці вимагали по 3000, половина з яких йшла для залогу. Залог віддали після виселення, але відмінусували з нього вартість ремонту розбитого унітазу...

Это как раз понятно.

rjkz писал об аренде то же самое и объяснял причины.

И за "розбитий унітаз" вполне понятно. Это общепринятая практика. Почему арендодатель должен делать ремонт после арендатора за свой счёт?

Тут akurt правильно написал - в развитых странах это достаточно частая ситуация, где-то больше, где-то меньше. У нас сейчас тоже нередко. Особенно много, вероятно, в Киеве, но и в других городах тоже. Особенно, в крупных (?).



P.s. Удивили плюсы Denik"у за "Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...". Почему "нелегальные"?Нашим же, вроде, разрешено работать?Это как раз понятно.писал об аренде то же самое и объяснял причины.И за "розбитий унітаз" вполне понятно. Это общепринятая практика. Почему арендодатель должен делать ремонт после арендатора за свой счёт?Тутправильно написал - в развитых странах это достаточно частая ситуация, где-то больше, где-то меньше. У нас сейчас тоже нередко. Особенно много, вероятно, в Киеве, но и в других городах тоже. Особенно, в крупных (?).P.s. Удивили плюсы"у за "Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...". Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 бер, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 28454 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5276 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 19:09 ЛАД написав: nekefer написав: Shaman написав: знову помилка в причино-наслідкових зв'язках.. їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами... . їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами...

хороший вопрос, почему?

у них нет демократии и геев?

или дело не в демократии и не геях?

почему на украинскую сталь в США заградительные меры?

https://ukrrudprom.ua/news/SSHA_prodolg ... raini.html хороший вопрос, почему?у них нет демократии и геев?или дело не в демократии и не геях?почему на украинскую сталь в США заградительные меры?

"щось видавало в ньому не обычного экономиста"

К вопросу о тогдашней демократии и "правильной організації суспільства" можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ и положение негров. При желании и знаниях можно вспомнить и другие моменты. "щось видавало в ньому не обычного экономиста"К вопросу о тогдашней демократии и "правильной організації суспільства" можно сходу вспомнить о депортациияпонского происхождения во время 2МВ и положение негров. При желании и знаниях можно вспомнить и другие моменты.

як же без того, що у них негрів лінчують



під час війни інколи приймаються непопулярні рішення. що там про депортації татар та чеченців під час 2СВ чути?



так це й є розвиток країни, вони не створюються ідеальними. точніше спочатку створили ідеальними, але як тільки людям дали можливість приймати рішення їсти чи не їсти яблуко - все й спаплюжили



але відносини між рівними людьми ще тоді впроваджували. потім коло рівних людей розширювали - жінки, афроамериканці, зараз ЛБГТ.



а в інших країнах навпаки все ширше коло тих, хто не такий як всі - хочеш мати права - будь як усі.



перші країни розвиваються, а другі стагнують. а хтось з цим сперечається й не бачить очевидних взаємозв'язків як же без того, що у них негрів лінчуютьпід час війни інколи приймаються непопулярні рішення. що там про депортації татар та чеченців під час 2СВ чути?так це й є розвиток країни, вони не створюються ідеальними. точніше спочатку створили ідеальними, але як тільки людям дали можливість приймати рішення їсти чи не їсти яблуко - все й спаплюжилиале відносини між рівними людьми ще тоді впроваджували. потім коло рівних людей розширювали - жінки, афроамериканці, зараз ЛБГТ.а в інших країнах навпаки все ширше коло тих, хто не такий як всі - хочеш мати права - будь як усі.перші країни розвиваються, а другі стагнують. а хтось з цим сперечається й не бачить очевидних взаємозв'язків Shaman

Повідомлень: 5573 З нами з: 29.09.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 19:21 antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав: ...............

Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования. ...............Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их

Можно подробнее? Можно подробнее?

Да все очень просто.

Можно закончить успешно школу, но в ВУЗ тебе дорога закрыта. Так как для ВУЗа ты должен еще пройти 3-летний Абитур.

Можно еще закончить гимназию, там Абитур идет автоматически, но гимназий в Германии кот наплакал и распределяют туда по сути сразу же после младшей школы.

В Гимназии учат - мы отчитали, дальше твои проблемы. Если балы начинают снижаться - пинок под зад из Гимназии в обычную школу без шансов на высшее образование.

В итоге вся эта масса идет в по сути ПТУ и там три года мается, правда с практикой на рабочих местах.

Выпускной экзамен - поставить галочки в тестах.

Рядом с немцами бродят толпы мигрантов на пособиях, так с какого бодуна им напрягаться. Вот и садятся на пособия по примеру соседей или на частичную занятость.

