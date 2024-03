Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1963196419651966 Додано: Вів 19 бер, 2024 11:56 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: В них народ бідний, а держава багата. В них народ бідний, а держава багата. Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві. Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2545 З нами з: 29.07.22 Подякував: 469 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 бер, 2024 12:22 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Хм… специфічна система оплати за роботу…

І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату. Хм… специфічна система оплати за роботу…І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.

Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.

Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...

Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань. Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2545 З нами з: 29.07.22 Подякував: 469 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 бер, 2024 16:06 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували... З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували...

а наші очікували - "солдат спит, служба идет"? На Заході так не працює. та й у нас погодинна оплата - простір для зловживань. відрядний спосіб поки рулить а наші очікували - "солдат спит, служба идет"? На Заході так не працює. та й у нас погодинна оплата - простір для зловживань. відрядний спосіб поки рулить

на заході так працює, але потрібно щоб тебе "всиновило місто" (с), або яка держслуба, але ж то корінним а не мігрантам на заході так працює, але потрібно щоб тебе "всиновило місто" (с), або яка держслуба, але ж то корінним а не мігрантам flyman

Повідомлень: 34280 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 бер, 2024 16:08 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: В них народ бідний, а держава багата. В них народ бідний, а держава багата. Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві. Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.

там треба вміти грати на маржинальній дельті (% зароблений мінус % позичений, перемножений на об"єм, напр., іпотека під 3% а нерухомість за 500К дала 2Х за 10 років і ти вже майже напівмільонер), не всі можуть в такий покєр розписати пульку там треба вміти грати на маржинальній дельті (% зароблений мінус % позичений, перемножений на об"єм, напр., іпотека під 3% а нерухомість за 500К дала 2Х за 10 років і ти вже майже напівмільонер), не всі можуть в такий покєр розписати пульку flyman

Повідомлень: 34280 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 бер, 2024 16:12 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Хм… специфічна система оплати за роботу…

І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату. Хм… специфічна система оплати за роботу…І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.

Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.

Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...

Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань. Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.

З тим сертифікатом чому б не піти до компетентих органів, чи тільки язиком чесати не мішки тягати? З тим сертифікатом чому б не піти до компетентих органів, чи тільки язиком чесати не мішки тягати? flyman

Повідомлень: 34280 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 бер, 2024 16:30 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: В них народ бідний, а держава багата. В них народ бідний, а держава багата. Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві. Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.

А ніхто і не забороняє не вірити.



Уявіть собі альтернативу: на Фінансовому форумі США професор, наприклад, University of California Join Emily Brodsky, professor and earthquake physicist (3 квітня всіх запрошує на відкриту лекцію for an in depth discussion about when earthquakes might happen) пише щось схоже:

- «Ну не вірю я, що є країна, де жоден орендодавець за останні 32,5 року не заплатив державі ні копійки в якості податків, але отримує від держави субсидії на оплату майже дармового газу та електрики для помешкань, які він здає в оренду. Ну не вірю…» А ніхто і не забороняє не вірити.Уявіть собі альтернативу: на Фінансовому форумі США професор, наприклад, University of California Join Emily Brodsky, professor and earthquake physicist (3 квітня всіх запрошує на відкриту лекцію for an in depth) пише щось схоже:- «Ну не вірю я, що є країна, де жоден орендодавець за останні 32,5 року не заплатив державі ні копійки в якості податків, але отримує від держави субсидії на оплату майже дармового газу та електрики для помешкань, які він здає в оренду. Ну не вірю…» akurt

Повідомлень: 9402 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3504 раз. Подякували: 1231 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1963196419651966 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор