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#<1 ... 1964196519661967 Додано: Сер 20 бер, 2024 02:24 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Почему "нелегальные"?

Нашим же, вроде, разрешено работать? Почему "нелегальные"?Нашим же, вроде, разрешено работать?

Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема. Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема.



Не берусь утверждать про Канаду, но так как системы похожие, в СЩА есть лицензированные специальности по которым или работаешь под своей лицензией или под лицензией компании, например, электрик, сантехник.

Большинство рабочих специальностей не требуют лицензии, но требуется OSHA, это пластиковая карточка - сертификат о прохождении курсов по охране труда.

32 часа прослушать.

Стоит не много, многие строительные компании для своих сотрудников организовуют за свой счет, много благотворительных организаций, которые ОШУ дают возможность получить бесплатно. Не берусь утверждать про Канаду, но так как системы похожие, в СЩА есть лицензированные специальности по которым или работаешь под своей лицензией или под лицензией компании, например, электрик, сантехник.Большинство рабочих специальностей не требуют лицензии, но требуется OSHA, это пластиковая карточка - сертификат о прохождении курсов по охране труда.32 часа прослушать.Стоит не много, многие строительные компании для своих сотрудников организовуют за свой счет, много благотворительных организаций, которые ОШУ дают возможность получить бесплатно. rjkz

Повідомлень: 16337 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 02:35 flyman написав: BIGor написав: В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".



ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі. В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000 В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000



Кто сказал?

Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.

А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.

И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.

Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.

Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь. Кто сказал?Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь. rjkz

Повідомлень: 16337 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 02:44 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Хм… специфічна система оплати за роботу…

І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату. Хм… специфічна система оплати за роботу…І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.

Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.

Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...

Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань. Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.



Не знаю как там в Канаде, но в США пищется жалоба в Лейбор комити и все, остальное дело техники - работодателя вздрючат по самое немогу.

Можно отсудить все с лихвой, и если работодатель не угодит в тюрягу - считай легко отделался.

Подделка страховки - подлог. На пару лет тянет. Не знаю как там в Канаде, но в США пищется жалоба в Лейбор комити и все, остальное дело техники - работодателя вздрючат по самое немогу.Можно отсудить все с лихвой, и если работодатель не угодит в тюрягу - считай легко отделался.Подделка страховки - подлог. На пару лет тянет. rjkz

Повідомлень: 16337 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 02:46 flyman написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували... З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували...

а наші очікували - "солдат спит, служба идет"? На Заході так не працює. та й у нас погодинна оплата - простір для зловживань. відрядний спосіб поки рулить а наші очікували - "солдат спит, служба идет"? На Заході так не працює. та й у нас погодинна оплата - простір для зловживань. відрядний спосіб поки рулить

на заході так працює, але потрібно щоб тебе "всиновило місто" (с), або яка держслуба, але ж то корінним а не мігрантам на заході так працює, але потрібно щоб тебе "всиновило місто" (с), або яка держслуба, але ж то корінним а не мігрантам



Гринкардхолдеров берут. Гринкардхолдеров берут. rjkz

Повідомлень: 16337 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1964196519661967 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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