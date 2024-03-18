То Ви отримували не зовсім вірну інформацію.
Наприклад, 25 CAD за годину роботи - то буде висока оплата і її НЕ могли платити некваліфікованому працівнику.
То працівник не дочув, коли влаштовувався на роботу.
Мінімальну оплату праці платять нашим людям: орієнтовно 15,5 доларів на годину. Наприклад, дівчатам в готелі за прибирання номерів.
Чоловікам на будівництві платять не менше 17,5 на годину. Це чоловікам. І це на будівництві.
Хороша будівельна фірма хорошому працівнику з України може - але не факт - платити навіть 21 долар на годину.
Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти.
Далі: так само, як у вашій сфері кваліфікована людина, яка претендує на підвищену оплату праці - повинна мати диплом та атестат, які підтверджують кваліфікацію, так і в Канаді ніхто не возьме людину «з вулиці» на посаду професора кафедри.
Так само в Канаді не може наша людина приїхати, сказати «ротом», що десь в Любліні вона працювала зварювальником та претендує на зарплатню в 50 CAD на годину. Таку зарплатню платять ліцензованому зварювальники або ліцензованому сантехніку.
Зварювальник повинен мати і ліцензію, і атестат. Вони нелегко йому дісталися і тому він знає, скільки коштує його робота.
Для цього треба в Канаді вчитися - як правило - не менше 9 місяців. Навчання є платним (не дуже дорого). Але всі ці 9 місяців ти не зможеш практично працювати «десь». Тобто, треба «вкласти» в свою освіту час та гроші.
Вчився, отримав ліцензію - ОК! - можеш претендувати на роботу з оплатою в 50 CAD на годину.
Це дуже високий рівень оплати за роботу.
При такій зарплатні на годину станеш «середнім класом».