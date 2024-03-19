Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 19 бер, 2024 12:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.
Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...
Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.
Додано: Вів 19 бер, 2024 16:06
на заході так працює, але потрібно щоб тебе "всиновило місто" (с), або яка держслуба, але ж то корінним а не мігрантам
Додано: Вів 19 бер, 2024 16:08
там треба вміти грати на маржинальній дельті (% зароблений мінус % позичений, перемножений на об"єм, напр., іпотека під 3% а нерухомість за 500К дала 2Х за 10 років і ти вже майже напівмільонер), не всі можуть в такий покєр розписати пульку
Додано: Вів 19 бер, 2024 16:12
З тим сертифікатом чому б не піти до компетентих органів, чи тільки язиком чесати не мішки тягати?
Додано: Вів 19 бер, 2024 16:30
А ніхто і не забороняє не вірити.
Уявіть собі альтернативу: на Фінансовому форумі США професор, наприклад, University of California Join Emily Brodsky, professor and earthquake physicist (3 квітня всіх запрошує на відкриту лекцію for an in depth discussion about when earthquakes might happen) пише щось схоже:
- «Ну не вірю я, що є країна, де жоден орендодавець за останні 32,5 року не заплатив державі ні копійки в якості податків, але отримує від держави субсидії на оплату майже дармового газу та електрики для помешкань, які він здає в оренду. Ну не вірю…»
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