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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1963196419651966
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:В них народ бідний, а держава багата.
Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Хм… специфічна система оплати за роботу…
І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.

Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.
Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...
Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:06

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти
З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували...

а наші очікували - "солдат спит, служба идет"? На Заході так не працює. та й у нас погодинна оплата - простір для зловживань. відрядний спосіб поки рулить

на заході так працює, але потрібно щоб тебе "всиновило місто" (с), або яка держслуба, але ж то корінним а не мігрантам
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:08

  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:В них народ бідний, а держава багата.
Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.

там треба вміти грати на маржинальній дельті (% зароблений мінус % позичений, перемножений на об"єм, напр., іпотека під 3% а нерухомість за 500К дала 2Х за 10 років і ти вже майже напівмільонер), не всі можуть в такий покєр розписати пульку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:12

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Хм… специфічна система оплати за роботу…
І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.

Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.
Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...
Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.

З тим сертифікатом чому б не піти до компетентих органів, чи тільки язиком чесати не мішки тягати?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:30

  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:В них народ бідний, а держава багата.
Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.

А ніхто і не забороняє не вірити.

Уявіть собі альтернативу: на Фінансовому форумі США професор, наприклад, University of California Join Emily Brodsky, professor and earthquake physicist (3 квітня всіх запрошує на відкриту лекцію for an in depth discussion about when earthquakes might happen) пише щось схоже:
- «Ну не вірю я, що є країна, де жоден орендодавець за останні 32,5 року не заплатив державі ні копійки в якості податків, але отримує від держави субсидії на оплату майже дармового газу та електрики для помешкань, які він здає в оренду. Ну не вірю…»
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:22

Дюрі-бачі
Как Ваши знакомые съездили в Германию? Успешно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Как Ваши знакомые съездили в Германию? Успешно?
1 поїхала, інший - залишився через проблеми зі здоров'ям...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:34

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Как Ваши знакомые съездили в Германию? Успешно?
1 поїхала, інший - залишився через проблеми зі здоров'ям...

Ще не повернулася?
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