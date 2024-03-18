RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1962196319641965
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:39

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Почему "нелегальные"?
Нашим же, вроде, разрешено работать?

Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема.

То Ви отримували не зовсім вірну інформацію.
Наприклад, 25 CAD за годину роботи - то буде висока оплата і її НЕ могли платити некваліфікованому працівнику.
То працівник не дочув, коли влаштовувався на роботу.
Мінімальну оплату праці платять нашим людям: орієнтовно 15,5 доларів на годину. Наприклад, дівчатам в готелі за прибирання номерів.
Чоловікам на будівництві платять не менше 17,5 на годину. Це чоловікам. І це на будівництві.
Хороша будівельна фірма хорошому працівнику з України може - але не факт - платити навіть 21 долар на годину.
Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти.
Далі: так само, як у вашій сфері кваліфікована людина, яка претендує на підвищену оплату праці - повинна мати диплом та атестат, які підтверджують кваліфікацію, так і в Канаді ніхто не возьме людину «з вулиці» на посаду професора кафедри.
Так само в Канаді не може наша людина приїхати, сказати «ротом», що десь в Любліні вона працювала зварювальником та претендує на зарплатню в 50 CAD на годину. Таку зарплатню платять ліцензованому зварювальники або ліцензованому сантехніку.
Зварювальник повинен мати і ліцензію, і атестат. Вони нелегко йому дісталися і тому він знає, скільки коштує його робота.
Для цього треба в Канаді вчитися - як правило - не менше 9 місяців. Навчання є платним (не дуже дорого). Але всі ці 9 місяців ти не зможеш практично працювати «десь». Тобто, треба «вкласти» в свою освіту час та гроші.
Вчився, отримав ліцензію - ОК! - можеш претендувати на роботу з оплатою в 50 CAD на годину.
Це дуже високий рівень оплати за роботу.
При такій зарплатні на годину станеш «середнім класом».
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9399
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3504 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:48

  BIGor написав:В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".

ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34252
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти
З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 18 бер, 2024 22:52, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 29.07.22
Подякував: 466 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:51

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти
З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, ...

Це звісно не годиться.
Відомо ж із старих часів:
«Чай не попил - работа не идет.
Чай выпил - спать хочется…»
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9399
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3504 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1962196319641965
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.