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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1963196419651966
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:В них народ бідний, а держава багата.
Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Хм… специфічна система оплати за роботу…
І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.

Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.
Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...
Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.
Дюрі-бачі
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