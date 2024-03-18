Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1962196319641965 Додано: Пон 18 бер, 2024 22:39 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Почему "нелегальные"?

Нашим же, вроде, разрешено работать? Почему "нелегальные"?Нашим же, вроде, разрешено работать?

Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема. Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема.

То Ви отримували не зовсім вірну інформацію.

Наприклад, 25 CAD за годину роботи - то буде висока оплата і її НЕ могли платити некваліфікованому працівнику.

То працівник не дочув, коли влаштовувався на роботу.

Мінімальну оплату праці платять нашим людям: орієнтовно 15,5 доларів на годину. Наприклад, дівчатам в готелі за прибирання номерів.

Чоловікам на будівництві платять не менше 17,5 на годину. Це чоловікам. І це на будівництві.

Хороша будівельна фірма хорошому працівнику з України може - але не факт - платити навіть 21 долар на годину.

Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти.

Далі: так само, як у вашій сфері кваліфікована людина, яка претендує на підвищену оплату праці - повинна мати диплом та атестат, які підтверджують кваліфікацію, так і в Канаді ніхто не возьме людину «з вулиці» на посаду професора кафедри.

Так само в Канаді не може наша людина приїхати, сказати «ротом», що десь в Любліні вона працювала зварювальником та претендує на зарплатню в 50 CAD на годину. Таку зарплатню платять ліцензованому зварювальники або ліцензованому сантехніку.

Зварювальник повинен мати і ліцензію, і атестат. Вони нелегко йому дісталися і тому він знає, скільки коштує його робота.

Для цього треба в Канаді вчитися - як правило - не менше 9 місяців. Навчання є платним (не дуже дорого). Але всі ці 9 місяців ти не зможеш практично працювати «десь». Тобто, треба «вкласти» в свою освіту час та гроші.

Вчився, отримав ліцензію - ОК! - можеш претендувати на роботу з оплатою в 50 CAD на годину.

Це дуже високий рівень оплати за роботу.

При такій зарплатні на годину станеш «середнім класом». То Ви отримували не зовсім вірну інформацію.Наприклад, 25 CAD за годину роботи - то буде висока оплата і її НЕ могли платити некваліфікованому працівнику.То працівник не дочув, коли влаштовувався на роботу.Мінімальну оплату праці платять нашим людям: орієнтовно 15,5 доларів на годину. Наприклад, дівчатам в готелі за прибирання номерів.Чоловікам на будівництві платять не менше 17,5 на годину. Це чоловікам. І це на будівництві.Хороша будівельна фірма хорошому працівнику з України може - але не факт - платити навіть 21 долар на годину.Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти.Далі: так само, як у вашій сфері кваліфікована людина, яка претендує на підвищену оплату праці - повинна мати диплом та атестат, які підтверджують кваліфікацію, так і в Канаді ніхто не возьме людину «з вулиці» на посаду професора кафедри.Так само в Канаді не може наша людина приїхати, сказати «ротом», що десь в Любліні вона працювала зварювальником та претендує на зарплатню в 50 CAD на годину. Таку зарплатню платять ліцензованому зварювальники або ліцензованому сантехніку.Зварювальник повинен мати і ліцензію, і атестат. Вони нелегко йому дісталися і тому він знає, скільки коштує його робота.Для цього треба в Канаді вчитися - як правило - не менше 9 місяців. Навчання є платним (не дуже дорого). Але всі ці 9 місяців ти не зможеш практично працювати «десь». Тобто, треба «вкласти» в свою освіту час та гроші.Вчився, отримав ліцензію - ОК! - можеш претендувати на роботу з оплатою в 50 CAD на годину.Це дуже високий рівень оплати за роботу.При такій зарплатні на годину станеш «середнім класом». akurt

Повідомлень: 9399 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3504 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 22:48 BIGor написав: В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".



ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі. В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000 В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000 Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34253 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 22:49 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували... З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 18 бер, 2024 22:52, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2539 З нами з: 29.07.22 Подякував: 466 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 бер, 2024 22:51 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, ... З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, ...

Це звісно не годиться.

Відомо ж із старих часів:

«Чай не попил - работа не идет.

Чай выпил - спать хочется…» Це звісно не годиться.Відомо ж із старих часів:«Чай не попил - работа не идет.Чай выпил - спать хочется…» akurt

Повідомлень: 9399 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3504 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1962196319641965 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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