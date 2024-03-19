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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:56
Bolt написав:
В них народ бідний, а держава багата.
Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:22
akurt написав:
Хм… специфічна система оплати за роботу…
І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.
Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.
Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...
Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:06
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Тому 25 CAD ніхто не міг обіцяти
З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували...
а наші очікували - "солдат спит, служба идет"? На Заході так не працює. та й у нас погодинна оплата - простір для зловживань. відрядний спосіб поки рулить
на заході так працює, але потрібно щоб тебе "всиновило місто" (с), або яка держслуба, але ж то корінним а не мігрантам
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:08
Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
В них народ бідний, а держава багата.
Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.
там треба вміти грати на маржинальній дельті (% зароблений мінус % позичений, перемножений на об"єм, напр., іпотека під 3% а нерухомість за 500К дала 2Х за 10 років і ти вже майже напівмільонер), не всі можуть в такий покєр розписати пульку
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:12
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Хм… специфічна система оплати за роботу…
І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.
Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.
Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...
Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.
З тим сертифікатом чому б не піти до компетентих органів, чи тільки язиком чесати не мішки тягати?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:30
Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
В них народ бідний, а держава багата.
Не вірю (с). Народ багатий, але в кредитному рабстві.
А ніхто і не забороняє не вірити.
Уявіть собі альтернативу: на Фінансовому форумі США професор, наприклад, University of California Join Emily Brodsky
, professor and earthquake physicist (3 квітня всіх запрошує на відкриту лекцію for an in depth discussion about when earthquakes might happen
) пише щось схоже:
- «Ну не вірю я, що є країна, де жоден орендодавець за останні 32,5 року не заплатив державі ні копійки в якості податків, але отримує від держави субсидії на оплату майже дармового газу та електрики для помешкань, які він здає в оренду. Ну не вірю…»
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:22
Дюрі-бачі
Как Ваши знакомые съездили в Германию? Успешно?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:31
ЛАД написав:
Как Ваши знакомые съездили в Германию? Успешно?
1 поїхала, інший - залишився через проблеми зі здоров'ям...
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:34
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Как Ваши знакомые съездили в Германию? Успешно?
1 поїхала, інший - залишився через проблеми зі здоров'ям...
Ще не повернулася?
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