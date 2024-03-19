Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 19 бер, 2024 12:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.
Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...
Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.
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