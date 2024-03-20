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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 бер, 2024 02:24
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Почему "нелегальные"?
Нашим же, вроде, разрешено работать?
Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема.
Не берусь утверждать про Канаду, но так как системы похожие, в СЩА есть лицензированные специальности по которым или работаешь под своей лицензией или под лицензией компании, например, электрик, сантехник.
Большинство рабочих специальностей не требуют лицензии, но требуется OSHA, это пластиковая карточка - сертификат о прохождении курсов по охране труда.
32 часа прослушать.
Стоит не много, многие строительные компании для своих сотрудников организовуют за свой счет, много благотворительных организаций, которые ОШУ дают возможность получить бесплатно.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 02:35
flyman написав: BIGor написав:
В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".
ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.
В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000
Кто сказал?
Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.
А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.
И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.
Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.
Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 02:44
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Хм… специфічна система оплати за роботу…
І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.
Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.
Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...
Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.
Не знаю как там в Канаде, но в США пищется жалоба в Лейбор комити и все, остальное дело техники - работодателя вздрючат по самое немогу.
Можно отсудить все с лихвой, и если работодатель не угодит в тюрягу - считай легко отделался.
Подделка страховки - подлог. На пару лет тянет.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 02:46
flyman написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
З її слів була претензія не до 25 CAD, а до того як рахували години. Списували години за перекури, обід, час витрачений на переробку браку, за підроблену страховку списували...
а наші очікували - "солдат спит, служба идет"? На Заході так не працює. та й у нас погодинна оплата - простір для зловживань. відрядний спосіб поки рулить
на заході так працює, але потрібно щоб тебе "всиновило місто" (с), або яка держслуба, але ж то корінним а не мігрантам
Гринкардхолдеров берут.
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