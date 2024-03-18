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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1961196219631964
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:И только в "наших" магазинах каждый раз настоятельно просят оплатить налом.

В мене греки дуже часто просили налом. Особливо весело було, коли за участь в конференції запропонували прислати готівку з України поштою...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:51

  BIGor написав:
  ЛАД написав:можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ

Cам сказав, сам відповів, "во время 2МВ".
А в хваленому совку ще 20 років до отримання паспортів селянами.

А при чём тут "совок"?
Речь ведь о "сияющем граде на холме". И причинах, почему он стал таким "сияющим градом".
Или у Вас других мыслей нет, кроме как о "совке"?
Интересно, Вы при нём успели родиться? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:08

  Дюрі-бачі написав:Наслухалась мама від сусідки по палаті про Канаду. Виявляється найстрашніше в Канаді - це українці-роботодавці, які обманюють (видали фальшиву медичну страховку, роздруковану на принтері), сильно не доплачують (з її слів: обіцяли 25 / годину, а за 60 годин в тиждень платили 700-800) і залякують при звільненні, що "здадуть нелегального працівника трудовій інспекції і податковій"

Почему "нелегальные"?
Нашим же, вроде, разрешено работать?

І ще одне з не дуже зрозумілих для мене явищ: при аренді житла вона сказала, що з українців вимагають підвищену плату як залог. І потім частину плати повертають... Каже, що вони зараз підвал арендують за 1600, спочатку арендували інший по 2000. Але на обидвох локаціях від них перші 2-3 місяці вимагали по 3000, половина з яких йшла для залогу. Залог віддали після виселення, але відмінусували з нього вартість ремонту розбитого унітазу...

Это как раз понятно.
rjkz писал об аренде то же самое и объяснял причины.
И за "розбитий унітаз" вполне понятно. Это общепринятая практика. Почему арендодатель должен делать ремонт после арендатора за свой счёт?
Тут akurt правильно написал - в развитых странах это достаточно частая ситуация, где-то больше, где-то меньше. У нас сейчас тоже нередко. Особенно много, вероятно, в Киеве, но и в других городах тоже. Особенно, в крупных (?).

P.s. Удивили плюсы Denik"у за "Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 бер, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:09

  ЛАД написав:
  nekefer написав:
  Shaman написав:знову помилка в причино-наслідкових зв'язках.. їх "он якою країною" зробила правильна організація суспільства. а внаслідок цього вони змогли ефективно розвиватися під час 2СВ. Чомусь Бразилія чи Аргентина не стали он якими країнами...

хороший вопрос, почему?
у них нет демократии и геев?
или дело не в демократии и не геях?
почему на украинскую сталь в США заградительные меры?
https://ukrrudprom.ua/news/SSHA_prodolg ... raini.html

"щось видавало в ньому не обычного экономиста" :D
К вопросу о тогдашней демократии и "правильной організації суспільства" можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ и положение негров. При желании и знаниях можно вспомнить и другие моменты.

як же без того, що у них негрів лінчують :lol:

під час війни інколи приймаються непопулярні рішення. що там про депортації татар та чеченців під час 2СВ чути? ;)

так це й є розвиток країни, вони не створюються ідеальними. точніше спочатку створили ідеальними, але як тільки людям дали можливість приймати рішення їсти чи не їсти яблуко - все й спаплюжили :D

але відносини між рівними людьми ще тоді впроваджували. потім коло рівних людей розширювали - жінки, афроамериканці, зараз ЛБГТ.

а в інших країнах навпаки все ширше коло тих, хто не такий як всі - хочеш мати права - будь як усі.

перші країни розвиваються, а другі стагнують. а хтось з цим сперечається й не бачить очевидних взаємозв'язків :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:21

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:...............
Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования.

Можно подробнее?

Да все очень просто.
Можно закончить успешно школу, но в ВУЗ тебе дорога закрыта. Так как для ВУЗа ты должен еще пройти 3-летний Абитур.
Можно еще закончить гимназию, там Абитур идет автоматически, но гимназий в Германии кот наплакал и распределяют туда по сути сразу же после младшей школы.
В Гимназии учат - мы отчитали, дальше твои проблемы. Если балы начинают снижаться - пинок под зад из Гимназии в обычную школу без шансов на высшее образование.
В итоге вся эта масса идет в по сути ПТУ и там три года мается, правда с практикой на рабочих местах.
Выпускной экзамен - поставить галочки в тестах.
Рядом с немцами бродят толпы мигрантов на пособиях, так с какого бодуна им напрягаться. Вот и садятся на пособия по примеру соседей или на частичную занятость.
Вокруг нехватка персонала, и как только ты приходишь на работу - сразу начинаешь работать за себя и за тех,кого не хватает. Соответственно никакой мотивации нет, и молодежь тупо забивает на работу.

Это я знаю.
Сложно судить, насколько это правильно. С одной стороны, слишком рано ограничиваются перспективы. С другой стороны, стране не нужно столько людей с высшим образованием. А при бесплатном образовании зачем государству тратить лишние деньги.
В конце концов у нас выпускники вузов в очень большом количестве работают на должностях, даже близко не требующих высшего образования. Лучше ли это, сказать сложно.
Пособия, возможно, снижают мотивацию, но всё же доходы работающих, в основном, выше и дают больше возможностей. Так что стимул всё же есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Почему "нелегальные"?
Нашим же, вроде, разрешено работать?

Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:34

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:можно сходу вспомнить о депортации американцев японского происхождения во время 2МВ

Cам сказав, сам відповів, "во время 2МВ".
А в хваленому совку ще 20 років до отримання паспортів селянами.

А при чём тут "совок"?
Речь ведь о "сияющем граде на холме". И причинах, почему он стал таким "сияющим градом".
Или у Вас других мыслей нет, кроме как о "совке"?
Интересно, Вы при нём успели родиться? :)

В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".

ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:39

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Почему "нелегальные"?
Нашим же, вроде, разрешено работать?

Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема.

Тоже понятно. Свои порядки, которые нельзя нарушать. Но в таком варианте, это, скорее, ответственность работодателя - почему допустил работу без лицензии?

P.s. Я там немного дописал пост выше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:44

  BIGor написав:................
В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".

ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

У вас навязчивые идеи.
При чём тут "совок" к тому разговору?
И Вы не жили ни в США, ни в Союзе. Так что знаете о той жизни только сказки.
ЛАД
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