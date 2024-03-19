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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1962196319641965
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:39

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Почему "нелегальные"?
Нашим же, вроде, разрешено работать?

Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема.

То Ви отримували не зовсім вірну інформацію.
Наприклад, 25 CAD за годину роботи - то буде висока оплата і її НЕ могли платити некваліфікованому працівнику.
То працівник не дочув, коли влаштовувався на роботу.
Мінімальну оплату праці платять нашим людям: орієнтовно 15,5 доларів на годину. Наприклад, дівчатам в готелі за прибирання номерів.
Чоловікам на будівництві платять не менше 17,5 на годину. Це чоловікам. І це на будівництві.
Хороша будівельна фірма хорошому працівнику з України може - але не факт - платити навіть 21 долар на годину.
Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти.
Далі: так само, як у вашій сфері кваліфікована людина, яка претендує на підвищену оплату праці - повинна мати диплом та атестат, які підтверджують кваліфікацію, так і в Канаді ніхто не возьме людину «з вулиці» на посаду професора кафедри.
Так само в Канаді не може наша людина приїхати, сказати «ротом», що десь в Любліні вона працювала зварювальником та претендує на зарплатню в 50 CAD на годину. Таку зарплатню платять ліцензованому зварювальники або ліцензованому сантехніку.
Зварювальник повинен мати і ліцензію, і атестат. Вони нелегко йому дісталися і тому він знає, скільки коштує його робота.
Для цього треба в Канаді вчитися - як правило - не менше 9 місяців. Навчання є платним (не дуже дорого). Але всі ці 9 місяців ти не зможеш практично працювати «десь». Тобто, треба «вкласти» в свою освіту час та гроші.
Вчився, отримав ліцензію - ОК! - можеш претендувати на роботу з оплатою в 50 CAD на годину.
Це дуже високий рівень оплати за роботу.
При такій зарплатні на годину станеш «середнім класом».
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:48

  BIGor написав:В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".

ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти
З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 18 бер, 2024 22:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:51

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти
З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, ...

Хм… специфічна система оплати за роботу…
І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 08:26

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Час, в який ми всі живемо, виявився одним з найскладніших.

Якраз перед сучасною війною майже випадково попав в США мій колишній підлеглий - а взагалі класний хлопець - назвемо його Назар.
Класика: «нормальний» та «адекватний».
Цікаво, що не палить цигарки з 2013 року.
Одружився в 2017.
Бувають такі. Закінчив університет в Україні. Інженер-електромеханік. Працював за фахом.
Хм… це вже другий з тих електромеханіків, яких я досить добре знаю, які опинилися за кордоном.
Один є громадянином Ірландії, але мешкає в Бельгії та працює далекобійником. Десь на 4500…5000€ на місяць.
Другий опинився в США. Перед війною оформив собі «візу в США» для «сезонних робітників / а тут війна / змінив статус - та викликав жінку / з дитиною - хлопчику вже 6 років…
Жінка - надійний тил для чоловіка: майстер перманентного макіяжу в New York…

Зараз є сусідами rjkz.

Новина така: змінив місце роботи.
Робота в американській компанії. Не думайте, не банкір та не керівник електротехнічної компанії… Обробка приміщень від комах та гризунів - це якщо нашою мовою 😉 …
Тут - на відміну від попереднього місця роботи - хоч є кар'єрне зростання. На початок дали 20 $, далі піднімається заробітна плата від загального стажу.
Зауваження: 20$ на годину це практично мінімалка.
Працевлаштування офіційне, всі оплати проходять на карту. Без жодних прихованих нюансів.

Живуть в Брукліні.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:02

  flyman написав:
  BIGor написав:В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".

ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000

Але Україна чогось випращує у цих людей без 1000 доларів заощаджень мільярди доларів.... тут щось не так.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:11

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".

ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000

Але Україна чогось випращує у цих людей без 1000 доларів заощаджень мільярди доларів.... тут щось не так.

Всё вірно. В них народ бідний, а держава багата. Зато а нас, навпаки-держава жебрає по світу, зато кожен, принаймні косарь баксів, прикопаний в слоїку під грушкою в саду, має. 😎
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:14

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".

ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000

Але Україна чогось випращує у цих людей без 1000 доларів заощаджень мільярди доларів.... тут щось не так.

У вас якось з одного боку "Україна", а там "людей".
Чому не Уряд України в Уряду США?
І що можна випросити в людей, в яких нема на рахунку $1000?
До вас підходила Україна і особисто просила?
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:16

  flyman написав: В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000

Це може бути і правдою: дивлячись що саме називати «збереженнями».
Якщо це 10 купюр по 100$, які прикопали в підвалі - то можливо і 50% населення в США так і робить.
Тому що кожну копійчину миттєво відтаскали або в «кеш-фонд» під 5% річних, або купили акцій ARM по 50$, щоби через квартал продати по 130$ та заробити собі на квиток на відпочинок на Гавайях (зараз по 211$ туди і назад)...
До речі, квитки куплять з кредитної картки. Звісно. Який же дурень буде «за свої купувати»…
"Свої" повинні працювати…
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