Вокруг нехватка персонала, и как только ты приходишь на работу - сразу начинаешь работать за себя и за тех,кого не хватает. Соответственно никакой мотивации нет, и молодежь тупо забивает на работу. Да все очень просто.Можно закончить успешно школу, но в ВУЗ тебе дорога закрыта. Так как для ВУЗа ты должен еще пройти 3-летний Абитур.Можно еще закончить гимназию, там Абитур идет автоматически, но гимназий в Германии кот наплакал и распределяют туда по сути сразу же после младшей школы.В Гимназии учат - мы отчитали, дальше твои проблемы. Если балы начинают снижаться - пинок под зад из Гимназии в обычную школу без шансов на высшее образование.В итоге вся эта масса идет в по сути ПТУ и там три года мается, правда с практикой на рабочих местах.Выпускной экзамен - поставить галочки в тестах.Рядом с немцами бродят толпы мигрантов на пособиях, так с какого бодуна им напрягаться. Вот и садятся на пособия по примеру соседей или на частичную занятость.Вокруг нехватка персонала, и как только ты приходишь на работу - сразу начинаешь работать за себя и за тех,кого не хватает. Соответственно никакой мотивации нет, и молодежь тупо забивает на работу.

Это я знаю.

Сложно судить, насколько это правильно. С одной стороны, слишком рано ограничиваются перспективы. С другой стороны, стране не нужно столько людей с высшим образованием. А при бесплатном образовании зачем государству тратить лишние деньги.

В конце концов у нас выпускники вузов в очень большом количестве работают на должностях, даже близко не требующих высшего образования. Лучше ли это, сказать сложно.

Пособия, возможно, снижают мотивацию, но всё же доходы работающих, в основном, выше и дают больше возможностей. Так что стимул всё же есть. Это я знаю.Сложно судить, насколько это правильно. С одной стороны, слишком рано ограничиваются перспективы. С другой стороны, стране не нужно столько людей с высшим образованием. А при бесплатном образовании зачем государству тратить лишние деньги.В конце концов у нас выпускники вузов в очень большом количестве работают на должностях, даже близко не требующих высшего образования. Лучше ли это, сказать сложно.Пособия, возможно, снижают мотивацию, но всё же доходы работающих, в основном, выше и дают больше возможностей. Так что стимул всё же есть. ЛАД 2 Повідомлень: 28454 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5276 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 19:29 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Почему "нелегальные"?

Нашим же, вроде, разрешено работать? Почему "нелегальные"?Нашим же, вроде, разрешено работать?

Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема. Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2530 З нами з: 29.07.22 Подякував: 464 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 19:34 ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав: можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ

Cам сказав, сам відповів, "во время 2МВ".

А в хваленому совку ще 20 років до отримання паспортів селянами. Cам сказав, сам відповів, "во время 2МВ".А в хваленому совку ще 20 років до отримання паспортів селянами.

А при чём тут "совок"?

Речь ведь о "сияющем граде на холме". И причинах, почему он стал таким "сияющим градом".

Или у Вас других мыслей нет, кроме как о "совке"?

Интересно, Вы при нём успели родиться? А при чём тут "совок"?Речь ведь о "сияющем граде на холме". И причинах, почему он стал таким "сияющим градом".Или у Вас других мыслей нет, кроме как о "совке"?Интересно, Вы при нём успели родиться?

В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".



ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі. В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі. BIGor

Повідомлень: 8706 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1309 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 19:39 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Почему "нелегальные"?

Нашим же, вроде, разрешено работать? Почему "нелегальные"?Нашим же, вроде, разрешено работать?

Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема. Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема.

Тоже понятно. Свои порядки, которые нельзя нарушать. Но в таком варианте, это, скорее, ответственность работодателя - почему допустил работу без лицензии?



P.s. Я там немного дописал пост выше. Тоже понятно. Свои порядки, которые нельзя нарушать. Но в таком варианте, это, скорее, ответственность работодателя - почему допустил работу без лицензии?P.s. Я там немного дописал пост выше. ЛАД 2 Повідомлень: 28454 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5276 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 19:44 BIGor написав: ................

В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".



ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі. ................В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

У вас навязчивые идеи.

При чём тут "совок" к тому разговору?

И Вы не жили ни в США, ни в Союзе. Так что знаете о той жизни только сказки. У вас навязчивые идеи.При чём тут "совок" к тому разговору?И Вы не жили ни в США, ни в Союзе. Так что знаете о той жизни только сказки. ЛАД 2 Повідомлень: 28454 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5276 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1961196219631964 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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